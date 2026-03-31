Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 31., kedd Árpád

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
veszély

10+1 kötelező tudnivaló minden egyedülálló nőnek: így védheted meg az otthonodat a bűnözőktől

veszély otthon biztonság
Simon Benedek
2026.03.31.
A betörők és csalók gyakran azokat célozzák, akik egyedül vannak, kihasználva a kiszolgáltatottságukat. Ebben a cikkben összegyűjtöttük a legfontosabb tippeket és óvintézkedéseket, amiket egyedülálló nőként megtehetsz az otthonod védelme érdekében.

Egyedülálló nőként előfordul, hogy valaki kiszolgáltatottnak érzi magát a betörőkkel, rablókkal és hasonló veszélyekkel szemben. Mivel az otthon nem csupán lakótér, hanem a biztonság és a nyugalom szigete is, ezért fontos, hogy ennek megfelelően mindenki jól érezze magát a saját lakásában. A statisztikák szerint a betörők jellemzően azokat az ingatlanokat választják, ahova gyorsan, feltűnés nélkül juthatnak be – vagyis ahol a legkisebb az ellenállás. Biztonsági szakértők szerint a megelőzés nem feltétlenül pénzkérdés, és az egyedülálló nők számára különösen fontos az otthon védelme. Mutatjuk, mit tehetsz!

Otthon védelme: egy nő mögött egy betörő sétál a sötétben.
Az otthon védelme egyedülállő nőként nagyon fontos a biztonsági szakértő szerint. 
Forrás:  Getty Images

A otthon védelme egyedülálló nőként nem lehetetlen: így védd meg a betolakodóktól!

Egyedülállő nőként sokan joggal félnek attól, hogy majd pont az ő otthonukat szúrják ki a betörők. Egy biztonsági szakértő, Sebastian Allen a Daily Mail-nek elmondta, hogyan védekezhetnek a nők olcsó és egyszerű módszerekkel a rablók és betörők ellen. Íme 10 tuti tipp, hogy az illetéktelenek elkerüljék az otthonod!

1.Világítsd meg a sötét területeket: a hátsó bejárat, az oldalkapu vagy a bokrokkal takart ablak ideális búvóhely lehet. Szerelj fel mozgásérzékelős lámpát, és tartsd rendben a kertet.

2. Több lépcsős biztonsági háló: egy jó zár önmagában nem elég. Zár, riasztó, kültéri világítás és – ha belefér – kamera együtt sokkal erősebb védelmet ad.

3. Online ismerkedésből fakadó kockázatok: az első találkozó után soha ne engedj be senkit, és ne áruld el pontos lakcímedet túl korán. Hozzátesszük: sajnos ma már a közösségi médiából is könnyen összerakható, hol laksz és mikor vagy egyedül, ezért légy mindig résen!

4. Időzítsd a világítást: ha elutazol, ne mindig ugyanakkor kapcsoljanak fel a lámpák. A kiszámítható rutin árulkodó lehet.

5. Ne hagyd felhalmozódni a megrendlt csomagokat: a küszöbön tornyosuló dobozok jelzik, hogy nem vagy otthon. Kérj meg egy szomszédot az átvételre, vagy használj csomagautomatát.

6. Használj modern kamerát: a régi rendszerek láthatóan elavultak, nem fókuszáltak vagy akár nem is működnek. A korszerű rendszerek viszont már mesterséges intelligenciával különböztetnek meg minden interakciót.

7. Ne rejts pótkulcsot egyértelmű helyekre: a lábtörlő alatti kulcs már rég nem titok. Inkább bízd megbízható személyre vagy használj kódos kulcsszéfet.

8. Ne posztolj a nyaralásról: a reptéri vagy tengerparti fotó azonnal jelzi, hogy üres a lakás. A képeket ráérsz hazatérés után is megosztani.

9. Ne hagyj értéket szem előtt: az ablakban hagyott ékszer, laptop vagy más nagy értékű tárgyak csábítók lehetnek a betörő számára.

10. Légy óvatos az ismeretlen megkeresésekkel: egyre gyakoribbak az olyan hívások és e-mailek, amelyek azt próbálják kideríteni, üres-e a lakás. Ne adj ki információt ismeretleneknek 

+1Ne hanyagold el a karbantartást: a lemerült riasztóelem vagy a rosszul működő zár hamis biztonságérzetet ad. Rendszeresen ellenőrizd az eszközeidet.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
