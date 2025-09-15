Ha a legkisebb testvér vagy, eszed ágában se legyen vele összejönni: kudarcra van ítélve a kapcsolatotok

Tudtad, hogy hatással lehet a párkapcsolatodra, hogy hányadik gyermek van a családban? A pszichológia szerint a későbbi kapcsolatokat tekintve nem mindegy a születési sorrend, ugyanis meghatározhatja a szerelmespár életét az, hogy milyen volt a szerepük a családban. Te voltál a „főpróba”, a béketeremtő, esetleg a család kis kedvence, netalán egyke vagy? Olvass tovább, ha érdekel, milyen vagy a párkapcsolatodban a családi szereped alapján!

A születési sorrend a párkapcsolatodra és a személyiségedre is hatással van.

Forrás: Shutterstock

Szívügyek a születési sorrend alapján

Te vagy a felelősségteljes legidősebb gyerek, vagy a huncut legkisebb, akit mindenki imád? Valószínűleg már rég felnőttetek a testvéreiddel, de nem is gondolnád, hogy mekkora hatással van a személyiségedre és a párkapcsolatodra is az, hogy milyen sorrendben születtetek.

Alfred Adler osztrák pszichológus szerint rendkívül nagy hatással van a személyiségünkre és a későbbi párkapcsolatunkra is a születésünk sorrendje.

Azt, hogy hogyan viselkedünk és milyen partnert választunk, mind a testvérsorrend határozza meg. Te hányadik testvér vagy? Lássuk, hogy mik a jellemzők más-más testvérpárosítás alapján!

Elsőszülött és a legkisebb testvér

Ugyan nagyon különbözik ezeknek az embereknek a személyisége, hiszen az elsőszülöttek elképesztően sikeresek, a legkisebbek meg nagyon kreatívak és mindig kell nekik a figyelem, a kutatások alapján ezek a párkapcsolatok a legtartósabbak. Bár tele lehet az életük konfliktusokkal mégis az eltérő dinamikájuknak köszönhetően mintha csak egymásnak lennének teremtve. Az elsőszülött kifejezetten azt tanulta gyerekként, hogy figyelnie kell a kisebbekre, ezt a plusz törődést pedig jó néven veszi a legkisebb gyerek.

Kapcsolatuk akkor lehet igazán sokáig kiegyensúlyozott, ha megértik egymás nézeteit, így elkerülhetik a veszekedéseket.

Elsőszülött és elsőszülött

A legidősebb gyerekek imádnak irányítani. Már kiskoruktól kezdve ők voltak néha a kisebb testvérek gondviselői, szülők helyett szülők, így hamar felelősségteljességet tanultak. Ezért jobban betartják a szabályokat, mint kisebb testvéreik. Született vezetők mindketten, akik a kezükben tartják a dolgaikat. Két elsőszülött kapcsolata gyümölcsöző lehet, hiszen hasonlóan nőhettek fel, ezért megértik egymást. Egyedül az generálhatja náluk a problémát, ha egymást szeretnék irányítani.

Mivel mindketten nagyon dominánsak, tönkreteheti a kapcsolatot, ha nem igazodnak egymáshoz.

Középső testvér és középső testvér

A középső gyerekekre gúnyosan csak annyit szoktak mondani, hogy a „szendvicsgyerekek”. Rájuk kevesebb figyelem jut, és ez egyszerre megkönnyíti és megnehezíti a helyzetüket. Náluk már kevesebb az elvárás, de nem is kapnak annyi törődést, mint kis testvéreik. Nekik van a legrugalmasabb, leglazább jellemük, ezért könnyű velük kapcsolatot teremteni. Könnyű velük jóban lenni, hiszen tudják hogyan kell kompromisszumokat kötni, nyitottak és elfogadóak.

Két középső gyerek sosem lesz egymással olyan szigorú és sikerorientált, mint az elsőszülötteknél, náluk kiegyensúlyozott boldogság várható.

Legkisebb és legkisebb testvér

Ők azok, akik utoljára érkeztek a családba. Úgy érzik, hogy rájuk jutott a legkevesebb figyelem és ezért állandóan azt szeretnék kivívni maguknak. Bár általában könnyen alkalmazkodnak és nagyon kreatívak, sajnos kevésbé hűségesek.

Ha két kis tesóról van szó, akkor jobb, ha elfelejtik egymást, mert nem tudnak majd kellő mennyiségű gondoskodást, intimitást adni a párjuknak.

Legkisebb és középső testvér

A kis tesókra jellemző, hogy kevésbé gondolják át a dolgokat, néha egyenesen szándékosan felelőtlenek. Egy középső testvér nem lesz annyira szigorú vele, mint egy nagy tesó lenne, ezért megfelelő partnerek lehetnek egymás számára. Egy középső tesó engedékeny és alkalmazkodó, amitől nem érzi úgy magát a párja, mintha magához láncolná.

Akkor jön ki legjobban a szerelmi matek, ha a férfi a középső és a nő a legkisebb.

Elsőszülött és középső gyerek

Az elsőszülötteknek kiváló a problémamegoldó képessége és szeretnek a partnerük kedvében járni. Ez a plusz odafigyelés jól eshet a középsőknek, akikre mindig kevesebb reflektorfény jutott. Az elsőszülöttek hajlamosak sokat aggodalmaskodni, a középsők viszont képesek béketeremtő kisugárzásukkal, megnyugtatni őket.