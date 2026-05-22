Szigligeti Ivett szívszorító vallomást tett Dudás Mikiről: „idén szerettünk volna összeházasodni" – VIDEÓ

Komáromi Bence
2026.05.22.
Elfogytak a szavak. Az idei évben tervezett egybekelni Szigligeti Ivett és Dudás Miki. A sportoló váratlan és lesújtó halála azonban mindent felülírt.

Szívszorító részletek derült ki Dudás Miki haláláról. A sportoló exbarátnője, Szigligeti Ivett volt Hajdú Péter Beköltözve című műsorának vendége péntek este, a kétgyermekes édesanya pedig kendőzetlen őszinteséggel beszélt a szerelme elvesztéséről és arról, hogy milyen közös terveik voltak, mielőtt Miki tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Dudás Miki és Szigligeti Ivett már az esküvőjüket tervezgették a tragédia előtt
Meghalt Dudás Miklós

Szigligeti Ivett és Dudás Miki esküvőjére még az idén sor került volna

Bár Miki és Ivett hivatalosan soha nem házasodtak össze, 2019 óta jegyben jártak. A kapcsolatuk azonban hullámzó volt, ráadásul a különböző elfoglaltságaik miatt korábban nem volt lehetőségük rá, hogy komolyan belevágjanak az esküvőszervezésbe. Ez azonban nem tartotta vissza őket attól, hogy tartsanak egy nem hivatalos, mini esküvőt! Erről maga Ivett mesélt a műsorban:

„Konkrétan a konyha közepén történt. Nara volt a tanúnk, mivel akkor csak ő volt meg,  felhúztuk egymás ujjára a gyűrűt. Elmondtuk a kötelező mondatokat és tök jól elbohóckodtunk. Úgyhogy csináltunk egy jó kis műsort” – mesélte nevetve Szigligeti Ivett. Kiderült, hogy mindig közbejött valami a tervezési fázisban, ezért csúszott folyamatosan az esküvő időpontja. Volt, amikor egy költözés, máskor pedig egy forgatás húzta keresztbe a számításaikat. Ennek ellenére végig hordták a jegygyűrűiket és várták az időt, amikor végre hivatalosan is férjjé és feleséggé válnak. A műsor ezen pontján megcsuklott Ivett hangja, majd elárulta, hogy mikor lett volna a végleges dátum:

„Végül sajnos, hivatalosan ez soha nem valósult meg. Amúgy idén szerettünk volna végre összeházasodni. Nem hatalmas lagzit akartunk, hanem hogy ez nekünk meglegyen szűk körben. Viszont ez nem valósult meg, de a gyűrűt azt hordom” – tette hozzá a gyászoló édesanya.

Szigligeti Ivett teljes interjúját itt tudjátok megtekinteni:

A 34 éves sportolót január 5-én holtan találták budapesti otthonában. Özvegye, Szigligeti Ivett és gyerekei azóta is próbálják feldolgozni a tragédiát.

Szigligeti Ivett nem tudja elfogadni, hogy Dudás Miki halálát baleset okozta: „Rengeteg a megválaszolatlan kérdés”

Május 6-án lezárta a nyomozást a Budapesti Rendőr-főkapitányság Dudás Miki halálának ügyében. A rendőrség megállapítása szerint nem történt bűncselekmény: a világbajnok kajakos egy szerencsétlen esés következtében vesztette életét. A hatóságok közlése szerint a kamerafelvételek, a tanúvallomások és az igazságügyi orvosszakértői vélemények is ezt támasztják alá.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
