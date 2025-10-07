Meghan Markle újra keresztbe tesz a királyi családnak: nem békül, ha nem teljesítik a feltételeit

A 76 éves III. Károly király és 41 éves fia, Harry herceg a közelmúltban végre találkoztak és beszélgettek egymással. Mindenki abban reménykedik, hogy rendezni tudják vére a nézeteltéréseket. A palota állítólag egy hivatalos megállapodás-tervezetet is készített, amely egy házassági szerződéshez hasonlít – pontosan rögzíti, hogyan és milyen feltételekkel működhet együtt a jövőben a hercegi pár a monarchiával.
A dokumentum szabályozza a hivatalos megjelenéseket, a médiával való kapcsolatot, valamint a magánélet határait is kijelöli. Egy palotai forrás szerint:
„A király egyértelmű kereteket akar létrehozni, hogy elkerülje a jövőbeli botrányokat. A legfontosabb az intézmény védelme – az érzelmek most másodlagosak.”
Harry állítólag nyitott a békekötésre és a megállapodásra. Meghan Markle viszont kategorikusan elutasította az ötletet.
„Úgy érzi, a bizalom nem a papíron múlik” – mondta egy bennfentes. – „Szerinte a kapcsolatot nem lehet szerződéssel helyrehozni.”
A hercegné álláspontja állítólag megnehezíti a tárgyalások előrehaladását, hiszen Meghan csak akkor hajlandó bármiben együttműködni, ha a palota előbb garantálja a biztonságukat és a magánéletük védelmet. Ez viszont Harrynek nem annyira tetszik.
„Harry szeretné, ha újra közelebb kerülhetnének a családhoz, különösen a gyerekek miatt” – mondta egy barát. – „Csalódott, hogy Archie és Lilibet idén nyáron sem lehettek ott Balmoralban. Azt akarja, hogy a gyerekei megismerjék az unokatestvéreiket.”
A forrás szerint Harry herceg továbbra is hisz abban, hogy békében élhetnek, de Meghan vonakodása miatt egyre nehezebb a helyzet.
A sussexiek 2020-as kiválása óta a brit monarchia az egyik legnagyobb válságán ment keresztül. Az Oprah Winfrey-interjú, a Netflix-dokumentumsorozat és Harry botránykönyve, a Tartalék mind tovább mélyítette az ellentéteket.
„A sebek még nem gyógyultak be” – mondta egy volt palotai tanácsadó. – „Minden egyes kiszivárgott magánbeszélgetés tovább rombolta a bizalmat. Meghan továbbra is vörös posztó a palotában – félnek, hogy bármit elmondhat a nyilvánosságnak.”
De nem csak Meghan nem akar békét kötni, Vilmos és Katalin is vonakodik. „Nem vettek részt az egyeztetéseken, és nem is akarnak” – árulta el a forrás. – „Túl mély a seb, előbb személyes szinten kellene megbékélniük, mielőtt nyilvánosan bármi történhet.”
Bár Harry a BBC-nek adott interjújában arról beszélt, hogy nincs értelme tovább harcolni, mert az élet túl rövid, a palotai források szerint a tárgyalások jelenleg teljesen megakadtak.
„A megállapodás egyelőre csak tervezet. A király határokat akar, a sussexiek viszont függetlenséget. Egyik fél sem enged” – foglalta össze egy bennfentes. – „Amíg Meghan nem hajlandó leülni a tárgyalóasztalhoz, addig a béke csak illúzió marad.”
