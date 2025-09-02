Az AI ma már nemcsak az edzéstervünket írja meg vagy az online vásárlásainkat segíti, hanem képes arra is, hogy elemezze a társadalmi trendeket és a párkapcsolati szokásokat. Milyen az ideális férfi a nők szemében? A mesterséges intelligencia ebben is segítségünkre lehet. Elemzései alapján ugyanis a nők számára a férfiak szakmája legalább olyan fontos szempont lehet a vonzalom kialakulásában, mint a külső megjelenés vagy a közös érdeklődés. Az eredményekből pedig egyértelműen kirajzolódik, mely szakmák képviselői számítanak ma a legvonzóbbnak.

A mesterséges intelligencia már arra is tudja a választ, hogy mitől vonzó egy férfi a nők szemében - pár szakma különösen kedvelt.

Forrás: Shutterstock

Mitől vonzó egy férfi a mesterséges intelligencia szerint?

Régen elég volt, ha egy férfi tudott tüzet gyújtani vagy biztonságos barlangot találni, ma viszont a „barlang” inkább egy menő lakás a belvárosban, a „tűz” pedig az egzisztencia. A mesterséges intelligencia szerint a mai nők az ideális férfit nemcsak külső alapján választják ki, az is fontos, hogy milyen munkát végez. És lássuk be, egy szakma rengeteget elárul a személyiségről, a kitartásról és arról, milyen jövő vár ránk mellette.

Az AI elemzése alapján egy férfi szakmája ma ugyanúgy szexepil, mint egy jó mosoly vagy egy határozott kézfogás. A kérdés csak az: mely foglalkozások dobogtatják meg leginkább a női szíveket?

A top szakmák, amelyekre minden nő rápörög

1. Orvos

Nem meglepő, hogy a kék vagy zöld műtős ruha és a fehér köpeny egy nyakban lógó sztetoszkóppal azonnali vonzerőt jelent. Biztonság, tudás, emberség: ki ne álmodna egy férfiról, aki életet ment és közben még figyel rád is?

2. Mérnök és IT-s

Igen, a geekek manapság reneszánszukat élik! Az AI szerint az okos, problémamegoldó férfiak ma igazi főnyereménynek számítanak. Ha tudja, hogyan kell megjavítani egy gépet vagy feltörni a legnehezebb kódot, az bizony sok nő szemében egyenlő a szuperhősképességgel.

3. Katona és rendőr

A klasszikus „férfias” szakmák sem mentek ki a divatból. A védelmező erő és a fizikai jelenlét még mindig sok nő számára az ideális férfi ismertetőjegye.

4. Vállalkozó

A függetlenség, a bátorság és a kockázatvállalás rendkívül szexi. Egy férfi, aki saját céget épít, nemcsak anyagilag vonzó, hanem az ambícióival is elvarázsolja a nőket.