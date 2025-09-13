Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Családi játszma

Itt a nagy anyóshoroszkóp: tudd meg, te melyik típusba tartozol!

Jónás Ágnes
2025.09.13.
Nem mindig könnyű kijönni gyermekünk választottjával. Amennyiben anyósként te jó viszonyt ápolsz vele, szerencsés vagy, másoknak ugyanis sok türelemre és alkalmazkodásra van szükségük, hogy elfogadható viszonyt alakítsanak ki menyükkel vagy épp vejükkel.

Ahogy felnőtt gyermeked megnősül, a párja lesz az elsődleges az életében. Nem mintha téged nem szeretne nagyon-nagyon, és egyébként sem kell, hogy rangsor legyen menyed/vejed és közted, hiszen ideális esetben anyósnak és házastársnak ugyanannyi szeretet jut. Természetesen vannak családok, ahol a kapcsolat egyáltalán nem akadályoktól mentes − ha nálatok is hasonló a helyzet, érdemes segítségképp elolvasnod cikkünk végén a nagy anyóshoroszkópod, hogy tisztában légy vele, mik az erősségeid, és hol tudnál egy kicsit javítani a dolgokon.

anyós
Csillagjegyed elárulja, milyen anyós vagy Forrás: Shutterstock

Így legyél jó anyós

Tudtad, hogy el fog jönni ez a nap. Mármint az a nap, amikor felnőtt gyermeked bemutatja neked életed szerelmét. Ne ítélj elsőre: ahhoz, hogy jobban megismerjétek egymást, fontos az együtt töltött idő. Amennyiben gyermeked párja nyitott rá, szervezzetek közös programokat, például közös főzést, vásárlást, mozizást. Attól, mert menyed/vejed fiatalabb tőled, még nyugodtan kikérheted a véleményét – ezzel csak új ismereteket szerezhetsz, neki pedig jól fog esni, hogy számít neked a véleménye. 

Konfliktusok persze bármikor lehetnek kettőtök között, jó, ha ezeket is igyekszel mindig békés módon megbeszélni, lehetőleg kompromisszumokra törekedve. Néha jobb, ha anyósként engedsz a kisebb dolgokban, és nem ragaszkodsz tűzön-vízen át a saját meglátásaidhoz. Ha viszont úgy érzed, mindent megtettél, mégsem jöttök ki túl jól, inkább csak fogadd ezt el, ne erőltess semmit, de próbálj tisztelettudó maradni a családi ünnepeken is. 

Kíváncsi vagy, valójában milyen anyós vagy? A csillagok elárulják, csak keresd ki a csillagjegyed!

Kos (március 21. − április 20.)

A legtöbb feszültséget az okozza, hogy menyednek sokszor gondolkodás nélkül mondod el a véleményed, ami még nem is lenne baj – az igazi gond az, hogy ragaszkodsz ahhoz, hogy a tiéd legyen az utolsó szó. Próbálj meg egy kicsit diplomatikusabb lenni és törekedj a kompromisszumokra.

Bika (április 21. − május 21.)

Néha kissé merev gondolkodású vagy, és ez okozza a problémát. A családban rendre szereted megszabni, ki mit tegyen, ami természetesen feszültségekhez vezet, és naná, hogy születésnapokkor, illetve nagyobb családi ünnepeken telik be az a bizonyos pohár. Időnként adj magadnak időt, vonulj egy kicsit vissza probléma esetén, hogy aztán a legjobb anyós lehess. 

Ikrek (május 22. − június 21.)

Vannak napok, amikor teljesen jól kijössz a családoddal, beleértve a menyedet is, míg máskor pattanásig feszülnek az idegeid, mert úgy érzed, semmi sincs rendben. Ez sajnos a te hirtelen változó hangulatodtól függ. Próbálj egy kicsit következetesebb és kiegyensúlyozottabb anyós lenni.

Rák (június 22. − július 22.) 

Anyósként hajlamos vagy sok mindent a szívedre venni, éppen ezért könnyen megbántódsz olyanokon is, amit nem bántásnak szánva mond neked a családod. Hidd el, ők pontosan tudják, hogy te mindent megteszel értük, nem kell tehát harcolnod az elismerésükért. Légy egy kicsit elnézőbb, és ne kapd fel a vizet, ha valaki próbál valamit mondani neked.

Szűz (augusztus 24. − szeptember 22.)

Genetikailag hajlamos vagy az állandó kritizálásra. Ezt lehet, hogy a barátaid jobban tolerálják, de a családod tagjait, különösen a menyedet bizony ki tudod borítani. Nem kell mindig, mindenről elmondanod a véleményed, ugye tudod? Ha a menyedet piszkálod, az végül a fiadnak fog rosszul esni.

Mérleg (szeptember 23. − október 23.)

Számodra a tökéletes meny az, aki mindig mindent rendben tart, és az az életcélja, hogy a lakás úgy nézzen ki, mintha egy katalógusból ugrott volna elő. Ez azért túl nagy elvárás, nem? Inkább elégedj meg azzal, ami van, és próbáld meg anyósként felfedezni a pozitív tulajdonságait.

Skorpió (október 24. − november 22.)

Ha nem vagy túl jó viszonyban fiad/lányod jövendőbelijével, akkor jobb, ha tartod a két lépés távolságot, még mielőtt teljesen elmérgesednének a dolgok. Hajlamos vagy a beszólogatásra és időnként a bosszúállásra is, ami, valljuk be, nem vezet semmi jóhoz. Próbáld tiszteletben tartani a fiatalok döntéseit. 

Nyilas (november 23. − december 21.)

Mutasd meg mindenkinek a családban, hogy nem bújsz ki a felelősségek alól, és nem fogod a rossz gyerekkorodra és a szülői mintákra a jelenlegi életed problémáit. Légy határozott és önbizalommal teli, és akkor semmi nézeteltérés nem lesz köztetek.

Bak (december 22. − január 20.)

Anyósként éles a nyelved, és menyed nem tudja elviselni, hogy állandóan beszólogatsz neki. Ha valami nem tetszik, inkább ülj le vele és beszéljétek meg, vagy legalább próbáld meg jobban az ő helyébe képzelni magad. 

Vízöntő (január 21. − február 19.)

Többször vagy pesszimista, mint optimista anyós, és néha bizony a családtagjaidat is magaddal rántod. A világ negatív történéseit nem kell mindig a te életedre átfordítanod. Sokkal jobban jársz, ha megfigyeled mennyi szépség van a te világodban, és ne ess neki ok nélkül mindenkinek, aki a közeledben van. 

Halak (február 20. − március 20.)

Szenvedélyes és érzékeny ember vagy, éppen ezért nagyon nehezen tudod kezelni a konfliktushelyzeteket. Próbáld meg anyósként egy kicsit jobban elfogadni és megismerni fiad/lányod jövendőbelijét, keresd meg azokat a dolgokat, amik közösek bennetek, mert ezek tudják megalapozni a későbbi jó viszonyt. 

