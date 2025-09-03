Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 3., szerda Hilda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
család

Amikor apuka passzív-agresszióból doktorált: 5 jel, hogy mérgező apósod van

Shutterstock - BearFotos
család mérgező kapcsolat após
Nagy Kata
2025.09.03.
Van, aki virágot hoz és van, aki gyomorgörcsöt: bár a házasság a legerősebb kötelék, azért nem ártana beleírni a szerződésbe egy mérgező após kitételt, vész esetére. Neked egy különösen agresszív példánnyal van dolgod? Mérgező após totónkból kiderül!

 Ha a kedves apuka minden mondta úgy kezdődik, hogy „Bezzeg a mi időnkben...!” és úgy végződik, hogy te érzed rosszul magad, akkor gratulálunk: hivatalosan is mérgező apósod van! 

Család veszekedik a konyhában a mérgező apóssal
A mérgező após a családi összejövetelek sztárja – saját bevallása szerint. 
Forrás: Shutterstock

Mérgező após totó: a tiédre hány pont illik?

Ha valaha is betévedtél véletlenül (nyilván) egy privát esküvős, vagy kismamás Facebook-csoportba, akkor valószínűleg már hallottál egy s mást a mérgező anyós-meny kapcsolatokról, de meglepő módon sokkal kevesebb szó esik a kedves papákról. Vajon ennyivel szelídebbek lennének a férfiak, vagy csupán kevésbé direktek, mint a nők? 

Pedig ha belegondolsz, biztosan van legalább egy középkorú férfi ismerősöd, akinek szent meggyőződése, hogy ő kell legyen minden egyes családi összejövetel fő attrakciója és bizony mindenhez sokkal jobban ért, mint bárki más. 

Igen, a mérgező após olyan, mint a húsvéti kölni: nehéz, fejfájást okoz és nehéz megszabadulni tőle. És mik a fő ismérvei? Mutatjuk! 

1. A szeretetnyelve a kritika 

Senki nem tökéletes (kivéve persze a kedves papát) és igen, néha előfordul, hogy valamit elrontunk, elnézünk, vagy elfelejtünk. Ezt azonban felhánytorgatni, nevetség tárgyává tenni és fegyverként használni kifejezetten mérgező viselkedésre vall. Ha ezzel együtt pedig folyamatosan kritizálja a döntéseidet, a nevelési stílusodat, vagy akár a megjelenésedet, akkor őszinte részvétünk, egy igazi final boss-jellegű ellenséges apóssal van dolgod. 

2. Nem ismeri a határokat 

Az igazán toxikus apósokat nem érdekli, hogy milyen terveid vannak a hétvégére, vagy hogy létezik az intimszféra fogalma: csak jönnek és jönnek, kéretlenül és lerázhatatlanul. Tolakodó, személyes kérdéseket tesznek fel még akkor is, amikor zavarba hoznak vele és látszólag kifejezetten élvezik a helyzetet. 

3. A passzív agresszió a legjobb barátja 

A mérgező após sosem konfrontálódik: ő mindent csak viccből mond, vagy csak úgy mellékesen megjegyez. Szerinte neveletlen a gyereked? Ugyan, hiszen csak viccelt. Úgy érzi, hogy soha nem látogatjátok meg, pedig minden hónapban legalább egyszer nála vagytok? Kérlek, ő csak szeretne minél többet belőletek! Az örök elégedetlenség és bújtatott kritika az ilyen típusú emberek legnagyobb fegyvere. 

4. Borítja a bilit

Vannak emberek, akik imádják a káoszt és minden lehetőséget alkalmat megragadnak, hogy drámát generáljanak a családban: a mérgező após is pont ilyen. 

5. Aláássa a tekintélyed

Ha gyermeket nevelsz, pontosan tudod, hogy bármekkora is a szeretet köztetek, néha nehéz konzekvensnek lenni és ragaszkodni a tervekhez. Ha azonban van egy beépített ember, aki titkon azon dolgozik, hogy rossz szülőnek érezd magad, az maga a pokol. 

5 sokkoló anyóssztori a hazudozástól a megalázásig

Míg egy após csendben eléldegél a kibővült családban, addig az anyós hamar a pár konfliktusforrásává válhat, különösen, ha ő a fiús anya.

Összejött 61 éves apósával a 25 éves lány: most mindenki válik

Döbbenetes családi dráma.

Ezt az 5 mondatot soha ne mondd az anyósodnak, hacsak nem akarsz konfliktust generálni

A zökkenőmentes anyós-meny viszony mindkét fél érdekében áll. A szükségtelen konfliktusok elkerülése végett felfedjük azt az öt mondatot, amit semmi szín alatt ne mondjunk anyósunknak.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu