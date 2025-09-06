Az AI sokkoló jóslata: így fognak kinézni az influenszerek 2050-ben - Megdöbbentő fotó

Kevés megosztóbb szakma létezik a digitális világban, mint az influenszer. A tartalomgyártókat sokan a szépséggel, az idealizált életstílussal azonosítják, pedig az ő életmódjuk sem egészséges, sőt. Erről regél az a közösségi média szerte elterjedt kép, melyet az AI készített, ahogy 2050-ben elképzelt egy véleményvezért. Biztos, hogy jó úton haladunk?
Még magát a fő célközönséget képző Z generációt is megosztja az influenszer jelenség: egyesek túlfizetettnek, míg mások ügyes üzletembereknek látják őket. Azonban gondoljunk róluk bármit, megkerülhetetlen részei az internetes kultúrának, a közhiedelemmel ellentétben pedig nem kizárólag élő reklámtáblát jelentenek. (Tény, az influenszer kifejezés magyar nyelvterületen utóbbival forrt össze.)
Életmódjuk azonban minden, csak nem egészséges: egy felmérés szerint egy digitális tartalomgyártó akár heti 90 órát is dolgozhat, melynek tetemes részét a telefon feletti görnyedés teszi ki.
Ez az életmód néhány influenszer esetén már érezteti hatását, azt pedig el sem merjük képzelni, mindez 25 év múlva hogy hat ki a testükre. Legnagyobb szerencsénkre nem is kell megmozgatni agytekervényeinket, hisz itt az AI, aki megalkotta 2050 átlag tartalomgyártóját, akit Ava névre keresztelt. A képet látva mondjuk inkább maradtunk volna a boldog tudatlanság állapotában.
A legszembetűnőbb változás, amit az AI generálta kép mutat, az előre bukó nyak, az ún. tech neck, melyet a hosszú képernyő előtt töltött idő okoz. Ugyanis telefonozás, számítógépezés közben önkéntelenül is előre nyújtjuk a nyakat, előre húzódik a váll, melyhez a testtartás is idomul.
Szemkímélő mód ide vagy oda, a hosszas képernyőidő rontja a szemet, mely elfárad, így megjelennek a szem környéki ráncok, táskák, karikák.
Létezik az ún. digitális öregedés, melyet a sok LED fény okoz, hisz a kék fény bizonyítottan felgyorsítja az öregedési folyamatot. Emiatt van az, hogy az influenszer bőre száraz, ráncos, megviselt, irritált és idő előtt megindult rajta a pigmentáció. Ezen a helyzeten tovább ront a gyakori, eőrs sminkelés
2050 tartalomgyártójának a haját is megviseli a gyakori formázás, mely megterheli a hajhagymákat, így kopasz foltok alakulnak ki – Ez a jelenség számos szupermodellem megfigyelhető. A hőkezelés és hajformázók miatt pedig bőrirritáció, sebek alakulnak ki.
Nem egy tartalomgyártó úgy járkál plasztikai sebészhez arcfeltöltésre, mint más a boltba zacskós tejért. Amíg fiatal és ropogós, bele sem gondol, hogy alig pár év múlva a sok töltőanyag teljesen eltorzítja a vonásokat, elvándorol a fecskendezés helyéről.
A mesterséges intelligencia által generált képen a puffadt arc, mesterséges arctextúra, duzzadt száj és a hegyes boszorkányáll erről tanúskodik.
A rendszertelen munkaidő, sok képernyőidő eredményeként Ava képtelen rendesen kipihenni magát, így teste nem tud regenerálódni. Ennek következtében bőre kifakult, haja elvékonyodott, szemei alatt bevásárlótáskák éktelenkednek, tekintete elhomályosult.
Vajon ilyen a jövő világa, amiben élni szeretnénk?
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.