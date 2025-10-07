Ki volt valójában Ed Gein szerelme? Adeline Watkins tényleg létezett? Íme, az igazság

A Netflix új évadában nemcsak Ed Gein rémtetteibe, de szerelmi életébe is betekintést nyerhetünk. De ki volt valójában Adeline Watkins, a nő, aki állítólag a hírhedt sorozatgyilkos barátnője volt?

Ed Gein és Adeline Watkins a Szörnyeteg sorozatban

A Netflix szerint szerelem volt Ed Gein és Adeline Watkins között – De mi az igazság?

Amikor a Szörnyetegek harmadik évada megjelent a Netflixen, a nézők egy emberként kérdezték:

„Adeline Watkins tényleg létezett?”

Mert valljuk be, elég nehéz elhinni, hogy Ed Gein – a hírhedt wisconsini sírrabló, akinek története több horrorfilmet is inspirált – valaha is szerelmes lehetett.

Pedig a válasz: igen, létezett.

A ’50-es évek végén Adeline Watkins egy igazi, hús-vér nő volt, aki ugyanabban a kisvárosban élt, mint Gein, Plainfieldben. Az akkoriban 51 éves Adeline egy interjúban azt állította, hogy hosszú ideje ismerte a férfit, sőt, volt köztük „valami”. Egy 1957-es cikkben – közvetlenül Gein letartóztatása után – úgy fogalmazott, hogy a férfi megkérte a kezét, de ő visszautasította, mert „nem tudta volna elképzelni vele az életét”.

A korabeli újságok még a hölgy képét is lehozták. És hát nem éppen az a bájos, szőke hölgy volt, mint ahogy a sorozatban megjelent. Karakterét egyébként Suzanna Son alakította.

Adeline Watkins valós fotója, amit akkoriban sok újság is lehozott.

Az interjú, ami mindent beindított

A Minneapolis Tribune 1957-es riportja után Adeline neve körbejárta az országot. Az újság szerint Gein és Watkins „húsz éve ismerték egymást”, és a nő egyfajta különc, ám kedves férfiként írta le Geint. Állítólag közösen jártak moziba, beszélgettek a szüleikről, és a kapcsolatuk „mély, de különös” volt.

A bulvársajtó persze azonnal lecsapott a „szörnyeteg szerelmére”. A nő története tökéletesen illeszkedett a médiának abba a vágyába, hogy emberi arcot találjon a szörny mögött.

Csakhogy a sztori nem tartott sokáig.

A visszavonás: „Nem, nem volt köztünk semmi komoly”

Pár nappal később a Stevens Point Journal már egészen más hangvételű cikket közölt. Adeline kijelentette, hogy a korábbi interjú „felfújta a dolgot”, és csak alkalmi ismeretségről volt szó. A húszéves románc? Túlzás. A házassági ajánlat? Félreértés.