Szigligeti Ivett szívszorító vallomást tett Dudás Mikiről: „idén szerettünk volna összeházasodni" – VIDEÓ

Szívszorító részletek derült ki Dudás Miki haláláról. A sportoló exbarátnője, Szigligeti Ivett volt Hajdú Péter Beköltözve című műsorának vendége péntek este, a kétgyermekes édesanya pedig kendőzetlen őszinteséggel beszélt a szerelme elvesztéséről és arról, hogy milyen közös terveik voltak, mielőtt Miki tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Dudás Miki és Szigligeti Ivett már az esküvőjüket tervezgették a tragédia előtt

Dudás Miki halálát a rendőrség 4 hónapos nyomozás után balesetnek nyilvánította.

Exbarátnője – aki egyben a két gyermekének édesanyja is – nemrég arról beszélt, hogy nem tudja elfogadni, hogy egy baleset vette el tőle élete szerelmét. Szerint továbbra is rengeteg a megválaszolatlan kérdés a tragédiával kapcsolatban.

Szigligeti Ivett néhány héttel később Hajdú Péter vendége volt a Beköltözve című műsorban, a beszélgetésük során pedig újabb szívszorító részletek derültek ki a tragédiáról.

Bár Miki és Ivett hivatalosan soha nem házasodtak össze, 2019 óta jegyben jártak. A kapcsolatuk azonban hullámzó volt, ráadásul a különböző elfoglaltságaik miatt korábban nem volt lehetőségük rá, hogy komolyan belevágjanak az esküvőszervezésbe. Ez azonban nem tartotta vissza őket attól, hogy tartsanak egy nem hivatalos, mini esküvőt! Erről maga Ivett mesélt a műsorban:

„Konkrétan a konyha közepén történt. Nara volt a tanúnk, mivel akkor csak ő volt meg, felhúztuk egymás ujjára a gyűrűt. Elmondtuk a kötelező mondatokat és tök jól elbohóckodtunk. Úgyhogy csináltunk egy jó kis műsort” – mesélte nevetve Szigligeti Ivett. Kiderült, hogy mindig közbejött valami a tervezési fázisban, ezért csúszott folyamatosan az esküvő időpontja. Volt, amikor egy költözés, máskor pedig egy forgatás húzta keresztbe a számításaikat. Ennek ellenére végig hordták a jegygyűrűiket és várták az időt, amikor végre hivatalosan is férjjé és feleséggé válnak. A műsor ezen pontján megcsuklott Ivett hangja, majd elárulta, hogy mikor lett volna a végleges dátum: