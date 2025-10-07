Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 7., kedd

Meghan Markle újra keresztbe tesz a királyi családnak: nem békül, ha nem teljesítik a feltételeit

Horváth Angéla
2025.10.07.
Úgy tűnik, Meghan Markle továbbra sem hajlandó segíteni abban, hogy férje, Harry herceg és a brit királyi család végre rendezzék régóta húzódó ellentéteiket. A 44 éves hercegné kijelentette, „egyszerűen nem akar belekeveredni” a béketárgyalásokba – hacsak nem teljesülnek bizonyos feltételek.

A 76 éves III. Károly király és 41 éves fia, Harry herceg a közelmúltban végre találkoztak és beszélgettek egymással. Mindenki abban reménykedik, hogy rendezni tudják vére a nézeteltéréseket. A palota állítólag egy hivatalos megállapodás-tervezetet is készített, amely egy házassági szerződéshez hasonlít – pontosan rögzíti, hogyan és milyen feltételekkel működhet együtt a jövőben a hercegi pár a monarchiával.

Meghan Markle feltételeket szab

A dokumentum szabályozza a hivatalos megjelenéseket, a médiával való kapcsolatot, valamint a magánélet határait is kijelöli. Egy palotai forrás szerint:
„A király egyértelmű kereteket akar létrehozni, hogy elkerülje a jövőbeli botrányokat. A legfontosabb az intézmény védelme – az érzelmek most másodlagosak.”

Harry állítólag nyitott a békekötésre és a megállapodásra. Meghan Markle viszont kategorikusan elutasította az ötletet.
„Úgy érzi, a bizalom nem a papíron múlik” – mondta egy bennfentes. – „Szerinte a kapcsolatot nem lehet szerződéssel helyrehozni.”

A hercegné álláspontja állítólag megnehezíti a tárgyalások előrehaladását, hiszen Meghan csak akkor hajlandó bármiben együttműködni, ha a palota előbb garantálja a biztonságukat és a magánéletük védelmet. Ez viszont Harrynek nem annyira tetszik.

„Harry szeretné, ha újra közelebb kerülhetnének a családhoz, különösen a gyerekek miatt” – mondta egy barát. – „Csalódott, hogy Archie és Lilibet idén nyáron sem lehettek ott Balmoralban. Azt akarja, hogy a gyerekei megismerjék az unokatestvéreiket.”

A forrás szerint Harry herceg továbbra is hisz abban, hogy békében élhetnek, de Meghan vonakodása miatt egyre nehezebb a helyzet.

A sussexiek 2020-as kiválása óta a brit monarchia az egyik legnagyobb válságán ment keresztül. Az Oprah Winfrey-interjú, a Netflix-dokumentumsorozat és Harry botránykönyve, a Tartalék mind tovább mélyítette az ellentéteket.

„A sebek még nem gyógyultak be” – mondta egy volt palotai tanácsadó. – „Minden egyes kiszivárgott magánbeszélgetés tovább rombolta a bizalmat. Meghan továbbra is vörös posztó a palotában – félnek, hogy bármit elmondhat a nyilvánosságnak.”

De nem csak Meghan nem akar békét kötni, Vilmos és Katalin is vonakodik. „Nem vettek részt az egyeztetéseken, és nem is akarnak” – árulta el a forrás. – „Túl mély a seb, előbb személyes szinten kellene megbékélniük, mielőtt nyilvánosan bármi történhet.”

Bár Harry a BBC-nek adott interjújában arról beszélt, hogy nincs értelme tovább harcolni, mert az élet túl rövid, a palotai források szerint a tárgyalások jelenleg teljesen megakadtak.

„A megállapodás egyelőre csak tervezet. A király határokat akar, a sussexiek viszont függetlenséget. Egyik fél sem enged” – foglalta össze egy bennfentes. – „Amíg Meghan nem hajlandó leülni a tárgyalóasztalhoz, addig a béke csak illúzió marad.”

Eddig titkolta: nagymama lett a legendás Michelle Pfeiffer, és ez mindent megváltoztatott az életében

Michelle Pfeiffer életében új korszak kezdődött – a 67 éves hollywoodi színésznő a napokban bejelentette, hogy nagymama lett. A háromszoros Oscar-jelölt sztár egy podcastban beszélt először arról, milyen hatással volt rá az unokája születése – és arról is, hogyan formálta át ez az élmény a munkához való viszonyát.

Mariah Carey 14 éves lánya a legújabb nepo baby: Monroe betör a zenei piacra

Úgy tűnik, Mariah Carey lánya, Monroe, az édesanyja a nyomdokaiba lép: a tinédzser zenei pályára készül, édesanyja pedig már most gondoskodott arról, hogy levédesse a nevét.

Nicole Kidman új frizurával jelent meg a párizs divathéten: a színésznőt a lányai kísérték el - FOTÓ

Nicole Kidman hétfőn igazi stílusikonként vonult be a párizsi divathétre. A színésznő a 17 éves Sunday Rose-zal és a 14 éves Faith Margarettel vett részt a Chanel 2026 tavaszi kollekciójának bemutatóján.


 

