Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 7., kedd Amália

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
őrület

„Csak anyák képesek erre!” – Építőkockákon futott mezítláb ez a nő, világrekord lett belőle

őrület lego építőkocka rekord
Virág Emília
2025.10.07.
Egy új-zélandi édesanya, Gabrielle Wall világrekordot döntött azzal, hogy mezítláb teljesítette a világ legfájdalmasabbnak tartott távját: 100 métert futott építőkockákon. A Guinness World Records januárban hitelesítette az eredményt, ám a teljesítmény csak most lett világszenzáció, miután a Guinness hivatalos Instagram-oldalán megosztották a videót.

Gabrielle Wall mindössze 24,75 másodperc alatt ért célba, és ezzel új rekordot állított fel, ő a leggyorsabb a mezítlábas Lego-futás kategóriájában. Az anyukáról készül videó több mint 9,3 millió megtekintést ért el. Több kommentelő is egyetértett abban, hogy erre bizony csak az anyák képesek. „Nincs edzés – csak évekig tartó éjszakai séta a gyerekszobába, miközben próbálod elkerülni a Lego-aknákat” – írta az egyik hozzászóló. Egy másik megjegyezte: „Ehhez nem kell tréning, csak két-három gyerek és rengeteg kocka.” Akadtak olyanok is, akik értetlenül álltak a kihívás előtt: „De… miért? Miért akarna valaki ilyenben versenyezni?” – tette fel a kérdést egy felhasználó. 

Gabrielle Wall világrekorder lett Lego-futásban
Gabrielle Wall világrekorder lett Lego-futásban
Forrás: https://www.guinnessworldrecords.com/

 

Egy bakancslistás álom vált valóra a Lego-futással

A kétgyermekes Gabriell Wall elárulta, hogy a Lego-futás az egyik bakancslistás célja volt, amelyet 2022-ben írt fel magának. Egészségi problémái miatt keresett magána új kihívást.

„Büszke vagyok arra, hogy átléptem a határaimat. Ez egy felejthetetlen élmény volt” – mondta a Guinness World Recordsnak. A rekordhoz készült pálya sem mindennapi: 661 fontnyi (több mint 300 kilogrammnyi) kockából állt. 

Fájdalom ide vagy oda, Gabriell Wall olyasmit vitt véghez, amit kevesen mernének kipróbálni. „Az anyaság jól felkészített a fájdalomtűrésre” – írta nevetve a saját oldalán.

Meghan Markle újra keresztbe tesz a királyi családnak: nem békül, ha nem teljesítik a feltételeit

Úgy tűnik, Meghan Markle továbbra sem hajlandó segíteni abban, hogy férje, Harry herceg és a brit királyi család végre rendezzék régóta húzódó ellentéteiket. A 44 éves hercegné kijelentette, „egyszerűen nem akar belekeveredni” a béketárgyalásokba – hacsak nem teljesülnek bizonyos feltételek.

Ki volt valójában Ed Gein szerelme? Adeline Watkins tényleg létezett? Íme, az igazság

Egy valós nő, egy még valósabb rém, és egy sorozat, ami összemossa a kettőt. Adeline Watkins története egyszerre tragikus, romantikus és félelmetesen emberi.

Mariah Carey 14 éves lánya a legújabb nepo baby: Monroe betör a zenei piacra

Úgy tűnik, Mariah Carey lánya, Monroe, az édesanyja a nyomdokaiba lép: a tinédzser zenei pályára készül, édesanyja pedig már most gondoskodott arról, hogy levédesse a nevét.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu