Hogyan éld túl a szakítást? − Ezt tedd lépésről lépére!

Shutterstock - GAS-photo
párkapcsolat boldogság szakítás
Gyüre Bernadett
2025.09.13.
Mindenki ismeri a különválás fájdalmát − sokszor nemcsak az adott személyt, hanem a közösen kialakított jövőképet is el kell engednünk. Egy szakítás mély érzelmi krízist válthat ki, amiből nehéz kimászni. Hogyan szállhatunk szembe ezzel, és miképp indulhatunk el újra a boldogság felé?

Sokan a szakítást a gyász folyamatához hasonlítják. Ez egy olyan érzelmi állapot, amely akarva akaratlanul is átveszi a hatalmat a mindennapok felett. Ilyenkor gyakran nehéz tisztán gondolkodni, és olyan cselekedeteket is végrehajthatunk, amelyekre a későbbiekben nem lennénk büszkék.

A szakítás folyamata megviselő lehet
Szakítás után nehéz visszatalálni önmagunkhoz
Forrás: Shutterstock

A szakítás első szakasza

Elfogadás

A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk szakítás után, hogy megpróbáljuk letagadni az érzelmeket. Felhúzunk magunk köré egy buborékot és úgy teszünk, mintha semmi probléma nem lenne, pedig belül darabokra hullunk. Nem beszélünk róla, és ezáltal nem tudunk a gyógyulás útjára lépni. 

A szakítás után az a legfontosabb, hogy megengedjük magunknak az érzelmek megélését: sírjunk, ordítsunk, beszéljünk át minden apró részletét olyan emberekkel, akikben megbízunk! Időt kell adni a gyásznak, hogy azt fel tudjuk dolgozni — ez ugyanolyan természetes folyamat, mint bármilyen fájdalom átvészelése. Ne féljünk professzionális segítséget kérni!

A szakítás után szórakozz!

Ha már eljutottunk arra a pontra, hogy képesek vagyunk egyedül is jól érezni magunkat, akkor a világ újra vár minket! Az edzőtermek, a workshopok, a kávézók, az éttermek és a szórakozóhelyek is mind nyitva állnak előttünk! 

Ne ragadjunk otthon — az önsajnálat meghosszabbítja a gyógyulási folyamatot! Minél hamarabb megyünk és töltünk újra időt közösségben, annál hamarabb feldolgozhatjuk az érzelmi krízist. Egy nevetés, egy új élmény a barátokkal csodákra képes!

A megszokott nem mindig jó!

A szakítás után az egyik leggyakoribb hiba, hogy még egyszer utoljára meg akarjuk beszélni az exszel a történteket. Csak még egy utolsó alkalom, még egyszer utoljára hallani a hangját, még egyszer utoljára megérinteni… utoljára átélni a közös emlékeket. A nosztalgia ilyenkor át tudja venni a hatalmat felettünk, elhomályosítja a józan gondolkodást. Mindez csak a saját bizonytalanságunk szüleménye. 

Ne feledd: a döntés már megszületett. Ha újra engedünk az érzésnek és kitárjuk az ajtót, akkor az eddigi igyekezetünk odavész. Maradj erős és tarts ki! Lehet, hogy klisé, de idővel tényleg minden jobb lesz!

Szakítás után találj vissza önmagadhoz!

Egy hosszú kapcsolatban sokszor az „én” átalakul és „mi” lesz belőle. Közös hobbikat, érdeklődési köröket alakítunk ki, így amikor ez megszűnik, elveszettnek érezhetjük magunkat. Ilyenkor az a legfontosabb, hogy vissza tudjunk találni önmagunkhoz. Vegyük elő a régi kedvenc sorozatainkat, olvassuk újra szeretett könyveinket, találjunk új hobbikat és kikapcsolódást! Sokszor egy utazás, új élmény segíthet a legtöbbet abban, hogy önazonosan tudjunk továbblépni. 

Te vagy a saját jövőd kovácsa!

Nem függhetünk más emberektől, nem ragaszkodhatunk egy olyan jövőhöz, amit valaki mással, kompromisszumok árán alakítottunk ki! Itt az idő: vegyük kezünkbe az irányítást, térjünk vissza régi álmainkhoz és poroljuk le azokat! A saját boldogságunk csak tőlünk függ!

A szakítás átmeneti állapot, nem maradandó!

 

