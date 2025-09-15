Ha a legkisebb testvér vagy, eszed ágában se legyen vele összejönni: kudarcra van ítélve a kapcsolatotok

Tudtad, hogy hatással lehet a párkapcsolatodra, hogy hányadik gyermek van a családban? A pszichológia szerint a későbbi kapcsolatokat tekintve nem mindegy a születési sorrend, ugyanis meghatározhatja a szerelmespár életét az, hogy milyen volt a szerepük a családban. Te voltál a „főpróba”, a béketeremtő, esetleg a család kis kedvence, netalán egyke vagy? Olvass tovább, ha érdekel, milyen vagy a párkapcsolatodban a családi szereped alapján!
Te vagy a felelősségteljes legidősebb gyerek, vagy a huncut legkisebb, akit mindenki imád? Valószínűleg már rég felnőttetek a testvéreiddel, de nem is gondolnád, hogy mekkora hatással van a személyiségedre és a párkapcsolatodra is az, hogy milyen sorrendben születtetek.
Alfred Adler osztrák pszichológus szerint rendkívül nagy hatással van a személyiségünkre és a későbbi párkapcsolatunkra is a születésünk sorrendje.
Azt, hogy hogyan viselkedünk és milyen partnert választunk, mind a testvérsorrend határozza meg. Te hányadik testvér vagy? Lássuk, hogy mik a jellemzők más-más testvérpárosítás alapján!
Kapcsolatuk akkor lehet igazán sokáig kiegyensúlyozott, ha megértik egymás nézeteit, így elkerülhetik a veszekedéseket.
Mivel mindketten nagyon dominánsak, tönkreteheti a kapcsolatot, ha nem igazodnak egymáshoz.
Két középső gyerek sosem lesz egymással olyan szigorú és sikerorientált, mint az elsőszülötteknél, náluk kiegyensúlyozott boldogság várható.
Ha két kis tesóról van szó, akkor jobb, ha elfelejtik egymást, mert nem tudnak majd kellő mennyiségű gondoskodást, intimitást adni a párjuknak.
Akkor jön ki legjobban a szerelmi matek, ha a férfi a középső és a nő a legkisebb.
A középső gyerekek általában az elsőszülöttekkel tudnak legjobban kijönni, mert támogató partnerre lelnek bennük.
Azoknak sem kell elkeseredniük, akiknek nincsen testvére. Ők is megtalálják azt a társat, azt az életre szóló partnert, cinkostársat, akikre mindig vágytak. Ki akarna egykékkel lenni?Az a tévhit már megdőlt, hogy az egyke gyerekek önzők, egoisták. Sőt mivel ők rengeteg figyelmet kaptak a nevelkedésük során, ezért azt felnőttként szívesen megosztják szeretteikkel. Az egyke gyerekeknél az a kifejezetten előnyös párosítás, ha legidősebb tesókkal esnek szerelembe.
Azok a személyek is ide tartoznak a pszichológia alapján, akiknél több mint tíz év van a testvérek közt. Őket fél-egykéknek nevezi a szakirodalom, mivel gyerekkoruk nagy részét egyedül töltötték.
És most lássuk azt, amire mindenki kíváncsi, hogy kik azok, akik a legjobb, leghosszabb, legboldogabb párkapcsolatban fognak élni a pszichológia alapján. A „legnyerőbb páros”: az elsőszülöttek és a legkisebb gyerekek kapcsolata, mivel az előbbi csodás vezető, az utóbbi pedig imádja, ha gondoskodnak róla.
Jól működnek együtt még az elsőszülöttek és az egykék is, hiszen ugyanez a gondoskodás utáni vágy jelenik meg náluk is.
