2026. máj. 22., péntek

Nem álmodsz − Ezért látsz mintákat, színeket, alakokat csukott szemmel

tudomány egészség látás
Sötét van, mégis színek táncolnak a szemed előtt? Csukott szem mögötti minták, villanások, formák? A háttérben az agyad egy különös trükkje állhat.

Csukott szemmel feküdni a sötétben, elvileg a „teljes semmi” élménye kellene, hogy legyen. Aztán mégis színek, geometriai formák, és néha mintha egy lassan forgó kaleidoszkóp indulna be a szemhéjad mögött. Ha ismerős, nem vagy egyedül. De nyugi, nem feltétlenül kell megijedni tőle. A csukott szem mögötti minták egyre több embert érintenek. 

Csukott szem mögötti minták? Nyugi, nem vagy velük egyedül. 
Csukott szem mögötti minták? A tudomány sokkoló válasza

  • A csukott szem mögötti minták gyakran teljesen ártalmatlan idegi jelenségek.
  • A jelenség mögött állhatnak fényérzékelési „túlcsordulások” és agyi aktivitás.
  • Ritkán azonban komolyabb egészségügyi ok is állhat a háttérben.

A jelenség egyik leggyakoribb magyarázata a phosphenes, vagyis az olyan fényvillanások, amelyeket nem külső fény okoz. A Cleveland Clinic szerint ezek akkor is megjelenhetnek, amikor nincs valódi „fényingere” a szemnek. 

Például ha tüsszentesz egy nagyot, nevetsz egyet, vagy csak hirtelen felállsz. Igen, a tested ilyenkor néha „random vizuális effekteket” dob be.

A másik gyakori ok a hypnagogic hallucináció, ami főleg elalvás előtt jelentkezik. Ilyenkor az agy vizuális részei még részben aktívak, miközben a tudat már félig álomba csúszik. Így jönnek a minták, színes spirálok vagy geometriai rácsok.

Mit kell tenni, ha foltokat látunk? 

A legtöbb esetben ez teljesen ártalmatlan, de vannak azonban ritkább kivételek is. A hyponatremia például egy olyan komoly állapot, ami zavartsággal és akár görcsökkel is járhat. Idősebbeknél pedig Charles Bonnet-szindrómát is okozhat. Ilyen esetekben az emberek valósághű, de nem létező képeket látnak, annak ellenére, hogy a tudatuk teljesen ép és nem küzdenek semmilyen mentális problémával.

A Healthline szerint ezek a látványok lehetnek egyszerű formák, emberek vagy akár teljes jelenetek is, amelyek hirtelen jelennek meg és tűnnek el. 

A szakértők szerint, nincs ok a pánikra

Ha csukott szemmel mintákat látsz, az esetek többségében az agyad csak túl kreatívan dolgozik. Nem hiba, inkább egy belső „vizuális képernyőkímélő”. És bár elsőre ijesztőnek tűnhet, a legtöbbször teljesen normális jelenség, ami csak emlékeztet arra, mennyire aktív marad az agyunk akkor is, amikor mi már kikapcsoltuk.

