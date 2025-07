Egy magánnyomozó tanácsai – Így derítheted ki, hogy megcsal-e a párod

Érzed, hogy valami nem stimmel, te is tudod, hogy a női megérzés általában beigazolódik valahogy. Azonban, hogy ilyenkor milyen technikákat vethetsz be, hogy magadat a kutakodással ne buktasd le, de a megcsalás gyanúját megcáfold, vagy beigazold, arra egy amerikai magánnyomozó tippjei lehetnek a leghasznosabbak.

Egy tanulmány szerint Európában a házasságok 20 százalékában történt már megcsalás

Forrás: Shutterstock

Aki már sok mindent látott

Nem meglepő Európában sem, hogy valaki magánnyomozót fogad, hogy lebuktassa hűtlen párját egy másik nővel vagy férfival. Ez az Egyesült Államokban pedig már szinte bevált módszer. A megkérdezett magánnyomozó elárulta, hogy mindig a változás a titok nyitja - írja a Unilad. A legalapvetőbb újdonság is gyanússá válhat, mint például új frizura, parfüm vagy személyiségbeli kirívó átalakulások. De persze a legegyértelműbb jel lehet a kommunikációs eszközök, mint például a telefon vagy laptop rejtegetése a partner elől.

A detektív a kutatás fontosságát is kihangsúlyozta, bár azt mondja, hogyha csak rákérdezel, már akkor a reakcióból is sok minden kiderülhet. Szerinte, ha nyomozni kezdesz, érdemes átnézni az autót, és a legbátrabbak úgynevezett hűségteszt alkalmazásához is folyamodhatnak. Ez azt a tengerentúlon népszerű akciót jelenti, amikor egy erre szakosodott rendkívül mutatós csábítót bérelsz fel, hogy kipróbáld a párod, mit reagál a közeledésére. Ez a technika több valóságshow alapanyagául is szolgált már. A nyomozó személyes tapasztalata az, hogy az emberek a szokásaik rabjai, így ha a pasidnak van egy kedvenc étterme, vagy kikapcsolódási helyszíne, akkor nagy valószínűséggel a jól bevált helyre viszi a szeretőjét is. Érdemes lehet odafigyelni a pénzügyi változásokra is, ilyenkor költekezik a megcsaló fél, de a rutinosak még titkos bankszámlával is rendelkeznek.

AI-féle megcsalásvadászat

Tegyük fel a költői kérdést: Vajon az elmúlt egy évben, mit nem lehet a mesterséges intelligencia segítségével csinálni? Természetesen, megjelentek olyan appok, amik állítólag az AI segítségével a randiappokon keresgélnek megadott paraméterek alapján, és elvileg megtalálják, ha valakinek van jelenleg is aktív profilja, és az elmélet szerint így is lebuktatható egy csalfa partner. Egy technológiával foglalkozó oldal csapata tesztelte ezeket, és arra a megállapításra jutottak, hogy bizonyos esetekben lehet, hogy működhet, de bizonytalan és fals eredményeket is hozhat. Ez például nem zavarja azt a Tiktok influenszer csapatot, akik videóikban fiatal párok megcsalóit próbálják meg leleplezni ilyen applikációk segítségével.