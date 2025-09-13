Itt a nagy anyóshoroszkóp: tudd meg, te melyik típusba tartozol!

Ahogy felnőtt gyermeked megnősül, a párja lesz az elsődleges az életében. Nem mintha téged nem szeretne nagyon-nagyon, és egyébként sem kell, hogy rangsor legyen menyed/vejed és közted, hiszen ideális esetben anyósnak és házastársnak ugyanannyi szeretet jut. Természetesen vannak családok, ahol a kapcsolat egyáltalán nem akadályoktól mentes − ha nálatok is hasonló a helyzet, érdemes segítségképp elolvasnod cikkünk végén a nagy anyóshoroszkópod, hogy tisztában légy vele, mik az erősségeid, és hol tudnál egy kicsit javítani a dolgokon.

Csillagjegyed elárulja, milyen anyós vagy Forrás: Shutterstock

Így legyél jó anyós

Tudtad, hogy el fog jönni ez a nap. Mármint az a nap, amikor felnőtt gyermeked bemutatja neked életed szerelmét. Ne ítélj elsőre: ahhoz, hogy jobban megismerjétek egymást, fontos az együtt töltött idő. Amennyiben gyermeked párja nyitott rá, szervezzetek közös programokat, például közös főzést, vásárlást, mozizást. Attól, mert menyed/vejed fiatalabb tőled, még nyugodtan kikérheted a véleményét – ezzel csak új ismereteket szerezhetsz, neki pedig jól fog esni, hogy számít neked a véleménye.

Konfliktusok persze bármikor lehetnek kettőtök között, jó, ha ezeket is igyekszel mindig békés módon megbeszélni, lehetőleg kompromisszumokra törekedve. Néha jobb, ha anyósként engedsz a kisebb dolgokban, és nem ragaszkodsz tűzön-vízen át a saját meglátásaidhoz. Ha viszont úgy érzed, mindent megtettél, mégsem jöttök ki túl jól, inkább csak fogadd ezt el, ne erőltess semmit, de próbálj tisztelettudó maradni a családi ünnepeken is.

Kíváncsi vagy, valójában milyen anyós vagy? A csillagok elárulják, csak keresd ki a csillagjegyed!

Kos (március 21. − április 20.)

A legtöbb feszültséget az okozza, hogy menyednek sokszor gondolkodás nélkül mondod el a véleményed, ami még nem is lenne baj – az igazi gond az, hogy ragaszkodsz ahhoz, hogy a tiéd legyen az utolsó szó. Próbálj meg egy kicsit diplomatikusabb lenni és törekedj a kompromisszumokra.

Bika (április 21. − május 21.)

Néha kissé merev gondolkodású vagy, és ez okozza a problémát. A családban rendre szereted megszabni, ki mit tegyen, ami természetesen feszültségekhez vezet, és naná, hogy születésnapokkor, illetve nagyobb családi ünnepeken telik be az a bizonyos pohár. Időnként adj magadnak időt, vonulj egy kicsit vissza probléma esetén, hogy aztán a legjobb anyós lehess.

Ikrek (május 22. − június 21.)

Vannak napok, amikor teljesen jól kijössz a családoddal, beleértve a menyedet is, míg máskor pattanásig feszülnek az idegeid, mert úgy érzed, semmi sincs rendben. Ez sajnos a te hirtelen változó hangulatodtól függ. Próbálj egy kicsit következetesebb és kiegyensúlyozottabb anyós lenni.

Rák (június 22. − július 22.)

Anyósként hajlamos vagy sok mindent a szívedre venni, éppen ezért könnyen megbántódsz olyanokon is, amit nem bántásnak szánva mond neked a családod. Hidd el, ők pontosan tudják, hogy te mindent megteszel értük, nem kell tehát harcolnod az elismerésükért. Légy egy kicsit elnézőbb, és ne kapd fel a vizet, ha valaki próbál valamit mondani neked.

Szűz (augusztus 24. − szeptember 22.)

Genetikailag hajlamos vagy az állandó kritizálásra. Ezt lehet, hogy a barátaid jobban tolerálják, de a családod tagjait, különösen a menyedet bizony ki tudod borítani. Nem kell mindig, mindenről elmondanod a véleményed, ugye tudod? Ha a menyedet piszkálod, az végül a fiadnak fog rosszul esni.

Mérleg (szeptember 23. − október 23.)

Számodra a tökéletes meny az, aki mindig mindent rendben tart, és az az életcélja, hogy a lakás úgy nézzen ki, mintha egy katalógusból ugrott volna elő. Ez azért túl nagy elvárás, nem? Inkább elégedj meg azzal, ami van, és próbáld meg anyósként felfedezni a pozitív tulajdonságait.

Skorpió (október 24. − november 22.)

Ha nem vagy túl jó viszonyban fiad/lányod jövendőbelijével, akkor jobb, ha tartod a két lépés távolságot, még mielőtt teljesen elmérgesednének a dolgok. Hajlamos vagy a beszólogatásra és időnként a bosszúállásra is, ami, valljuk be, nem vezet semmi jóhoz. Próbáld tiszteletben tartani a fiatalok döntéseit.

Nyilas (november 23. − december 21.)

Mutasd meg mindenkinek a családban, hogy nem bújsz ki a felelősségek alól, és nem fogod a rossz gyerekkorodra és a szülői mintákra a jelenlegi életed problémáit. Légy határozott és önbizalommal teli, és akkor semmi nézeteltérés nem lesz köztetek.

Bak (december 22. − január 20.)

Anyósként éles a nyelved, és menyed nem tudja elviselni, hogy állandóan beszólogatsz neki. Ha valami nem tetszik, inkább ülj le vele és beszéljétek meg, vagy legalább próbáld meg jobban az ő helyébe képzelni magad.

Vízöntő (január 21. − február 19.)

Többször vagy pesszimista, mint optimista anyós, és néha bizony a családtagjaidat is magaddal rántod. A világ negatív történéseit nem kell mindig a te életedre átfordítanod. Sokkal jobban jársz, ha megfigyeled mennyi szépség van a te világodban, és ne ess neki ok nélkül mindenkinek, aki a közeledben van.

Halak (február 20. − március 20.)

Szenvedélyes és érzékeny ember vagy, éppen ezért nagyon nehezen tudod kezelni a konfliktushelyzeteket. Próbáld meg anyósként egy kicsit jobban elfogadni és megismerni fiad/lányod jövendőbelijét, keresd meg azokat a dolgokat, amik közösek bennetek, mert ezek tudják megalapozni a későbbi jó viszonyt.