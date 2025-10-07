Ki volt valójában Ed Gein szerelme? Adeline Watkins tényleg létezett? Íme, az igazság

A Netflix új évadában nemcsak Ed Gein rémtetteibe, de szerelmi életébe is betekintést nyerhetünk. De ki volt valójában Adeline Watkins, a nő, aki állítólag a hírhedt sorozatgyilkos barátnője volt?
Amikor a Szörnyetegek harmadik évada megjelent a Netflixen, a nézők egy emberként kérdezték:
„Adeline Watkins tényleg létezett?”
Mert valljuk be, elég nehéz elhinni, hogy Ed Gein – a hírhedt wisconsini sírrabló, akinek története több horrorfilmet is inspirált – valaha is szerelmes lehetett.
Pedig a válasz: igen, létezett.
A ’50-es évek végén Adeline Watkins egy igazi, hús-vér nő volt, aki ugyanabban a kisvárosban élt, mint Gein, Plainfieldben. Az akkoriban 51 éves Adeline egy interjúban azt állította, hogy hosszú ideje ismerte a férfit, sőt, volt köztük „valami”. Egy 1957-es cikkben – közvetlenül Gein letartóztatása után – úgy fogalmazott, hogy a férfi megkérte a kezét, de ő visszautasította, mert „nem tudta volna elképzelni vele az életét”.
A korabeli újságok még a hölgy képét is lehozták. És hát nem éppen az a bájos, szőke hölgy volt, mint ahogy a sorozatban megjelent. Karakterét egyébként Suzanna Son alakította.
A Minneapolis Tribune 1957-es riportja után Adeline neve körbejárta az országot. Az újság szerint Gein és Watkins „húsz éve ismerték egymást”, és a nő egyfajta különc, ám kedves férfiként írta le Geint. Állítólag közösen jártak moziba, beszélgettek a szüleikről, és a kapcsolatuk „mély, de különös” volt.
A bulvársajtó persze azonnal lecsapott a „szörnyeteg szerelmére”. A nő története tökéletesen illeszkedett a médiának abba a vágyába, hogy emberi arcot találjon a szörny mögött.
Csakhogy a sztori nem tartott sokáig.
Pár nappal később a Stevens Point Journal már egészen más hangvételű cikket közölt. Adeline kijelentette, hogy a korábbi interjú „felfújta a dolgot”, és csak alkalmi ismeretségről volt szó. A húszéves románc? Túlzás. A házassági ajánlat? Félreértés.
Elmondása szerint mindössze „néha beszélgettek”, és soha nem járt Gein házában. A közös moziestekből pedig alig volt pár alkalom. Egyszerűen csak két magányos ember voltak egy kisvárosban, semmi több.
És hogy miért mondott mégis mást korábban? Senki sem tudja biztosan. Talán a hirtelen médiafigyelem, talán a sajtó ferdítése, vagy csak az emberi késztetés, hogy a borzalomból valami személyeset faragjunk.
A Szörnyeteg: Az Ed Gein sztori természetesen nem hagyhatta ki Adeline karakterét. A sorozatban ő a „fény a sötétségben”, egy nő, aki egyszerre áldozat és tanú. Suzanna Son alakítása miatt Adeline nem csupán egy mellékszereplő – hanem a férfi pszichéjének tükre is.
A Netflix alkotói ugyanakkor elismerték, hogy Adeline figuráját dramatizálták. A céljuk nem történelmi pontosság volt, hanem hogy „érzelmi kapaszkodót” adjanak a nézőknek – valakit, aki emlékezteti Geint (és minket) arra, hogy még a legnagyobb szörnyek is emberek voltak valamikor.
Adeline Watkins tehát valóban létezett. És valóban volt valamilyen kapcsolat közte és Ed Gein között. De hogy ez szerelem lett volna? Az valószínűleg inkább csak a sajtó és a sorozatkészítők álma.
Ami tény: Adeline ismerte Geint, beszélt vele, talán még szimpatizált is – de a „tragikus szerelmi történet”, a húszéves kapcsolat, a házassági ajánlat mind inkább legenda, mint valóság.
A Szörnyeteg éppen ezt a legendát ragadta meg, és fűzte tovább – romantikát vitt a horrorba, ahogy Hollywood szereti. És bár Charlie Hunnam színészt, − aki Geint játssza −, állítólag rémálmok gyötörték a forgatástól, a sorozat nézőit inkább az a kérdés tartja ébren: „Mi lett volna, ha Adeline hozzámegy Geinhez?”
