Azt hitted most pokol a párkeresés? Akkor ne tudd meg, mit jósol az AI 100 év múlvára

Nehezen találod életed szerelmét? A párkeresés az AI szerint radikális változásokon megy majd keresztül. A technológia sokkal fejlettebb lesz, az ismerkedés pedig személyre szabottabb. Elképesztő technológiák segíthetik majd 100 év múlva a nagy Ő megtalálását. Nézzük, mik lesznek a jellemzői a 2125-ös ismerkedésnek!
Azért azt az elején leszögezzük, hogy hiába dolgoz fel rengeteg információt az AI, azaz a mesterséges intelligencia, nem egy jósnőről beszélünk, aki tisztán és világosan képes elmondani, hogy mit élnek majd meg a jövő párkeresői. Olyan technológiai jóslásokat mutatunk be, amiket a mai AI elképzelhetőnek tart, hogy használhatnak majd a jövőben az emberek, hiszen erkölcsileg és társadalmilag is teljesen más alapokon nyugszik majd ez a folyamat. Lássunk néhány rendkívüli, mai szemmel szinte csodának tűnő modern újítást, amik mind részét képezhetik majd egy párkereső procedúrának!
Ugyan már néhány házasságközvetítő manapság is használ MI-algoritmusokat, a jövőben ezek sokkal fejlettebb, kifinomultabb módszerekkel működnek majd, hogy képesek legyenek összetettebben látni az emberek személyiségét, a kötődési mintáit, az érzelmeit életcéljait. Akkora innováció is létrejöhet, hogy nem az embereknek kell majd jobbra vagy balra húzni a potenciális jelölteket, hanem a rendszer elvégzi majd helyettük úgy, hogy még a biológiai és genetikai tényezőit is átlátja, hogy megtalálja a legideálisabb partnert. Olyan partnerekkel találkozhatnak majd, akikkel nem csak közös hobbi tartja össze őket, mivel az AI mély pszichológiai szinten is felméri az érzelmi szükségleteket, gondolkodásmódokat.
Félelmetesnek tűnik, hogy olyan adatokat is számításba vesznek majd ezek a technológiák, amikről nem is gondolnák, hogy fontosak lehetnek.
Bizonyos agyhullámok („szerelemhullámok” összehangolásának) mérésével, esetleg érzelmi válaszok vizsgálatával az is szemmel és − főleg számokkal − látható lesz, hogy mennyire nagy az összhang egy párkapcsolatban.
Ugyan nehéz lehet most elképzelni, de a jövő embereinek teljesen természetes lehet az, hogy nem a valódi világban történik majd a randevú. Meghívják majd egymást egy VR-ba (virtuális valóságba) kávézni, esetleg kirándulni, az AR-be (kiterjesztett valóságba). Ezeknek a szoftvereknek köszönhetően simán találkozhatnak majd a kiszemeltjükkel, mielőtt fizikailag is kontaktusba lépnének egymással. Bizonyos érzékelőkkel felszerelt ruhákkal pedig közvetíthető lesz majd az érintés, tapintás is.
Az AI szerint még arra is van esély, hogy holografikus „másolatokkal” randiznak majd a fiatalok először, hogy ne pazaroljanak időt, ha nincs meg a kémia.
Már a mai világban is van jó pár példa arra, hogy az emberek egy része AI-partnert választ és ez a minta később egyre gyakoribb lehet. Beszélhetünk egy robotról, esetleg egy virtuális társról, mindenképp komoly társadalmi kérdéseket vet fel ez a téma. Azért is kifejezetten megkérdőjelezhetőek ezek a partnerek, mert személyre szabhatóak, így bárkinek a tökéletes társai lehetnek, nagyjából úgy, mint a Her című filmben.
Szimulációk használata: a mai AI azt is el tudja képzelni, hogy a találkozók előtt készít a jövőbeli AI egy szimulációt, hogy „ha ezzel az emberrel összeházasodsz, így fog kinézni az életed 20 év múlva.”
A társkeresés a mostani tudásunk alapján később kiterjed és nemzetközivé válik, hiszen nem lesz semmiféle nyelvi akadálya annak, hogy beszélgessenek egymással a különböző nemzetiségű emberek. Automatikus, valós idejű fordítással az emberek közötti kapcsolatok, kultúrákon és földrészeken fog átívelni az AI-rendszerek segítségével.
Képzeld el azt, hogy a jövőben lehetőséged lehet majd időszakos párkapcsolati szerződéseket kötni például: 6 hónapos próbaházasság, esetleg 1 éves párkapcsolati teszt, melyek során kiderülhet, hogy összeillik-e a pár.
Természetesen ebből sem marad ki a mesterséges intelligencia, hiszen AI-kapcsolati tanácsadók figyelik majd a stressz-szintet és javaslatokat adnak, segíthetik majd, hogy jól menjen a kommunikáció a felek közt.
Ezeket a jövőbeli, elképzelt példákat látva persze felmerülhet bennünk, hogy mi számít valódi szerelemnek és ismerkedésnek, és nem veszik-e el majd a spontaneitás egy ennyire kiszámított, rendszerekké alakított világban. Eszünkbe juthat a szabad akarat kérdésköre is, hogy mennyiben dönt majd egy algoritmus az emberek helyett.
Végső soron az is megkérdőjelezhető, hogy a jövő emberei ugyanazt keresik-e majd, mint manapság − szeretetet? Kalandokat? Társat, akivel örökre szól majd a szerelmük?
