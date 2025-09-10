Azt hitted most pokol a párkeresés? Akkor ne tudd meg, mit jósol az AI 100 év múlvára

Nehezen találod életed szerelmét? A párkeresés az AI szerint radikális változásokon megy majd keresztül. A technológia sokkal fejlettebb lesz, az ismerkedés pedig személyre szabottabb. Elképesztő technológiák segíthetik majd 100 év múlva a nagy Ő megtalálását. Nézzük, mik lesznek a jellemzői a 2125-ös ismerkedésnek!

Ilyen lesz a párkeresés az AI szerint 2125-ben.

Forrás: Photodisc

Ilyen lesz 100 év múlva a párkeresés az AI szerint

Azért azt az elején leszögezzük, hogy hiába dolgoz fel rengeteg információt az AI, azaz a mesterséges intelligencia, nem egy jósnőről beszélünk, aki tisztán és világosan képes elmondani, hogy mit élnek majd meg a jövő párkeresői. Olyan technológiai jóslásokat mutatunk be, amiket a mai AI elképzelhetőnek tart, hogy használhatnak majd a jövőben az emberek, hiszen erkölcsileg és társadalmilag is teljesen más alapokon nyugszik majd ez a folyamat. Lássunk néhány rendkívüli, mai szemmel szinte csodának tűnő modern újítást, amik mind részét képezhetik majd egy párkereső procedúrának!

„Szerelemkalkulátor”: a mesterséges intelligencia, mint legjobb párkereső

Ugyan már néhány házasságközvetítő manapság is használ MI-algoritmusokat, a jövőben ezek sokkal fejlettebb, kifinomultabb módszerekkel működnek majd, hogy képesek legyenek összetettebben látni az emberek személyiségét, a kötődési mintáit, az érzelmeit életcéljait. Akkora innováció is létrejöhet, hogy nem az embereknek kell majd jobbra vagy balra húzni a potenciális jelölteket, hanem a rendszer elvégzi majd helyettük úgy, hogy még a biológiai és genetikai tényezőit is átlátja, hogy megtalálja a legideálisabb partnert. Olyan partnerekkel találkozhatnak majd, akikkel nem csak közös hobbi tartja össze őket, mivel az AI mély pszichológiai szinten is felméri az érzelmi szükségleteket, gondolkodásmódokat.

Félelmetesnek tűnik, hogy olyan adatokat is számításba vesznek majd ezek a technológiák, amikről nem is gondolnák, hogy fontosak lehetnek.

A „szikra” keresése tudományos szempontok alapján

Meglehet, hogy 10 év múlva a párok már a genetikai kompatibilitást is figyelemebe vehetik. Ha annyira előrehalad az orvostudomány, akkor vizsgálatok alapján meg lehet majd állapítani, hogy kivel tud a társkereső egészséges utódot nemzeni, kivel egészítik ki egymás immunrendszerét. Amennyiben ezeket a genetikai és neurotudományi aspektusokat is figyelembe veszik, akkor sokkal boldogabb lehet a pár a biológia alapján.

Bizonyos agyhullámok („szerelemhullámok” összehangolásának) mérésével, esetleg érzelmi válaszok vizsgálatával az is szemmel és − főleg számokkal − látható lesz, hogy mennyire nagy az összhang egy párkapcsolatban.

Virtuális terek és kiterjesztett valóság

Ugyan nehéz lehet most elképzelni, de a jövő embereinek teljesen természetes lehet az, hogy nem a valódi világban történik majd a randevú. Meghívják majd egymást egy VR-ba (virtuális valóságba) kávézni, esetleg kirándulni, az AR-be (kiterjesztett valóságba). Ezeknek a szoftvereknek köszönhetően simán találkozhatnak majd a kiszemeltjükkel, mielőtt fizikailag is kontaktusba lépnének egymással. Bizonyos érzékelőkkel felszerelt ruhákkal pedig közvetíthető lesz majd az érintés, tapintás is.

Az AI szerint még arra is van esély, hogy holografikus „másolatokkal” randiznak majd a fiatalok először, hogy ne pazaroljanak időt, ha nincs meg a kémia.

Személyre szabott „lelki társak”

Már a mai világban is van jó pár példa arra, hogy az emberek egy része AI-partnert választ és ez a minta később egyre gyakoribb lehet. Beszélhetünk egy robotról, esetleg egy virtuális társról, mindenképp komoly társadalmi kérdéseket vet fel ez a téma. Azért is kifejezetten megkérdőjelezhetőek ezek a partnerek, mert személyre szabhatóak, így bárkinek a tökéletes társai lehetnek, nagyjából úgy, mint a Her című filmben.