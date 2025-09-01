Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Ha jobban alszol a kutyáddal, mint a férjeddel, az nem véletlen - a tudomány is megerősítette

pihenés tudomány kutya alvás
Pópity Balázs
2025.09.01.
Kiderült, hogy hiába a szerelem, a pasik mellett a nők nem igazán tudják kipihenni magukat. Egy friss kutatás alapján egy nőnek jobb egy kutya mellett az alvás, mint egy pasi mellett.

Te is felriadtál már éjjel, mert a párod úgy horkolt, mintha éppen lerombolnák a házat? Vagy azért, mert lerúgta rólad a takarót, miközben te éppen azt álmodtad, hogy egy varázslatos szigeten szürcsölted a koktélt egy szívószállal? A kutya fáját neki! Legközelebb aludj a kutyával! Egy amerikai kutatás szerint a nők nagy részének kipihentetőbb az alvás az ember legjobb négylábú barátjával, mint a férje mellett. 

A nőknek jobb egy kutya mellett az alvás
A nőknek jobb egy kutya mellett az alvás
Forrás: Stone RF

Jobban jársz, ha egy kutya a hálótársad

A Canisius College 962 nő részvételével végzett felmérése egyértelművé tette: a kutyával alvás nemcsak kényelmesebb, de nagyobb biztonságérzetet is ad. A résztvevők szerint a négylábú ritkábban zavarta meg az alvásukat, mint életük szerelme, és még az alvási rutinjuk is kiegyensúlyozottabb lett. Más szóval: ha hűségre, kiszámíthatóságra és békére vágysz, néha tényleg jobb választás egy kutya.

Miért jobb az alvás kutya mellett?

  • Horkolás – Egyes pasik olyan hangerővel nyomják az üvöltve horkolást, hogy az már a Richter-skálán is mérhető. Ha csak nincs franciabulldogod, egy kutya mellett ez nem fog előfordulni.
  • Takarólopás – Ha hajnalban jégcsapként ébredsz, jó eséllyel a melletted fekvő férfi éppen burritóba tekerte magát a paplannal. 
  • Éjjeli mozgolódás – A férfiak zöme gyakran forgolódik, rugdos, vagy csak random felkel. Ezzel szemben a kutya maximum álmában kergeti a postást.

És mi van a macskákkal?

A macskák a kutatásban nem lettek a nők szíve csücskei. A nőknél ugyanolyan zavaróak voltak, mint az emberek. A macskák ugyanis szeszélyes jószágok, akik hajlamosak hajnal 3-kor is random futóversenyt rendezni a nappaliban az árnyékukkal. Szóval, ha igazán pihentető alvásra vágysz, maradj a kutyánál.

De nem minden férfi veszett ügy

Igazságtalan lenne minden pasit alvásgyilkosnak titulálni. Kutatások bizonyítják, hogy a testközelség – egy ölelés vagy simogatás – oxitocint szabadít fel, ami csökkenti a stresszt és könnyíti az elalvást. Csakhogy ehhez nem ártana, ha kevesebb férfi tartozna a horkoló, forgolódó, takarórabló ligába.

A romantikus filmek szerint a párod mellkasán elaludni maga a mennyország. A valóságban viszont sok nő számára az ágy éjszaka csatatérré változik, ahol a harc a paplanért, a helyért és a nyugalomért folyik. Nem csoda, hogy a kutyák nyerték a meccset: ők nem vitatkoznak, nem horkolnak, csak ott vannak melletted, hűségesen. És néha ennyi pont elég a békés és mély álomhoz.

