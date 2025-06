Személyiségteszt: mindent elárul az intelligenciádról az, hogy hányadik testvér vagy

Ebből az egyszerű személyiségtesztből kiderül, hogy mekkora hatással volt az életedre a születésed időpontja.

Ez a személyiségteszt lerántja rólad a leplet.

Ez a személyiségteszt mindent elárul az intelligenciádról

Megint azok a fránya számok

Egy jó testvér olyan, mint egy extra szőrös takaró: cuki, puha és megvéd minden rossztól.

De mi van akkor, ha elveszi tőled a lehetőséget attól, hogy elismert tudós vagy híres agysebész legyél egy olyan egyszerű trükkel, mint hogy előbb születik nálad?!

Bizony, talán nem gondolnád, de elképesztően befolyásolja a személyiségedet az a tény, hogy előbb, vagy később születtél, mint a tesód. Hiszen ki ne lett volna már szemtanúja annak, hogy a legidősebb testvérrel mennyivel kritikusabbak a szülők, vagy hogy a legkisebb konkrétan bármit megtehet és olyan teljhatalma van, hogy az idősebbek csak pislognak!? És mi van a középső gyerekkel? Hát ez az, róluk még mi is elfelejtkeztünk! Hogy mennyire helytállóak ezek a klisék? Most kiderül!

Az elsőszülött

Az Illionis-i Egyetem kutatása szerint a család első kis csodája általában barátságok, extrovertált, ambiciózus és lelkiismeretes. Nem is meglepő, tekintve, hogy ilyenkor a szülők még igyekeznek mindent tankönyvbe illően csinálni és minden apró részletre kiemelten figyelnek. Ez a figyelem sok esetben meg is térül: a tanulmány szerint ugyanis az elsőszülöttek átlagosan magasabb pontszámokat érnek el az IQ-teszteken. Ennek az osztatlan figyelemnek azonban hátránya is van: a legidősebb gyerekek gyakran túlzottan maximalisták és hajlamosak a szorongásra is.

Személyiségjegyek:

extrovertált

megbízható

melegszívű

teljesítményorientált

lelkiismeretes

A középső gyerek

A második gyermek sosem tapasztalta meg, milyen érzés a szülők osztatlan figyelme, ezért számára teljesen természetes a csapatmunka és az, hogy igyekezzen a család ideális működését fenntartani. Mivel nem ő a legidősebb, agyon szeretgetett sarj és a az új kisbaba sem, ezért nehéz dolga van, ha ki akar tűnni a tömegből: pontosan ezért sok szakértő hívja őket elhanyagolt gyerekeknek. Ez azonban nem jelenti azt, hogy sanyarú sorsuk lenne: a kutatások szerint jóval függetlenebbek és kreatívabbak, mint a többi testvér.