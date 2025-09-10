Zűrzavaros 10 év előtt állunk: egyetlen bolygó felforgatja a világot, amit eddig ismertünk

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Plútó augusztus 29-én pályán kívülre lépett, és az asztrológusok szerint ezzel egy soha nem látott, felfordulásokkal teli évtized veszi kezdetét. A bolygó energiái olyan erővel szabadulnak fel, hogy alapjaiban rengethetik meg mindazt, amit eddig állandónak hittünk.

Asztrológusok szerint ritka és rendkívül erőteljes időszak kezdődik: a Plútó augusztus 29-én a Vízöntő jegyében pályán kívüli állásba került, és várhatóan egy évtizedig ott is marad. Ez azt jelenti, hogy a bolygó deklinációja túllépi a Nap éves pályájának határait, így az energiái felerősödnek és kiszámíthatatlanabbá válnak, így sokkal intenzívebben hatnak ránk.

Plútó bolygó pályán kívüli állásba került
Plútó bolygó pályán kívüli állásba került
Forrás: Getty Images

A Plútó a pusztulás és újjászületés, a rejtett igazságok, a hatalom és a mély átalakulás bolygója. Jill Brown evolúciós asztrológus szerint a pár napja kezdődött korszak „óriási változások katalizátora lesz”. Hangsúlyozta, hogy a következő tíz év tele lesz kényelmetlen felismerésekkel, de a végén fejlődést hozhat.

Pályán kívül a Plútó: óriási változások előtt áll a világ

A Plútó pályán kívüli állásai a múltban mindig nagy átalakulásokat hoztak. A 16. században a reformáció indult el, a 18. század végén pedig forradalmak és az ipari fejlődés formálták át a világot. Most ismét egy hasonlóan meghatározó időszak előtt állunk.

A szakértők szerint a modern világban a technológia, azon belül is a mesterséges intelligencia lesz a főszereplő. „A fejlődés elkerülhetetlen, de mielőtt valóban a javunkat szolgálná, át kell mennünk egy zavaros, nehéz időszakon”mondta Brown.

Mivel a Plútó a Vízöntő jegyében lépett pályán kívülre – egy olyan jegyben, amely egyszerre képviseli a szabályokat és azok felrúgását is –, a következő években újra kell gondolnunk a személyes és közösségi határainkat. „Meg kell tanulnunk tiszta értékrendet kialakítani, egészséges határokat húzni, és kiállni önmagunkért” – tette hozzá az asztrológus.

Brown szerint a folyamat nem lesz egyszerű: „Ez egy rendkívül intenzív időszak lesz, kénytelenek leszünk szembenézni a valósággal. A változás zavaros és sokszor fájdalmas lesz, de a végén egy tisztább, őszintébb világ épülhet fel.”

