Szupernő-szindróma: amikor egy életen át kergeted az elérhetetlen tökéletességet

Folyamatosan iparkodsz, hogy helyt állj a munkahelyeden, hogy helyesen neveld a gyerekeidet és még odaadó feleség is legyél? Gondoljunk csak bele, hogyan telik egy átlagos nő minden egyes napja: helyt kell állniuk, mint támogató feleség, segítőkész barát, gyereket kell nevelnük (különórák, szülői értekezletek, játszótér, egészséges vacsorakészítés), mindeközben a karrierlétrát is igyekeznek megmászni, ugyan nehézkesen, de annál nagyobb lelkesedéssel. Ha te is úgy érzed, próbálsz zsonglőrködni az időddel, hogy mindenkinek minden helyzetben megfelelj, és már nem tudsz a saját idődből többet elvenni, ha megszakadsz akkor sem, akkor valószínűleg, hogy nálad is megjelent a szupernő-szindróma.
Teljesen érthető, hogyha tökéletes feleség, tökéletes munkaerő, tökéletes barát és tökéletes anya akarsz lenni. Csakhogy, érdemes azt is meglátnod, hogy ha a sok elvárás között kizsigereled önmagad, az súlyos kiégéshez és érzelmi-mentális problémákhoz vezethet.
A szupernő-szindróma a II. világháborúban jelent meg, amikor létrejött a kétkeresős családmodell. Vagyis, az addig főleg háztartásbeli nők dolgozni kezdtek, ezáltal többszörösére nőtt a teendőjük. Hirtelen ők feleltek a háztartásért, a gyerekekért és a napi betevőt is a saját munkájukkal kereshették meg. Jó háziasszonyoknak kellett lenniük, vagyis főztek, mostak, takarítottak, akárcsak manapság a nők, és közben tökéletes anyáknak és feleségeknek is kellett lenniük. Ám ez túl sok szerep, túl sok láthatatlan munka és túl sok stressz.
A szupernő-szindrómások azt érezhetik, hogy bármennyire is meg akarnak felelni az elvárásoknak, képtelenek mindent megcsinálni, mert vagy elég idejük, vagy elég erejük nincs hozzá.
Általában a 30-50 év közötti nők szenvednek ebben a problémában.
Ezt az állandó nyomást, túlterheltséget és túlhajszoltságot nagyon nehéz hosszútávon elviselni, és akár még komoly függőséghez is vezethet ez a probléma.
Nézzük, miért nagyon veszélyes, hogy ha valaki egész életében hajtja magában azt az álmot, hogy szuper nő legyen!
Az első és legfontosabb, hogy ismerd fel a jeleket és a tüneteket, majd tudatosítsd magadban, hogy nem kell, hogy a világon mindent egyedül te oldj meg. Nyugodtan kérj segítséget másoktól, nem leszel attól rosszabb ember, rossz anya, vagy rossz feleség, ha nem egyedül végzed el az összes feladatot. Vállald fel bátran, ha valami nehézséget okoz vagy nem megy, és hagyd, hogy más megcsinálja. Ne gondold, hogy kudarc, ha nem te viseled gondját az egész világnak, hiszen az nem is a te feladatod.
Húzd meg a határaidat! Nem kell mindent elvállalnod, mondhatsz nemet, és így több énidőd marad. Ne feledd, úgy vagy tökéletes, ahogy vagy! Nem kell magadra erőltetned olyan társadalom által elvárt szerepeket, maszkokat, amelyeket nem akarsz, csak, mert azt érzed, attól talán tökéletes leszel.
