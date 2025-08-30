Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Beengeded a „vízóra-leolvasót”? Gratulálok, te vagy a betörők álma!

csalás betörő lopás
Pópity Balázs
2025.08.30.
Egy volt betörő szerint nem kell feltörni a zárat ahhoz, hogy kirámoljanak – elég, ha te magad nyitod ki szépen az ajtót. És mivel a legtöbben ezt boldogan meg is tesszük, a betörőknek gyakorlatilag VIP-belépőjük van a nappalinkba.

Michael Fraser, ex-betörő és mostani biztonsági szakértő szerint az emberek rendszeresen elkövetik azt a hibát, hogy beengedik a lakásukba azt, aki ránézésre hivatalosnak tűnik. Ezt szakszóval figyelemelterelő betörésnek hívják. Amíg te kedvesen csevegsz a „vízóra-leolvasóval”, addig a betörő társa éppen a nappalidban matat értékek után.

betörő
Ez már a régi betörési módszer. Az új idők betörőit te magad engeded be.
Forrás: The Image Bank RF

Mindenki azt hiszi, hogy vele ez nem történhet meg

Persze, te okosabb vagy, mint a szomszéd Juliska néni. Ő simán beenged bárkit, aki elég udvariasan mutatkozik be. De Fraser szerint pont ez az: mindenki azt hiszi, hogy ő túl ravasz ahhoz, hogy átverjék – aztán hopp, már keresheted is a biztosító telefonszámát, már ha kötöttél biztosítást.

Az ajtólánc, mint az első védvonal

Fraser azt tanácsolja, hogy használj ajtóláncot. Tudod, azt a nyikorgó vasdarabot, amit a legtöbben maximum porfogónak tartanak. Ha valaki kopogtat, ne a kávéval a kezedben nyisd ki nagyra tárva az ajtót, hanem csak résnyire kinyitva kommunikálj legalább addig, amíg meggyőződsz arról, hogy ki az, aki az ajtón kívül áll. Kérj igazolványt a levélszekrényen át, és ha morog miatta, akkor valószínűleg nem a postás volt.

Négy baki, amit minden háznál előfordul

Fraser egy kamerával bejárta az utcát, és minden háznál percek alatt talált valami ordító hibát:

  • Személyes adatokkal teli papírok a kukában,
  • Kuka közvetlenül az ablak alatt (praktikus létra a tolvajnak),
  • Nyitva hagyott kerti tároló biciklivel,
  • Csábítóan üresen hagyott házak.

Ha eddig azt hitted, a lakásod a nyugalom szigete, akkor most jöhettél rá, hogy valójában önkiszolgáló adománybolt tolvajoknak.

A betörők kedvenc mondata: „Csak egy percre mennék be”

A betörők egyáltalán nem akkora zsenik, mint a filmekben, csak észreveszik, hogy te lusta és feledékeny vagy, esetleg azt, hogy túl udvarias. Szóval legközelebb, amikor valaki azzal áll az ajtód előtt, hogy „csak egy percre jönne be” – gondolj arra: nem a vízórát akarja leolvasni, hanem a jóhiszeműségeddel akar visszaélni. Legközelebb vissza fog jönni, amikor kifigyelte, hogy nem vagy otthon, és kipakolja a nappalidat.

