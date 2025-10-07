A kutyák vagy a gyerekek az okosabbak? Meglepő eredményre jutottak a kutatók

A legtöbb családban, ahol kutyát tartanak, az állat szinte már családtagnak számít, már-már olyan mintha eggyel több gyerek lenne a házban. Egy kutatás szerint ez nem véletlen, a kutyák és a gyerekek ugyanis jobban hasonlítanak egymásra, mint eddig gondoltuk volna.

A kutyák tényleg intelligensebbek, mint a kisgyerekek?

Forrás: Moment RF

Kutyák vs. gyerekek: ki az okosabb?

A kutyatulajdonosok gyakran tulajdonítanak emberi viselkedéseket és érzelmeket a kis kedvenceiknek. Sokan azt gondolják, hogy a kutyák empátiát, féltékenységet éreznek, sőt akár megpróbálnak átverni, becsapni minket. A valóságban roppant nehéz objektíven tesztelni egy háziállat intellektuális és érzelmi képességeit, azonban néhény kutató mégis vállalkozott rá – számolt be a Psychology Today.

A kutyák és a gyerekek intelligencia terén számos hasonlóságot mutatnak a kutatók szerint

A Scientific American folyóiratban nemrég megjelent egy friss elemzés, amelyben kivételesen okos kutyák intelligenciáját vizsgálták. Az eredmények azt mutatták, hogy a kutyák képesek lehetnek „szókincset” kialakítani. A legtöbb kutya meg tud tanulni egyszerű parancsokat: felismeri a saját nevét, valamint a mindennapi tárgyak nevét, és különböző cselekvéseket is. A kutatók azonban szerették volna kideríteni, hogy a kutyák túl tudnak-e lépni a nevek megtanulásán, és képesek-e megérteni a tárgyak funkcióját is.

A kutatásban tíz intelligens kutyafajtát tanítottak meg kétféle játék nevére: húzós és dobós játékokra. A húzós játékokra a „húz” szót, az eldobós játékokra a „dob” szót használták. Négy hét tréning után, amikor a kutyák megtanulták a szavakat és a játékokat összekapcsolni, teljesen más kinézetű, de ugyanolyan funkciójú játékokat mutattak nekik. A kutyáknak azt a parancsot adták, hogy hozzák a gazdájuknak a húzós vagy dobós játékot az új játékok közül. A kísérletek kétharmadában helyesen választottak, vagyis a kutyák képesek voltak kategorizálni az ismeretlen tárgyakat a funkciójuk alapján. A kutatók szerint ez a képesség lenyűgöző, hiszen az emberi gyerekek is csak körülbelül 14 hónapos korukban sajátítják el.