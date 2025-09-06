Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 6., szombat Zakariás

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
AI

Az AI sokkoló jóslata: így fognak kinézni az influenszerek 2050-ben - Megdöbbentő fotó

Moment RF - Francesco Carta fotografo
AI influenszer közösségi média
Bába Dorottya
2025.09.06.
A digitális tartalomgyártók többek között elbűvölő megjelenésükről ismertek. A szépség azonban múlandó, melyre kiváló bizonyíték az AI sokkoló képe arról, hogy fog kinézni egy influenszer 2050-ben.

Kevés megosztóbb szakma  létezik a digitális világban, mint az influenszer. A tartalomgyártókat sokan a szépséggel, az idealizált életstílussal azonosítják, pedig az ő életmódjuk sem egészséges, sőt. Erről regél az a közösségi média szerte elterjedt kép, melyet az AI készített, ahogy 2050-ben elképzelt egy véleményvezért. Biztos, hogy jó úton haladunk?

A jövő influenszere
Ha így folytatják, a legtöbb influenszer így fok kinézni 25 év múlva.
Forrás: Profimedia / Casino.org

Influenszerek, a megosztó véleményvezérek

Még magát a fő célközönséget képző Z generációt is megosztja az influenszer jelenség: egyesek túlfizetettnek, míg mások ügyes üzletembereknek látják őket. Azonban gondoljunk róluk bármit, megkerülhetetlen részei az internetes kultúrának, a közhiedelemmel ellentétben pedig nem kizárólag élő reklámtáblát jelentenek. (Tény, az influenszer kifejezés magyar nyelvterületen utóbbival forrt össze.)

Életmódjuk azonban minden, csak nem egészséges: egy felmérés szerint egy digitális tartalomgyártó akár heti 90 órát is dolgozhat, melynek tetemes részét a telefon feletti görnyedés teszi ki.

Ez az életmód néhány influenszer esetén már érezteti hatását, azt pedig el sem merjük képzelni, mindez 25 év múlva hogy hat ki a testükre. Legnagyobb szerencsénkre nem is kell megmozgatni agytekervényeinket, hisz itt az AI, aki megalkotta 2050 átlag tartalomgyártóját, akit Ava névre keresztelt. A képet látva mondjuk inkább maradtunk volna a boldog tudatlanság állapotában.

Így néz ki egy átlag influenszer 20250-ben

Influenszerek 2050-ben
Így fognak kinézni az influenszerek 2050-ben az AI szerint.
Forrás: Profimedia / Casino.org
  • Púpos hát, előre eső nyak

A legszembetűnőbb változás, amit az AI generálta kép mutat, az előre bukó nyak, az ún. tech neck, melyet a hosszú képernyő előtt töltött idő okoz. Ugyanis telefonozás, számítógépezés közben önkéntelenül is előre nyújtjuk a nyakat, előre húzódik a váll, melyhez a testtartás is idomul.

  • Beesett, karikás szemek

Szemkímélő mód ide vagy oda, a hosszas képernyőidő rontja a szemet, mely elfárad, így megjelennek a szem környéki ráncok, táskák, karikák.

  • Száraz, ráncos bőr

Létezik az ún. digitális öregedés, melyet a sok LED fény okoz, hisz a kék fény bizonyítottan felgyorsítja az öregedési folyamatot. Emiatt van az, hogy az influenszer bőre száraz, ráncos, megviselt, irritált és idő előtt megindult rajta a pigmentáció. Ezen a helyzeten tovább ront a gyakori, eőrs sminkelés

  • Hajhullás

2050 tartalomgyártójának a haját is megviseli a gyakori formázás, mely megterheli a hajhagymákat, így kopasz foltok alakulnak ki – Ez a jelenség számos szupermodellem megfigyelhető. A hőkezelés és hajformázók miatt pedig bőrirritáció, sebek alakulnak ki.

  • Túltöltött arc

Nem egy tartalomgyártó úgy járkál plasztikai sebészhez arcfeltöltésre, mint más a boltba zacskós tejért. Amíg fiatal és ropogós, bele sem gondol, hogy alig pár év múlva a sok töltőanyag teljesen eltorzítja a vonásokat, elvándorol a fecskendezés helyéről.

A mesterséges intelligencia által generált képen a puffadt arc, mesterséges arctextúra, duzzadt száj és a hegyes boszorkányáll erről tanúskodik.

  • Krónikus kimerültség

A rendszertelen munkaidő, sok képernyőidő eredményeként Ava képtelen rendesen kipihenni magát, így teste nem tud regenerálódni. Ennek következtében bőre kifakult, haja elvékonyodott, szemei alatt bevásárlótáskák éktelenkednek, tekintete elhomályosult.

Vajon ilyen a jövő világa, amiben élni szeretnénk?

A viktoriánus korban is voltak influenszerek, és polgárpukkasztóbbak voltak, mint a maiak: ők diktálták a divatot

Sokan nem tudják, de a 19. századi London elitjében influenszerek határozták meg az aktuális divattrendeket.

Egy influenszer zokogva vádolta az AI-t, amiért lemaradt a gépről: az egész világ rajta röhög

Mery Caldass influenszer akár fel is szállhatott volna a Puerto Rico felé tartó menetrend szerinti repülőjáratra, egy dolgot azonban elhibázott: a mesterséges intelligencia tancsára bízta magát.

Betegre keresi magát hónaljszőrével a népszerű influenszer: több, mint 3 millió a bevétele havonta

A 30 éves Fenella Fox csak arra alapozott, amit a természet adott: hónaljszőrre, méghozzá nem is kevés mennyiségben!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu