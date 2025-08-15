A klinikai pszichológus elárulta: ez a 7 jele annak, hogy szuper anya vagy

A modern szülők ma magasabb elvárásokat támasztanak magukkal szemben, mint valaha, miközben gyerekeiket a felnőtté válás útján terelgetik. Már az első pillanattól, amikor a kicsit a karunkba fogjuk, felmerül a kérdés: vajon jól csináljuk? Ahogy cseperedik, egyre többet aggódunk a gyerekneveléssel kapcsolatban, és könnyen összehasonlítjuk magunkat más anyákkal, vagy külső jeleket keresünk, amik igazolják a sikerességünket. Egy klinikai pszichológus hét biztos jelet sorolt fel, amiből azonnal kiderül, ha egy gyereknek igazán fantasztikus szülője van. Ha ezek illenek rád, engedd el a kételyeket, és nyugodj meg, mert valószínűleg remek anya vagy.

7 jel, ami megmutatja, hogy jó anya vagy.

Forrás: Getty Images

Szuper anya vagy, ha ezt a 7 dolgot megteszed gyerekedért

1. Támogatod érdeklődését és tehetségét

Támogasd a gyerekedet abban, hogy kibontakoztathassa tehetségét és időt szentelhessen annak, ami valóban érdekli őt. Ha így teszel, megtapasztalja a siker és az önmegvalósítás örömét.

Ez tinédzser- és fiatal felnőttkorban is hasznos, mert pozitív irányba tereli őket, fejleszti a kitartást, és csökkenti a kockázatos viselkedés esélyét.

Néha egyes szülők gyerekeik érdeklődését a saját, be nem teljesült álmaik megvalósítása felé terelik. Ha ráerőlteted, hogy a te céljaid miatt legyen sikeres, az a gyerekben intenzív nyomást kelthet. Ha pedig kudarcot vall, és egy nárcisztikus szülő ambíciója áll mögötte, a gyerek a saját csalódása mellett a szülő elvárásainak terhét is viseli.