Silingi Terézia 70 éves korában fedezte fel magában az írói vénát – és mindjárt egy 800 oldalas regényt írt. Az Ómama nyaklánca című könyv egy igaz családregény, aminek nagy sikere lett, már több utánnyomást megért. Ezen felbuzdulva most a gyerekeknek írt hasonló stílusban egy mesekönyvet. Ezt mutatják be szeptember 12-én pénteken a Városliget Látogatóközpontban.

Silingi Terézia, a szerző

– Gondoltam, a felnőttek után a gyerekek is megérdemelnek néhány igaz mesét – mondta a szerző a Life.hu-nak. – Az Ómama meséi között van, amit maga Ómama, a férjem nagymamája, korábbi regényem egyik főszereplője mesélt el nekem a gyerekkorából és van, ami velem esett meg. S persze van közte fantázia szülte mese is. Amikor a gyerekeim, azután az unokáim kicsik voltak, esténként lekapcsoltam a villanyt és fejből meséltem nekik, ezt szerették a legjobban. Ezt a hangulatot igyekeztem visszaadni a mesékben.

A mesekönyvhöz egyedi illusztrációkat készített Felföldi Anna, az eredeti művek egy hétig lesznek megtekinthetők a Városliget Látogatóközpontban, mindjárt Gábriel arkangyal szobormásolata mellett. Aki arra jár, menő közös fotót is készíthet a szobormásolattal.

– Az Ómama meséi átélhető és jól megeleveníthető történetek – mondta lapunknak Felföldi Anna. – Először elképzeltem magam előtt a történetet, azután megrajzoltam ceruzával. Gondosan összeállítottam, milyen színeket szeretnék használni, mi illik a történethez és azután festettem meg. Nagyon élveztem ezt a munkát.

Az igényes kivitelű, 140 oldalas színes kötet így esztétikai élményt is ad, igazi klasszikus mesekönyv. Az egyik történetben pedig megjelenik benne Tibor, a magyar űrhajós is.

A pénteki könyvbemutatón és a kiállításmegnyitón Csongrádi Kata mesél a gyerekeknek és a meseszerető felnőtteknek, ő lesz az esemény háziasszonya, de vendég lesz Müller Péter Kossuth-díjas író, lapunk állandó szerzője is, akivel mostanában ritkábban lehet találkozni. A gyerekeknek pedig külön programmal is készülnek a szervezők.