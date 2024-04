Kiégéshez és depresszióhoz vezethet a legidősebb lány szindróma

A terapeuták szerint azonban a legtöbbük boldogságának pont ez áll az útjába: a túlzott felelősség.

Natalie Moore kaliforniai házasság- és családterapeuta szerint gyakori, hogy a legidősebb lányok túlzott felelősséget éreznek családjukért, beleértve a szüleiket is, már felnőttként is azzal szembesülnek, hogy nagy terhet ciplenek, általában ők szervezik meg a családi rendezvényeket, ők tartják fejben az évfordulókat stb. És ha ez még nem lenne elég, ugyanezt érzik már szülőként a saját családjukban is: maximalisták és perfekcionsták, úgy vélik, mindent az ellenőrzésük alatt kell tartaniuk, ráadásul úgy érzik, mivel nők, a társadalom is ezt várja tőlük.