Kutatók szerint egy egyszerű és olcsó módszerrel gyorsabban gyógyulnak a gyerekek

Brit kutatók tanulmánya alapján a hipertóniás sóoldatos orrcseppek két nappal lerövidíthetik egy gyerek megfázásának gyógyulási idejét, és csökkentik a családtagok megbetegedésének kockázatát is. A vizsgálatban 150 gyerek kapott a sóoldatos orrcseppből, 150 gyerek pedig a hagyományos kezelést kapta a betegségre.

A hipertóniás sóoldat felgyorsítja a gyógyulást, amelyhez kevesebb gyógyszerre van szüksége a gyereknek

„A gyerekeknek évente akár 10-12 felső légúti fertőzésük is lehet, amit megfázásként emlegetünk, és ez nagy hatással van rájuk és családjukra is. Vannak a tünetek javítására szolgáló gyógyszerek, például a paracetamol és az ibuprofén, de nincs olyan kezelés, amellyel a megfázás gyorsabban gyógyulna” - magyarázta Steve Cunningham, az Edinburgh-i Egyetem professzora.

A kutatók a tanulmány során megtanították a szülőket, hogyan készítsenek és alkalmazzanak sós vizes cseppeket, és azt az utasítást adták hozzá, hogy naponta minimum négyszer a gyerek mindkét orrlyukába három-három cseppet csöpögtessenek belőle, amíg a gyerekek jobban nem lesznek. A sóoldatos kezelést 150 kisgyermek kapta, másik 151 gyerek a hagyományos kezelésben részesült.

A sóoldatos orrcsepp gyorsította a gyerekek gyógyulását és gyógyszerből is kevesebbre volt szükségük

„Azt találtuk, hogy a sós vizes orrcseppet használó gyermekeknél átlagosan hat napig tartottak a megfázás tünetei, míg a szokásos ellátást kapó kicsiknél nyolc napig. A sós vizes orrcseppet kapó gyerekeknek ezen kívül kevesebb gyógyszerre is volt szükségük a betegségük alatt” — mondta el a kutató, hozzátéve, hogy az orrcseppes módszerrel gyógyulóknak csak 46 százaléka számolt be arról, hogy a családtagok elkapták a gyermektől a megfázását, szemben a többi háztartással, ahol ez az arány 61 százalék volt. A szülők 82 százaléka mondta, hogy az orrcseppek segítettek a gyermekük gyors gyógyulásában, 81 százalékuk pedig kijelentette, hogy a jövőben is használna cseppeket.

A kutatást hamarosan bemutatják az Európai Légzőszervi Társaság kongresszusán Bécsben, Ausztriában.