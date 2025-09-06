Az AI sokkoló jóslata: így fognak kinézni az influenszerek 2050-ben - Megdöbbentő fotó

Kevés megosztóbb szakma létezik a digitális világban, mint az influenszer. A tartalomgyártókat sokan a szépséggel, az idealizált életstílussal azonosítják, pedig az ő életmódjuk sem egészséges, sőt. Erről regél az a közösségi média szerte elterjedt kép, melyet az AI készített, ahogy 2050-ben elképzelt egy véleményvezért. Biztos, hogy jó úton haladunk?

Ha így folytatják, a legtöbb influenszer így fok kinézni 25 év múlva.

Influenszerek, a megosztó véleményvezérek

Még magát a fő célközönséget képző Z generációt is megosztja az influenszer jelenség: egyesek túlfizetettnek, míg mások ügyes üzletembereknek látják őket. Azonban gondoljunk róluk bármit, megkerülhetetlen részei az internetes kultúrának, a közhiedelemmel ellentétben pedig nem kizárólag élő reklámtáblát jelentenek. (Tény, az influenszer kifejezés magyar nyelvterületen utóbbival forrt össze.)

Életmódjuk azonban minden, csak nem egészséges: egy felmérés szerint egy digitális tartalomgyártó akár heti 90 órát is dolgozhat, melynek tetemes részét a telefon feletti görnyedés teszi ki.

Ez az életmód néhány influenszer esetén már érezteti hatását, azt pedig el sem merjük képzelni, mindez 25 év múlva hogy hat ki a testükre. Legnagyobb szerencsénkre nem is kell megmozgatni agytekervényeinket, hisz itt az AI, aki megalkotta 2050 átlag tartalomgyártóját, akit Ava névre keresztelt. A képet látva mondjuk inkább maradtunk volna a boldog tudatlanság állapotában.

Így néz ki egy átlag influenszer 20250-ben

Púpos hát, előre eső nyak

A legszembetűnőbb változás, amit az AI generálta kép mutat, az előre bukó nyak, az ún. tech neck, melyet a hosszú képernyő előtt töltött idő okoz. Ugyanis telefonozás, számítógépezés közben önkéntelenül is előre nyújtjuk a nyakat, előre húzódik a váll, melyhez a testtartás is idomul.

Beesett, karikás szemek

Szemkímélő mód ide vagy oda, a hosszas képernyőidő rontja a szemet, mely elfárad, így megjelennek a szem környéki ráncok, táskák, karikák.

Száraz, ráncos bőr

Létezik az ún. digitális öregedés, melyet a sok LED fény okoz, hisz a kék fény bizonyítottan felgyorsítja az öregedési folyamatot. Emiatt van az, hogy az influenszer bőre száraz, ráncos, megviselt, irritált és idő előtt megindult rajta a pigmentáció. Ezen a helyzeten tovább ront a gyakori, eőrs sminkelés

Hajhullás

2050 tartalomgyártójának a haját is megviseli a gyakori formázás, mely megterheli a hajhagymákat, így kopasz foltok alakulnak ki – Ez a jelenség számos szupermodellem megfigyelhető. A hőkezelés és hajformázók miatt pedig bőrirritáció, sebek alakulnak ki.

Túltöltött arc

Nem egy tartalomgyártó úgy járkál plasztikai sebészhez arcfeltöltésre, mint más a boltba zacskós tejért. Amíg fiatal és ropogós, bele sem gondol, hogy alig pár év múlva a sok töltőanyag teljesen eltorzítja a vonásokat, elvándorol a fecskendezés helyéről.

A mesterséges intelligencia által generált képen a puffadt arc, mesterséges arctextúra, duzzadt száj és a hegyes boszorkányáll erről tanúskodik.

Krónikus kimerültség

A rendszertelen munkaidő, sok képernyőidő eredményeként Ava képtelen rendesen kipihenni magát, így teste nem tud regenerálódni. Ennek következtében bőre kifakult, haja elvékonyodott, szemei alatt bevásárlótáskák éktelenkednek, tekintete elhomályosult.

Vajon ilyen a jövő világa, amiben élni szeretnénk?