Ha jobban alszol a kutyáddal, mint a férjeddel, az nem véletlen - a tudomány is megerősítette

Te is felriadtál már éjjel, mert a párod úgy horkolt, mintha éppen lerombolnák a házat? Vagy azért, mert lerúgta rólad a takarót, miközben te éppen azt álmodtad, hogy egy varázslatos szigeten szürcsölted a koktélt egy szívószállal? A kutya fáját neki! Legközelebb aludj a kutyával! Egy amerikai kutatás szerint a nők nagy részének kipihentetőbb az alvás az ember legjobb négylábú barátjával, mint a férje mellett.
A Canisius College 962 nő részvételével végzett felmérése egyértelművé tette: a kutyával alvás nemcsak kényelmesebb, de nagyobb biztonságérzetet is ad. A résztvevők szerint a négylábú ritkábban zavarta meg az alvásukat, mint életük szerelme, és még az alvási rutinjuk is kiegyensúlyozottabb lett. Más szóval: ha hűségre, kiszámíthatóságra és békére vágysz, néha tényleg jobb választás egy kutya.
A macskák a kutatásban nem lettek a nők szíve csücskei. A nőknél ugyanolyan zavaróak voltak, mint az emberek. A macskák ugyanis szeszélyes jószágok, akik hajlamosak hajnal 3-kor is random futóversenyt rendezni a nappaliban az árnyékukkal. Szóval, ha igazán pihentető alvásra vágysz, maradj a kutyánál.
Igazságtalan lenne minden pasit alvásgyilkosnak titulálni. Kutatások bizonyítják, hogy a testközelség – egy ölelés vagy simogatás – oxitocint szabadít fel, ami csökkenti a stresszt és könnyíti az elalvást. Csakhogy ehhez nem ártana, ha kevesebb férfi tartozna a horkoló, forgolódó, takarórabló ligába.
A romantikus filmek szerint a párod mellkasán elaludni maga a mennyország. A valóságban viszont sok nő számára az ágy éjszaka csatatérré változik, ahol a harc a paplanért, a helyért és a nyugalomért folyik. Nem csoda, hogy a kutyák nyerték a meccset: ők nem vitatkoznak, nem horkolnak, csak ott vannak melletted, hűségesen. És néha ennyi pont elég a békés és mély álomhoz.
