A legjobb anya vagy, ha ezt az 5 dolgot alkalmazod a gyereknevelésében

Shutterstock - George Rudy
minták anyaság gyerek
Jónás Ágnes
2025.08.24.
Anyaként te is naponta felteszed magának a kérdést: „Jól csinálom?” Megnyugtatunk: nem a tökéletesség a lényeg, hanem az, hogy olyan dolgokat építs be a mindennapokba, amelyekből a gyerek önbizalmat és erőt meríthet. Íme 5 dolog, ami segít a gyereknevelésben, hogy te legyél a legjobb anya.

Ha anyaként valóban szeretnéd biztosítani gyereked mentális egészségét és pozitív önértékelését, akkor alkalmazd az alábbi 5 dolgot a gyereknevelésben és a siker garantált lesz. 

gyereknevelés
Minden anya a legjobbat akarja a gyerekének - Ha ezt az 5 dolgot megfogadod a gyereknevelésben, kiegyensúlyozott felnőtt lesz a gyermekedből 
Forrás: Shutterstock

1. A szigor és a következetesség két különböző dolog a gyereknevelésben

Tudod, mikor következik be a „hiszti”? Amikor a gyermeked elveszti a biztonságérzetét. Akkor veszti el, ha megborul az egyensúly köztetek, vagyis amikor valami hiba csúszik az alá-fölérendeltségi viszonyba. Ha azt szeretnéd, hogy a csemetéd hosszú távon boldog legyen, akkor fegyelemre, önuralomra van szüksége. Ezekre éppúgy meg kell tanítani, mint fogat mosni. Határok meghúzása nélkül nem működik egyetlen közösség, a család sem.

A szabályok felállítása és azok következetes betartatása a család zavartalan, kiegyensúlyozott működéséhez is elengedhetetlen. Ugyanennyire fontos, hogy bizonyos helyzetekben hagyd meg neki a szabad választás lehetőségét (pl. milyen sorrendben készítse el a házifeladatot, melyik ruhát vegye fel stb.)

2. Ne mondd folyton gyerekednek, hogy „nem”

A folyamatos tiltás aláássa a kíváncsiságát és a kezdeményezőkészségét. Ha minden ötletére nemet mondasz, akkor előbb-utóbb azt a következtetést fogja levonni: kár próbálkozni. A sok „nem" közepette a gyerek nem érzi, hogy megértjük vagy támogatjuk, inkább azt, hogy állandóan korlátozzuk. 

Ez idővel lázadáshoz, passzivitáshoz vagy titkolózáshoz vezethet, attól függően, milyen a személyisége.

Amikor viszont valamit tiltunk, és megbeszéljük a miértjét, annak egészen más hatása van. A gyerek nemcsak azt hallja, hogy nem szabad, hanem azt is érti, miért nem szabad. Például:

  • „Nem szaladunk ki az útra, mert ott jönnek az autók, és nem biztos, hogy meg tudnak állni.”
  • „Nem vesszük el más játékát, mert az az övé, és mi sem örülnénk, ha a miénket elvennék.”

Ilyenkor a tiltás tanítássá válik: a gyerek megtanulja a szabály mögötti logikát, és nem csak félelemből vagy engedelmességből tartja be, hanem belső meggyőződésből. Ez segíti az önálló döntéshozatalt, mert később, szülői jelenlét nélkül is tudja majd, miért érdemes bizonyos dolgokat elkerülni.

3. Ha a gyerekednek van egy álma, higgy benne vele együtt

Emlékszel a Szívek szállodája Lorelai és Rory nevű szereplőire? Az anya, Lorelai teret ad Rory lánya önállóságának, miközben baráti szinten is kapcsolódik hozzá, ami mély kötődést hoz létre. Nem veszi el a kedvét attól, amiért a gyerek rajong. A gyerekek sokszor váltogatják a céljaikat: egyik héten még dobolni akarnak, a másikon kosarazni, a harmadikon állatorvosok szeretnének lenni. A mi hitünk ilyenkor nem feltétlen arról szól, hogy a gyerekből biztos sportoló lesz, inkább arról, hogy érezze: szülőként bízol benne és támogatod, amikor valamiért őszintén lelkesedik

Ez a bizalom adja meg neki azt a bátorságot, hogy új dolgokba kezdjen, ne féljen hibázni, és ne adja fel könnyen. Lehet, hogy veszel neki egy kezdő dobfelszerelést vagy beíratod egy dobtanfolyamra. 

Ilyenkor a cél nem az, hogy rögtön profi legyen, hanem hogy megtapasztalja az örömöt, amit az adott tevékenység ad, és megtanulja, hogy az álmaiért lépéseket kell tennie.

4. Büszke vagyok rád, és pont elég jó vagy

Sok gyerek úgy nő fel, hogy a „büszke vagyok rád” mondatot csak akkor hallja, ha ötöst kap, érmet nyer, vagy valami látványos teljesítményt ér el. Ez azt üzeni neki, hogy az értéke kizárólag a teljesítményéből fakad, nem abból, aki ő valójában. Rövid távon ez talán motiválhatja, hogy többet próbáljon kihozni magából, de hosszú távon könnyen megfelelési kényszert, önbizalomhiányt és állandó önkritikát szül (nem beszélve az evészavarokról). 

A szeretet, az elfogadás és az, hogy anyaként büszke vagy a gyerekedre, nem valami, amit ki kell érdemelni – ezek alanyi jogon járnak. 

Amikor a gyerek azt érzi, hogy értékes akkor is, ha épp hibázik, az biztonságot ad számára Az ilyen gyerekből olyan felnőtt lesz, aki nem fél új dolgokat kipróbálni, aki nem görcsöl rá a tökéletességre, és aki önmagát akkor is el tudja fogadni, ha valami nem sikerül elsőre. 

Biztosítsd róla időről időre, hogy büszke vagy rá, hogy értékeled, amiért a világra jött, s hogy olyan, amilyen. Így vésődik be a gondolkodásába, hogy az értéke nem a bizonyítványában, hanem a szívében van.

5. Adj neki útravalóul „önvédelmi eszköztárat”

„Mi lesz, ha bántják? Hogyan védem meg, ha csúfolják?" Szinte minden anya feltett már ilyen és ehhez hasonló kérdéseket. Amikor ilyen félelmek találnak meg, jusson eszedbe a mondás: halászni tanítsd meg, ne halat adj neki. Vagyis készítsd fel gyereked arra, hogy lelkileg is kezelni tudja, ha bántják. Adj olyan eszközöket a kezébe, amelyeket akkor is használhat, ha te nem vagy mellette. Érdemes megtanítani neki olyan tuti mondatokat és mantrákat, amelyekkel ki tud állni magáért anélkül, hogy agresszív lenne. Ilyenek például: 

  • „Nem beszélhetsz így velem.”, 
  • „Nem érdekel, mit gondolsz rólam, én tudom, ki vagyok.” 
  • "Térjünk vissza rá, ha majd lehiggadtál és nem bántasz."
  • „Értékes vagyok.” 
  • „Nem mások véleménye határoz meg.”

Ne feledd: a te szavaid, nyitottságod, következetességed és önazonos viselkedésed lesznek azok a minták, amiket gyereked magával visz, amikor kirepül otthonról. Ezek lesznek a kapaszkodói a nehezebb helyzetekben.

