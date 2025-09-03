Amikor apuka passzív-agresszióból doktorált: 5 jel, hogy mérgező apósod van

Ha a kedves apuka minden mondta úgy kezdődik, hogy „Bezzeg a mi időnkben...!” és úgy végződik, hogy te érzed rosszul magad, akkor gratulálunk: hivatalosan is mérgező apósod van!

A mérgező após a családi összejövetelek sztárja – saját bevallása szerint.

Forrás: Shutterstock

Mérgező após totó: a tiédre hány pont illik?

Ha valaha is betévedtél véletlenül (nyilván) egy privát esküvős, vagy kismamás Facebook-csoportba, akkor valószínűleg már hallottál egy s mást a mérgező anyós-meny kapcsolatokról, de meglepő módon sokkal kevesebb szó esik a kedves papákról. Vajon ennyivel szelídebbek lennének a férfiak, vagy csupán kevésbé direktek, mint a nők?

Pedig ha belegondolsz, biztosan van legalább egy középkorú férfi ismerősöd, akinek szent meggyőződése, hogy ő kell legyen minden egyes családi összejövetel fő attrakciója és bizony mindenhez sokkal jobban ért, mint bárki más.

Igen, a mérgező após olyan, mint a húsvéti kölni: nehéz, fejfájást okoz és nehéz megszabadulni tőle. És mik a fő ismérvei? Mutatjuk!

1. A szeretetnyelve a kritika

Senki nem tökéletes (kivéve persze a kedves papát) és igen, néha előfordul, hogy valamit elrontunk, elnézünk, vagy elfelejtünk. Ezt azonban felhánytorgatni, nevetség tárgyává tenni és fegyverként használni kifejezetten mérgező viselkedésre vall. Ha ezzel együtt pedig folyamatosan kritizálja a döntéseidet, a nevelési stílusodat, vagy akár a megjelenésedet, akkor őszinte részvétünk, egy igazi final boss-jellegű ellenséges apóssal van dolgod.

2. Nem ismeri a határokat

Az igazán toxikus apósokat nem érdekli, hogy milyen terveid vannak a hétvégére, vagy hogy létezik az intimszféra fogalma: csak jönnek és jönnek, kéretlenül és lerázhatatlanul. Tolakodó, személyes kérdéseket tesznek fel még akkor is, amikor zavarba hoznak vele és látszólag kifejezetten élvezik a helyzetet.

3. A passzív agresszió a legjobb barátja

A mérgező após sosem konfrontálódik: ő mindent csak viccből mond, vagy csak úgy mellékesen megjegyez. Szerinte neveletlen a gyereked? Ugyan, hiszen csak viccelt. Úgy érzi, hogy soha nem látogatjátok meg, pedig minden hónapban legalább egyszer nála vagytok? Kérlek, ő csak szeretne minél többet belőletek! Az örök elégedetlenség és bújtatott kritika az ilyen típusú emberek legnagyobb fegyvere.