Kitálal a király komornyikja: Harry herceg számára nincs visszaút, a káoszt pedig Meghan Markle okozta

Harrold szerint Károly király már egyáltalán nem bízik fiában, Harry hercegben. „Attól tartott, hogy Harry bizalmas információkat használ majd fel saját céljaira – és sajnos igaza lett” – mondta a Page Sixnek. Hozzátette: a családtagok árulásként élték meg, hogy Harry kiteregette a szennyest. „Annyira közel álltak egymáshoz, most pedig minden megromlott. Nem hiszem, hogy valaha is helyreállhat ez a kapcsolat.”

A komornyik szerint ebbe a családba Harry herceg és Meghan Markle már nem fér bele

Forrás: Getty Images

A volt komornyik, aki 2004 és 2011 között dolgozott Károly – akkor még herceg – mellett, felidézte, hogy Vilmos herceg és Harry herceg egykor elválaszthatatlanok voltak. „Együtt jártak kocsmába, motorozni, szinte mindent közösen csináltak” – mondja. A fordulat 2016-ban következett be, amikor Harry megismerte Meghant. „Onnantól minden megváltozott. Meghan volt Harry életének legnagyobb fordulópontja.”

Harrold úgy véli, hogy a testvérek összeveszésének mélyebb okai vannak, mint amit a nyilvánosság tudhat. Harry a saját memoárjában, a Tartalékban például arról írt, hogy Vilmos 2019-ben bántalmazta őt, a földre lökte.

Harry herceg életébe Meghan hozott szerencsétlenséget

Harry és Meghan 2018-as esküvőjén a királyi család teljes pompában vonult fel a windsori Szent György-kápolnában. Harrold elmesélte, hogy a szertartás után Fülöp herceg, a maga jellegzetes stílusában, odasúgta a királynőnek: „Hála az égnek, hogy vége.” A megjegyzés mosolyt csalt Erzsébet arcára is.

Meghan hercegné rövid idő alatt felkavarta az állóvizet a palotában. Harrold felidézett egy esetet, amikor Meghan inkább a barátaival akart ebédelni, ahelyett hogy részt vett volna egy hivatalos eseményen. „A királyi menetrend hónapokkal előre meg van tervezve. Meghan azt gondolta, hogy beléphet a családba, és úgy működik majd minden, mint egy mesében. De a protokoll teljesen más.”

A komornyik szerint Vilmos herceg megváltoztatja a monarchiát

Harrold könyvében kitér arra is, hogy Vilmos herceg trónra lépésekor átalakítaná a monarchiát. „Vilmos sok régi formalitást eltörölne, és szűkebbre szabná a királyi család központi körét. A jövőben valójában csak Vilmos, Katalin és három gyermekük lesznek a monarchia központjában.”