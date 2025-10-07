„Csak anyák képesek erre!” – Építőkockákon futott mezítláb ez a nő, világrekord lett belőle

Gabrielle Wall mindössze 24,75 másodperc alatt ért célba, és ezzel új rekordot állított fel, ő a leggyorsabb a mezítlábas Lego-futás kategóriájában. Az anyukáról készül videó több mint 9,3 millió megtekintést ért el. Több kommentelő is egyetértett abban, hogy erre bizony csak az anyák képesek. „Nincs edzés – csak évekig tartó éjszakai séta a gyerekszobába, miközben próbálod elkerülni a Lego-aknákat” – írta az egyik hozzászóló. Egy másik megjegyezte: „Ehhez nem kell tréning, csak két-három gyerek és rengeteg kocka.” Akadtak olyanok is, akik értetlenül álltak a kihívás előtt: „De… miért? Miért akarna valaki ilyenben versenyezni?” – tette fel a kérdést egy felhasználó.

Gabrielle Wall világrekorder lett Lego-futásban

Forrás: https://www.guinnessworldrecords.com/

Egy bakancslistás álom vált valóra a Lego-futással

A kétgyermekes Gabriell Wall elárulta, hogy a Lego-futás az egyik bakancslistás célja volt, amelyet 2022-ben írt fel magának. Egészségi problémái miatt keresett magána új kihívást.

„Büszke vagyok arra, hogy átléptem a határaimat. Ez egy felejthetetlen élmény volt” – mondta a Guinness World Recordsnak. A rekordhoz készült pálya sem mindennapi: 661 fontnyi (több mint 300 kilogrammnyi) kockából állt.

Fájdalom ide vagy oda, Gabriell Wall olyasmit vitt véghez, amit kevesen mernének kipróbálni. „Az anyaság jól felkészített a fájdalomtűrésre” – írta nevetve a saját oldalán.