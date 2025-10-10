Így zsarol érzelmileg az anyósod, és te észre sem veszed

Rendszeresen hallasz az anyósodtól olyan mondatokat, mint hogy „bárcsak lenne segítségem a hétköznapokban“ vagy éppen a füled hallatára közli a fiával, hogy „vannak, akik örülnének, ha ennyire szeretné őket az anyja"? Akkor sajnos ti is a bűntudatkeltő célozgatások csapdájába estetek. Hogy miről beszélünk? Maradj velünk, és megmutatjuk, hogyan teszi tönkre az életeteket az anyós ezzel a taktikával.
Te is megtapasztaltad már, hogy milyen amikor valaki érzelmileg zsarol? Ha erre a kérdésre igen a válaszod, akkor nem árulunk el sok újdonságot azzal, hogy a bűntudatkeltő célozgatás – vagy ahogyan az angol szaknyelvben nevezik, a A dry bagging jelenség részleteit a HuffPost tolmácsolásában mutatjuk be nektek. – is ennek az egyik formája. Ha viszont úgy érzed, hogy téged nem tudna egyetlen családtagod a tudtod nélkül irányítani, akkor megmutatjuk, hogy milyen módszerekkel befolyásolhatják a hétköznapjaidat – észrevétlenül.
A dry bagging azt jelenti, hogy valaki közvetve kér tőled valamit, de nem fogalmazza meg világosan, hogy erre megy ki a játék
- mondja Aerial Cetnar brit családterapeuta. Hozzátette:
Ahelyett, hogy kérést fogalmazna meg, vagy kérdést tenne fel, hangot ad egy vágyának, koldul az élményért, a segítségért, és te leszel az, aki teljesíti a kívánságát. Például: „bárcsak több időt tölthetnék az unokákkal", vagy „bárcsak ne kellene egyedül töltenem a péntek estét", te pedig akaratod ellenére, bűntudatból átszervezed a programodat, hogy a kedvére tegyél az anyósodnak.
A szakértő szerint ez egy visszatérő viselkedésminta, ami szinte minden családban megjelenik időről időre. A probléma azonban az, hogy ez a módszer rendkívül mérgező a családi kapcsolatokra, nem egészséges, ha valaki rendszeresen ehhez a stratégiához nyúl.
A dry bagging érzelmi fegyver. Aki alkalmazza, az kihasználja a másik empátiáját, és ráhárítja a felelősséget is egy adott helyzetben, megoldást vár. Különösen veszélyes lehet ez a viselkedés a romantikus kapcsolatban élőkre, mert egy idő után valamelyik félnek elege lesz az állandó szívességekből, és robbanni fog. Dry bagging esetén a szenvedő felet manipulálják, hogy megtegyen olyan dolgokat, amelyek alapesetben nem is akart volna. Kihasználják őt és a jóhiszeműségét. Ez a passzív-agresszív viselkedés gyakran a nárcisztikus személyiségjegyekkel együtt jelenik meg, de nem minden esetben! – tette hozzá a szakértő.
A szakértő szerint a legfontosabb, hogy meglássuk, hogy mi folyik körülöttünk. Ha bűntudatkeltő célozgatásokkal szembesülünk, akkor közvetlen kommunikációra kell váltanunk, és meg kell kérdeznünk, hogy mit szeretne tőlünk konkrétan az anyós, mit gondol, mi a megoldás a gondjára, vágyaira. Ezután pedig már könnyebb lelkiismerettel dönthetünk arról, hogy segítünk-e, vagy inkább visszautasítjuk a kérést - zárta sorait Aerial Cetnar.
