Hogyan éld túl a szakítást? − Ezt tedd lépésről lépére!

Sokan a szakítást a gyász folyamatához hasonlítják. Ez egy olyan érzelmi állapot, amely akarva akaratlanul is átveszi a hatalmat a mindennapok felett. Ilyenkor gyakran nehéz tisztán gondolkodni, és olyan cselekedeteket is végrehajthatunk, amelyekre a későbbiekben nem lennénk büszkék.

Szakítás után nehéz visszatalálni önmagunkhoz

Forrás: Shutterstock

A szakítás első szakasza

Elfogadás

A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk szakítás után, hogy megpróbáljuk letagadni az érzelmeket. Felhúzunk magunk köré egy buborékot és úgy teszünk, mintha semmi probléma nem lenne, pedig belül darabokra hullunk. Nem beszélünk róla, és ezáltal nem tudunk a gyógyulás útjára lépni.

A szakítás után az a legfontosabb, hogy megengedjük magunknak az érzelmek megélését: sírjunk, ordítsunk, beszéljünk át minden apró részletét olyan emberekkel, akikben megbízunk! Időt kell adni a gyásznak, hogy azt fel tudjuk dolgozni — ez ugyanolyan természetes folyamat, mint bármilyen fájdalom átvészelése. Ne féljünk professzionális segítséget kérni!

A szakítás után szórakozz!

Ha már eljutottunk arra a pontra, hogy képesek vagyunk egyedül is jól érezni magunkat, akkor a világ újra vár minket! Az edzőtermek, a workshopok, a kávézók, az éttermek és a szórakozóhelyek is mind nyitva állnak előttünk!

Ne ragadjunk otthon — az önsajnálat meghosszabbítja a gyógyulási folyamatot! Minél hamarabb megyünk és töltünk újra időt közösségben, annál hamarabb feldolgozhatjuk az érzelmi krízist. Egy nevetés, egy új élmény a barátokkal csodákra képes!

A megszokott nem mindig jó!

A szakítás után az egyik leggyakoribb hiba, hogy még egyszer utoljára meg akarjuk beszélni az exszel a történteket. Csak még egy utolsó alkalom, még egyszer utoljára hallani a hangját, még egyszer utoljára megérinteni… utoljára átélni a közös emlékeket. A nosztalgia ilyenkor át tudja venni a hatalmat felettünk, elhomályosítja a józan gondolkodást. Mindez csak a saját bizonytalanságunk szüleménye.

Ne feledd: a döntés már megszületett. Ha újra engedünk az érzésnek és kitárjuk az ajtót, akkor az eddigi igyekezetünk odavész. Maradj erős és tarts ki! Lehet, hogy klisé, de idővel tényleg minden jobb lesz!