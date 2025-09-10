Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 10., szerda Hunor, Nikolett

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
programajánló Mesekönyv Csongrádi Kata
Life.hu
2025.09.10.
Ebben a mesekönyvben nincsenek szörnyek, sem kitalált világok – ezt maga az élet írta. Csongrádi Kata lesz a háziasszonya szeptember 12-én pénteken délután 4 órakor a Városliget Látogatóközpontban annak az ingyenes programnak, melynek keretében bemutatják a könyvet és az illusztrációkból kiállítás is nyílik.

Silingi Terézia 70 éves korában fedezte fel magában az írói vénát – és mindjárt egy 800 oldalas regényt írt. Az Ómama nyaklánca című könyv egy igaz családregény, aminek nagy sikere lett, már több utánnyomást megért. Ezen felbuzdulva most a gyerekeknek írt hasonló stílusban egy mesekönyvet. Ezt mutatják be szeptember 12-én pénteken a Városliget Látogatóközpontban.

Silingi Terézia, a szerző

– Gondoltam, a felnőttek után a gyerekek is megérdemelnek néhány igaz mesét – mondta a szerző a Life.hu-nak. – Az Ómama meséi között van, amit maga Ómama, a férjem nagymamája, korábbi regényem egyik főszereplője mesélt el nekem a gyerekkorából és van, ami velem esett meg. S persze van közte fantázia szülte mese is. Amikor a gyerekeim, azután az unokáim kicsik voltak, esténként lekapcsoltam a villanyt és fejből meséltem nekik, ezt szerették a legjobban. Ezt a hangulatot igyekeztem visszaadni a mesékben.

A mesekönyvhöz egyedi illusztrációkat készített Felföldi Anna, az eredeti művek egy hétig lesznek megtekinthetők a Városliget Látogatóközpontban, mindjárt Gábriel arkangyal szobormásolata mellett. Aki arra jár, menő közös fotót is készíthet a szobormásolattal.

– Az Ómama meséi átélhető és jól megeleveníthető történetek – mondta lapunknak Felföldi Anna. – Először elképzeltem magam előtt a történetet, azután megrajzoltam ceruzával. Gondosan összeállítottam, milyen színeket szeretnék használni, mi illik a történethez és azután festettem meg. Nagyon élveztem ezt a munkát.

Az igényes kivitelű, 140 oldalas színes kötet így esztétikai élményt is ad, igazi klasszikus mesekönyv. Az egyik történetben pedig megjelenik benne Tibor, a magyar űrhajós is.

A pénteki könyvbemutatón és a kiállításmegnyitón Csongrádi Kata mesél a gyerekeknek és a meseszerető felnőtteknek, ő lesz az esemény háziasszonya, de vendég lesz Müller Péter Kossuth-díjas író, lapunk állandó szerzője is, akivel mostanában ritkábban lehet találkozni. A gyerekeknek pedig külön programmal is készülnek a szervezők.

Kitálal a király komornyikja: Harry herceg számára nincs visszaút, a káoszt pedig Meghan Markle okozta

Grant Harrold éveken át szolgálta a brit királyi családot: fényesítette az ezüstöt, teát szolgált fel a királynőnek, és jelen volt a legintimebb pillanatoknál. Most azonban, hamarosan megjelenő könyvében – The Royal Butler – bepillantást enged a palota falai mögé, és meglepő részleteket árul el a Windsor család életéről.

Kiderül: egyetlen közös dolog volt Diana hercegné és Erzsébet királynő halálában

Diana hercegné hirtelen, tragikus halálában és II. Erzsébet királynő békés távozásában első pillantásra semmi közös nincs. Egy friss dokumentumfilm azonban rávilágít: a britek gyásza mindkét alkalommal ugyanabban a megható gesztusban nyilvánult meg.

Zűrzavaros 10 év előtt állunk: egyetlen bolygó felforgatja a világot, amit eddig ismertünk

Plútó augusztus 29-én pályán kívülre lépett, és az asztrológusok szerint ezzel egy soha nem látott, felfordulásokkal teli évtized veszi kezdetét. A bolygó energiái olyan erővel szabadulnak fel, hogy alapjaiban rengethetik meg mindazt, amit eddig állandónak hittünk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu