Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 23., kedd Tekla

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
kutya

Döbbenet, de ezzel az 5 dologgal te is szétnyomasztod az imádott háziállatodat

kutya háziállat macska
Life
2025.09.23.
Kicsi, nagy, szőrös vagy kopasz. Bármilyen is legyen a háziállatod, el kell fogadnod, hogy bizonyos szokásaiddal stresszessé teheted, miközben te csak jót akarsz neki. De most itt az idő, hogy ezen változtass!

Te milyen gazdi vagy? Aki falkaszellemben neveli a szeretett háziállatát, vagy aki gyermekeként babusgatja? Esetleg egyik sem, netán a kettő egyszerre? Hidd el, nem ez határozza meg, hogy jó gazdi vagy-e. Bármelyik típusba is tartozz, lehet, hogy észrevétlenül épp most teszed pokollá az életét. Fájdalmas beismerni, de néha a legnagyobb szeretet is szorongásba torkollik. Most elhoztuk az öt leggyakoribb hibát, amit állattartóként elkövethetsz. 

Egy nő, aki háziállatait - kutya, macska - túlszereti.
A háziállat, legyen az macska vagy kutya, ép úgy megérdemli a stresszmentes környezetet, mint a gazdi.
Forrás: Shutterstock

Háziállat nyomasztás: az öt legnagyobb hiba

1. Káosz a napirendben

Lehet, hogy neked oké, ha egyik nap hajnalban reggelizel, a következőn pedig egy szabadnap miatt csak késő délelőtt, de a kutya és a macska bioritmusa ezt nem tolerálja túl jól. Ezért is van, hogy hétvégén te még aludnál, de ők rajtad ugrálnak. Ugyan az órát nem ismerik, de a belső vekkerük pontosabb bármelyik svájci gyártmánynál. A háziállatok számára a napi rutin adja meg a biztonságot, például ugyanabban az időben kapnak enni, vagy viszik őket sétálni. Ha ez a rendszer felborul, esetleg nem is került kialakításra, az szorongással tölti el őket, te pedig rossz gazdinak érezheted magad.

2. Zavaros szabályok

Ma még cuki, hogy felugrik az ágyadra, holnap viszont leordítod érte. Na, szerinted ebből mit fog érteni? Semmit. A kis kedvenced így totál bizonytalan lesz, és nem tudja, hogy mihez tartsa magát. A kulcs egyértelműen a következetesség. Ha egyszer valamit nem szabad, akkor azt sosem szabad. A háziállatok rendkívül okosak, de arra nem képesek, hogy megérezzék, mikor vagy épp engedékenyebb kedvedben.

3. Túl sok szeretgetés

Most kapaszkodj! Öleled, puszilgatod, felveszed, amikkel te a szeretetedet fejezed ki, de mégis ellenkező hatást érhetsz el. Hidd el, a nagy imádatáradat néha nekik is túl sok, tehát te vagy túl sok. Ráadásul fajta és személyiség kérdése is, hogy melyik kutya vagy macska élvezi a babusgatást, és melyik az, amelyik rendesen hülyét kap tőle. Ezt gazdiként neked kell érezned, ha elhúzódik, ha feszül, akkor hagyd békén. 

Egy jó gazdi ül a kanapén, és egy kutya, meg macska szeretettel fordulnak felé, mert nincs bennük szorongás.
Legyél jó gazdi, és ne okozz stresszt vagy szorongást a háziállatodnak!
Forrás: Shutterstock

4. Hirtelen változtatások

Új bútor, új szőnyeg, költözés, hangos felújítás a szomszédban. Ezek neked apróságoknak tűnhetnek, de számukra a világvégét. A lakáson belüli átrendezést különösen a macska viseli rosszul. A háziállatok az állandóságot kedvelik, abban érzik magukat komfortosan. Már egy újfajta öblítő illat is kizökkentheti őket a nyugalmukból. Próbáld a változásokat fokozatosan bevezetni.

5. Túl sok egyedüllét

Igen, muszáj dolgozni, ügyeket intézni és persze otthontól távoli programokat csinálni. A macskák jobban viselik ugyan a hosszú órákon át tartó magányt, de a kutyákhoz hasonlóan az ő idegeiket is kicsinálhatod, ha túl gyakran és hosszú időre hagyod őket egyedül. Ilyenkor szokott előfordulni, hogy elkezdik lebontani a lakást, amit nem unalomból, hanem stresszből tesznek. 

Mit tehetsz a négylábú barátodért?

  • Vezess be napi rutint, amihez tartod is magad.
  • Légy következetes, ne változtass percenként szabályokat.
  • Ne nyomulj, csak akkor szeretgesd, ha ő is nyitott rá.
  • A nagy változtatásokat apránként vezesd be.
  • Ne hagyd magára túl sokszor, túl hosszú időre.

A lényeg? Nem kell szuperhős gazdinak lenned, elég, ha kicsit jobban figyelsz a háziállatod igényeire. Gyomláld ki az életedből ezeket a hibákat, és érezni fogod, hogy kis kedvenced kiegyensúlyozottabbá válik. Hiszen valljuk be, nincs is jobb érzés annál, amikor a négylábú barátod tényleg önfeledten boldog melletted.

Kvíz: macska, kutya vagy valami más? Most kiderül, melyik állat passzol a személyiségedhez

Sokszor van az úgy, hogy meglátunk egy kedves állatot és azonnal szeretnénk hazavinni, azonban a felelős állattartás arról is szól, hogy alaposan átgondoljuk, hogy vajon jó választás-e számunkra az áhított kiskedvenc. Kvízünkkel kiderítheted!

„Kutyás nők kíméljenek!”– Ezért lehet hatalmas red flag, ha ebtartó vagy

Sok pasi azért nem randizik kutyás nővel, mert a négylábú kedvenc mindenbe "beleszól".

Segíti a mentális egészséged, ha macskát tartasz

Csodát tesz a lélekkel, ha macskád van.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu