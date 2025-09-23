Döbbenet, de ezzel az 5 dologgal te is szétnyomasztod az imádott háziállatodat

Te milyen gazdi vagy? Aki falkaszellemben neveli a szeretett háziállatát, vagy aki gyermekeként babusgatja? Esetleg egyik sem, netán a kettő egyszerre? Hidd el, nem ez határozza meg, hogy jó gazdi vagy-e. Bármelyik típusba is tartozz, lehet, hogy észrevétlenül épp most teszed pokollá az életét. Fájdalmas beismerni, de néha a legnagyobb szeretet is szorongásba torkollik. Most elhoztuk az öt leggyakoribb hibát, amit állattartóként elkövethetsz.

A háziállat, legyen az macska vagy kutya, ép úgy megérdemli a stresszmentes környezetet, mint a gazdi.

Forrás: Shutterstock

Háziállat nyomasztás: az öt legnagyobb hiba

1. Káosz a napirendben

Lehet, hogy neked oké, ha egyik nap hajnalban reggelizel, a következőn pedig egy szabadnap miatt csak késő délelőtt, de a kutya és a macska bioritmusa ezt nem tolerálja túl jól. Ezért is van, hogy hétvégén te még aludnál, de ők rajtad ugrálnak. Ugyan az órát nem ismerik, de a belső vekkerük pontosabb bármelyik svájci gyártmánynál. A háziállatok számára a napi rutin adja meg a biztonságot, például ugyanabban az időben kapnak enni, vagy viszik őket sétálni. Ha ez a rendszer felborul, esetleg nem is került kialakításra, az szorongással tölti el őket, te pedig rossz gazdinak érezheted magad.

2. Zavaros szabályok

Ma még cuki, hogy felugrik az ágyadra, holnap viszont leordítod érte. Na, szerinted ebből mit fog érteni? Semmit. A kis kedvenced így totál bizonytalan lesz, és nem tudja, hogy mihez tartsa magát. A kulcs egyértelműen a következetesség. Ha egyszer valamit nem szabad, akkor azt sosem szabad. A háziállatok rendkívül okosak, de arra nem képesek, hogy megérezzék, mikor vagy épp engedékenyebb kedvedben.

3. Túl sok szeretgetés

Most kapaszkodj! Öleled, puszilgatod, felveszed, amikkel te a szeretetedet fejezed ki, de mégis ellenkező hatást érhetsz el. Hidd el, a nagy imádatáradat néha nekik is túl sok, tehát te vagy túl sok. Ráadásul fajta és személyiség kérdése is, hogy melyik kutya vagy macska élvezi a babusgatást, és melyik az, amelyik rendesen hülyét kap tőle. Ezt gazdiként neked kell érezned, ha elhúzódik, ha feszül, akkor hagyd békén.

Legyél jó gazdi, és ne okozz stresszt vagy szorongást a háziállatodnak!

Forrás: Shutterstock

4. Hirtelen változtatások

Új bútor, új szőnyeg, költözés, hangos felújítás a szomszédban. Ezek neked apróságoknak tűnhetnek, de számukra a világvégét. A lakáson belüli átrendezést különösen a macska viseli rosszul. A háziállatok az állandóságot kedvelik, abban érzik magukat komfortosan. Már egy újfajta öblítő illat is kizökkentheti őket a nyugalmukból. Próbáld a változásokat fokozatosan bevezetni.

5. Túl sok egyedüllét

Igen, muszáj dolgozni, ügyeket intézni és persze otthontól távoli programokat csinálni. A macskák jobban viselik ugyan a hosszú órákon át tartó magányt, de a kutyákhoz hasonlóan az ő idegeiket is kicsinálhatod, ha túl gyakran és hosszú időre hagyod őket egyedül. Ilyenkor szokott előfordulni, hogy elkezdik lebontani a lakást, amit nem unalomból, hanem stresszből tesznek.