2025.09.10.
Diana hercegné hirtelen, tragikus halálában és II. Erzsébet királynő békés távozásában első pillantásra semmi közös nincs. Egy friss dokumentumfilm azonban rávilágít: a britek gyásza mindkét alkalommal ugyanabban a megható gesztusban nyilvánult meg.

1997. augusztus 31-én Diana hercegné mindössze 36 évesen vesztette életét a párizsi Alma alagútban történt autóbalesetben. Amikor holttestét hazaszállították a Northolt repülőtérre, az utcákat hatalmas tömeg lepte el.

Diana hercegné koporsója megérkezett a Northolt repülőtérre Párizsból.
„Az útvonalat is meg kellett változtatnunk, mert mindenhol emberek álltak, akik látni akarták őt. A halottaskocsira özönlöttek a virágok. Ilyet még soha nem éltem át” – idézte fel John Swain rendőrtiszt.

Jayne Fincher királyi fotós szerint ekkor született meg egy új szokás: „A virágdobálás spontán indult, és pillanatok alatt nemzeti rituálévá vált. Jól mutatta, mennyire mélyen megérintette az országot Diana halála.”

A hagyomány folytatódott Erzsébet királynőnél

Negyedszázaddal később, 2022 szeptemberében II. Erzsébet királynő koporsóját szállították Skóciából Northoltba. A jelenet pedig megismétlődött: esőben álló tömegek sorakoztak az utak mentén, csendben figyelték a menetet, majd virágokkal borították be a halottaskocsit.

„Ugyanazt láttuk, mint Diana hercegné idején. Ez is mutatja, miért van a monarchiának ennyire különleges helye a britek életében” – mondta Robert Hardman királyi szakértő.

Diana hercegné, Erzsébet királynő 1982 novemberében.
A nap, amikor Diana meghalt című dokumentumfilm óráról órára követi a tragédia eseményeit: a párizsi balesettől egészen addig, míg a koporsót a St. James’s Palace-ba vitték. A film felidézi azt is, hogyan közölték a tragédia hírét Erzsébet királynővel, és hogy a fiatal Vilmost és Harryt úgy próbálták megkímélni a sokktól, hogy eltávolították a tévéket és rádiókat a kastélyból.

Diana hercegné halála sokk volt a nemzetnek

Tina Brown királyi életrajzíró szerint Diana hercegné halála azért váltott ki ilyen erős reakciót, mert az emberek úgy érezték, együtt nőttek fel vele. „Minden hibája ellenére ő maradt a nép hercegnője. Halála a 20. század második felének egyik legnagyobb ügye volt” – fogalmazott.

A nemzeti gyász mélységét jól mutatja az is, hogy Diana halálának reggelén a brit áramhálózatot rekordszintű terhelést érte: milliók egyszerre tették fel a vízforralót, miközben bekapcsolták a televíziót. „Ez tipikusan brit reakció: főzz egy teát, és ülj le a tévé elé” – tette hozzá Brown.

Diana hercegné temetését 1997. szeptember 6-án csak Nagy-Britanniában 32 millióan nézték élőben. Amikor a halottaskocsi Londonból a családi birtokra, Althorpba indult, ismét virágokat dobáltak elé – épp úgy, ahogy negyedszázaddal később II. Erzsébet királynő utolsó útján is tették a britek.

