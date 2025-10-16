A férfiak tényleg nem hallják a síró babát? Íme a tudomány válasza

Ismerős az a szituáció, amikor a baba egész éjszaka sír és szinte minden alkalommal az édesanya kel fel, hogy megnyugtassa? És, hogy eközben mit csinál az apa? Békésen alszik, látszólag meg sem hallja a síró baba hangját. Reggel aztán jön az újabb döbbenet: amikor az anya panaszkodik a „rossz éjszakáról”, az apa állítja, hogy ő bizony nem is hallott semmilyen síró babát. Hogy mi áll a jelenség hátterében? A kutatók most tisztázták!

A csecsemők megnyugtatása általában az édesanyák feladata. A síró baba hangját ők hallják jobban?

A síró baba hangját tényleg csak a nők hallják meg?

A sírás a csecsemő elsődleges és ösztönös kommunikációs eszköze, aminek funkciója nemcsak az, hogy jelezze, ha bármit érez, hanem az is, hogy a szülővel kapcsolatot teremtsen. Amikor egy baba felsír, közölni szeretne valamit, amire reakciót vár a környezetétől. A sírással jelezhet egy számára kellemetlen helyzetet – például: éhség, fáradtság, figyelemhiány –, azonban ahogy nő, a sírással komplexebb érzelmeket vagy gondolatokat is közölhet. A férfiak és a nők a babasírásra sokszor eltérően reagálnak: előbbi hajlamos nyugodtan tovább szundikálni, míg a hölgyek szinte azonnal „ébrenléti üzemmódba” kapcsolnak, hogy megnyugtassák a kicsit – számolt be a Psychology Today. De vajon segíthetnek-e a kutatások eldönteni ezt az évtizedek óta fennálló vitát? Tényleg kevésbé hallják az apák a babák sírását éjszaka? Biológiai különbségről van szó a hallás érzékenységében, vagy netán más tényezők játszanak szerepet? A kutatók a következő következtetésekre jutottak:

A férfiak kevésbé ébrednek fel a halk sírásra, de a hangos sírásra ugyanolyan valószínűséggel reagálnak, mint a nők.

Az anyák háromszor gyakrabban ébrednek fel a babákra, mint az apák, a tanulmány szerint. Csak a családok 23 százalékában számoltak be arról, hogy az anya és az apa egyenlő arányban kelt fel a síró kisbabához és mindössze 1 százalék esetében ébredt gyakrabban az apa, mint az anya.

A kutatók megvizsgálták azt is, hogy mennyire eltérő a két nem hallása. Az eredmények alapján a férfiak hallása valamivel valóban gyengébb, míg a nőké, akik az anyai ösztönöknek hála érzékenyebbek az éles hangokra. Ez a nagyon enyhe hallásérzékenység-különbség azonban nem indokolja a nagy eltérést a felkelések arányai között. Ez alapján az anyáknak 57 százalékban kéne felkelniük a kicsihez, de a tanulmány ezzel szemben 76 százalékos arányt mutatott, ami arra utal, hogy más tényezők is közrejátszanak.

Mi a valódi ok?

A kutatás arra a következtetésre jutott, hogy a valódi ok arra, hogy a nők többször kelnek fel éjszaka a kisbabához, a társadalmi elvárásokra vezethető vissza. Ebben a tekintetben érdekesség, hogy a vizsgálat Dániában zajlott, ahol a nemi szerepek tekintetében kiegyensúlyozottabb a társadalom, de még itt is inkább a nők feladata az éjszakai felkelés. A kutatók szerint, ha az apák jobban részt vennének az éjszakai felkelésekben, akkor az a családi életre is pozitív hatással lenne:

a babák ritkábban ébrednének, jobb lenne az alvásuk;

az anyák kevesebb álmatlansággal küzdenének, boldogabbak lennének a párkapcsolatukban és kevésbé lennének kimerültek napközben;

az apák és babák közti kötődés erősebbé válna

Így nyugtasd meg a síró babát

Takargasd be alaposan! Ezzel az anyaméh biztonságát adod meg a csecsemőnek, ami segít, hogy megnyugodjon. Keress a baba számára egy új pozíciót! A ringatás egy bevált, biztonságot teremtő folyamat, de nem minden esetben segít. Ha nem működik, akkor próbáld ki, hogy a picit úgy fekteted az alkarodra, hogy arccal lefelé néz. Nyugtasd meg az érintéseddel! Az anyai érintés nem csak csecsemőkorban hat nyugtatólag a gyermekek számára. Egy finom simogatás a háton vagy a hason igazi „gyógyító erővel” bír.

