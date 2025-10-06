Szupernő-szindróma: amikor egy életen át kergeted az elérhetetlen tökéletességet

Folyamatosan iparkodsz, hogy helyt állj a munkahelyeden, hogy helyesen neveld a gyerekeidet és még odaadó feleség is legyél? Gondoljunk csak bele, hogyan telik egy átlagos nő minden egyes napja: helyt kell állniuk, mint támogató feleség, segítőkész barát, gyereket kell nevelnük (különórák, szülői értekezletek, játszótér, egészséges vacsorakészítés), mindeközben a karrierlétrát is igyekeznek megmászni, ugyan nehézkesen, de annál nagyobb lelkesedéssel. Ha te is úgy érzed, próbálsz zsonglőrködni az időddel, hogy mindenkinek minden helyzetben megfelelj, és már nem tudsz a saját idődből többet elvenni, ha megszakadsz akkor sem, akkor valószínűleg, hogy nálad is megjelent a szupernő-szindróma.

Forrás: Photodisc

Szupernő-szindróma: amikor az összes szerepedben 100 százalékot akarsz nyújtani, hiába lehetetlen

Teljesen érthető, hogyha tökéletes feleség, tökéletes munkaerő, tökéletes barát és tökéletes anya akarsz lenni. Csakhogy, érdemes azt is meglátnod, hogy ha a sok elvárás között kizsigereled önmagad, az súlyos kiégéshez és érzelmi-mentális problémákhoz vezethet.

Mi a szupernő-szindróma?

A szupernő-szindróma a II. világháborúban jelent meg, amikor létrejött a kétkeresős családmodell. Vagyis, az addig főleg háztartásbeli nők dolgozni kezdtek, ezáltal többszörösére nőtt a teendőjük. Hirtelen ők feleltek a háztartásért, a gyerekekért és a napi betevőt is a saját munkájukkal kereshették meg. Jó háziasszonyoknak kellett lenniük, vagyis főztek, mostak, takarítottak, akárcsak manapság a nők, és közben tökéletes anyáknak és feleségeknek is kellett lenniük. Ám ez túl sok szerep, túl sok láthatatlan munka és túl sok stressz.

A szupernő-szindrómások azt érezhetik, hogy bármennyire is meg akarnak felelni az elvárásoknak, képtelenek mindent megcsinálni, mert vagy elég idejük, vagy elég erejük nincs hozzá.

Melyek a szuper nő jellemzői?

mindig mást helyez maga elé (gyerek, férj, anyós, szülő, barát, kolléga)

mindig jó akar lenni

azt hiszi, hogy mindent meg tud egyedül oldani

keresi a figyelmet és tökéletesnek hiszi magát

képtelen nemet mondani

alacsony az önértékelése ezért ha helyzet van, akkor maximalistaként mindent tökéletesen akar megoldani

feladat-orientált, így nála nincs olyan, hogy öt perc szünet, és pihenő

kimagaslóan akarja elvégezni a feladatait

Miért veszélyes az állandó tökéletesség hajszolása ezekre a nőkre nézve?

Általában a 30-50 év közötti nők szenvednek ebben a problémában.

Ezt az állandó nyomást, túlterheltséget és túlhajszoltságot nagyon nehéz hosszútávon elviselni, és akár még komoly függőséghez is vezethet ez a probléma.

Nézzük, miért nagyon veszélyes, hogy ha valaki egész életében hajtja magában azt az álmot, hogy szuper nő legyen!

Magas stressz szint: a túl sok stressz számos betegséget idézhet elő, például migrénes fejfájást, gyomorfekélyt, magas vérnyomást és szívproblémákat. Elhízás vagy anorexia: az idősebb nők a túlzott ételfogyasztást választják, hogy megküzdjenek a problémákkal, ami túlsúlyhoz vezethet, a fiatalabbakra pedig inkább a bulimia és az anorexia jellemző. Depresszió: ha folyamatosan egy olyan tökéletes képhez mérik magukat (mondjuk a közösségi médián), amit nem érhetnek el, könnyen depresszióba eshetnek. Gyógyszerek: sok nő még éjszakai is pörgeti a feladatait a fejében, ezért képtelen kikapcsolódni, így vényköteles szorongáscsökkentőket íratnak fel, amit akár túl is adagolhatnak. Alkoholprobléma: hogy csökkentsék az állandó nyomást, könnyen belecsúsznak a túlzott alkoholfogyasztásba. Csak napi egy pohárral kezdődik, majd szépen lassan eljutnak odáig, hogy folyamatosan szükségük lesz rá, hogy el tudjanak kicsit lazulni.

Milyen tünetekből ismerhetjük fel azt, hogy egy anya, egy feleség már nagyon nehezen tud megbirkózni a rengeteg feladatával?

nehezebb koncentráció

memóriaproblémák

gyakoriak a hangulatingadozások, érzelmi kitörések és az ingerlékenység

túl sok negatív gondolat, önmarcangolás

döntésképtelenség

humorérzék elvesztése

folyamatosan izomfeszülés, a tagok nehézkes engedése

túlzott izzadás

nehéz elalvás

Mit tehetsz, hogy ne legyél szupernő-szindrómás?

Az első és legfontosabb, hogy ismerd fel a jeleket és a tüneteket, majd tudatosítsd magadban, hogy nem kell, hogy a világon mindent egyedül te oldj meg. Nyugodtan kérj segítséget másoktól, nem leszel attól rosszabb ember, rossz anya, vagy rossz feleség, ha nem egyedül végzed el az összes feladatot. Vállald fel bátran, ha valami nehézséget okoz vagy nem megy, és hagyd, hogy más megcsinálja. Ne gondold, hogy kudarc, ha nem te viseled gondját az egész világnak, hiszen az nem is a te feladatod.