Mariah Carey 14 éves lánya a legújabb nepo baby: Monroe betör a zenei piacra

Az 56 éves énekesnő bejegyeztette a Monroe Carey nevet védjegyként, amely zenei előadásokra és szórakoztatóipari tevékenységekre is kiterjed. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy komolyan veszi lánya ambícióit, és támogatja őt abban, hogy betörjön a zenei piacra. Mariah Carey lánya lehet a legújabb nepo baby.

Mariah Carey lánya, Monroe már többször élt édesanyjával a színpason. A kép 2023-ban készült.

Forrás: Getty Images

Egy, a családhoz közel álló forrás elárulta: „Mariah rengeteg tapasztalattal rendelkezik a szakmában, ezért eleinte óvatos volt, amikor Monroe kijelentette, hogy énekesnő szeretne lenni. De látja, mennyire elszánt, és mindent megtesz, hogy segítse őt. Monroe nem akarja csupán az anyja hírnevét kihasználni – keményen dolgozik, és Mariah útmutatása felbecsülhetetlen értékű számára.” A forrás hozzátette: „Monroe-nak gyönyörű hangja van, és ha minden a terv szerint alakul, hamarosan a világ is hallani fogja.”

Lapozz az Insta-posztban, és hallhatod, hogy énekel Mariah Carey lánya:

Mariah Carey nemrég Jimmy Fallon műsorában, a The Tonight Show-ban is utalt arra, hogy lánya hamarosan reflektorfénybe kerülhet: „A lányom imád zenélni. Régebben velem énekelt a karácsonyi turnémon, de nem tudom, idén is így lesz-e” – mondta nevetve.

Arra a kérdésre, hogy Monroe készen áll-e az önálló karrierre, az énekesnő így válaszolt: „Szeretném, ha a saját útját járná, és azt hiszem, ő is erre vágyik. Lehetséges, hogy hamarosan bele is vág.”

Mariah Carey lánya nem először áll a színpadon

Mariah Carey és volt férje, Nick Cannon ikergyermekeiket, Monroe-t és Moroccant gyakran bevonták közös projektjeikbe. Monroe már több alkalommal fellépett édesanyjával: szerepelt Mariah Carey Merry Christmas One and All turnéján, és 2023 decemberében a Madison Square Gardenben is duettezett vele. Emellett testvérével együtt feltűnt az énekesnő Fall in Love at Christmas videóklipjében.

Mariah Carey arról is beszélt, mennyire meghatja, amikor gyerekeit látja a színpadon: „Csodálatos érzés figyelni, ahogy felnőnek, és eldöntik, mit akarnak kezdeni az életükkel. Imádom nézni, ahogy készülnek egy fellépésre. De sosem nem mondom nekik, hogy ezt kell csinálniuk. Azt szeretném, ha maguk választanák meg az útjukat, és keményen dolgoznának azért, amit elérnek.”