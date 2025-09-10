Zűrzavaros 10 év előtt állunk: egyetlen bolygó felforgatja a világot, amit eddig ismertünk

Asztrológusok szerint ritka és rendkívül erőteljes időszak kezdődik: a Plútó augusztus 29-én a Vízöntő jegyében pályán kívüli állásba került, és várhatóan egy évtizedig ott is marad. Ez azt jelenti, hogy a bolygó deklinációja túllépi a Nap éves pályájának határait, így az energiái felerősödnek és kiszámíthatatlanabbá válnak, így sokkal intenzívebben hatnak ránk.
A Plútó a pusztulás és újjászületés, a rejtett igazságok, a hatalom és a mély átalakulás bolygója. Jill Brown evolúciós asztrológus szerint a pár napja kezdődött korszak „óriási változások katalizátora lesz”. Hangsúlyozta, hogy a következő tíz év tele lesz kényelmetlen felismerésekkel, de a végén fejlődést hozhat.
A Plútó pályán kívüli állásai a múltban mindig nagy átalakulásokat hoztak. A 16. században a reformáció indult el, a 18. század végén pedig forradalmak és az ipari fejlődés formálták át a világot. Most ismét egy hasonlóan meghatározó időszak előtt állunk.
A szakértők szerint a modern világban a technológia, azon belül is a mesterséges intelligencia lesz a főszereplő. „A fejlődés elkerülhetetlen, de mielőtt valóban a javunkat szolgálná, át kell mennünk egy zavaros, nehéz időszakon” – mondta Brown.
Mivel a Plútó a Vízöntő jegyében lépett pályán kívülre – egy olyan jegyben, amely egyszerre képviseli a szabályokat és azok felrúgását is –, a következő években újra kell gondolnunk a személyes és közösségi határainkat. „Meg kell tanulnunk tiszta értékrendet kialakítani, egészséges határokat húzni, és kiállni önmagunkért” – tette hozzá az asztrológus.
Brown szerint a folyamat nem lesz egyszerű: „Ez egy rendkívül intenzív időszak lesz, kénytelenek leszünk szembenézni a valósággal. A változás zavaros és sokszor fájdalmas lesz, de a végén egy tisztább, őszintébb világ épülhet fel.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.