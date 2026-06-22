Így telt Bruce Willis betegségének árnyékában Emma Heming 50. születésnapja – Megható fotók a családról

A könnyekig hatódott Emma Heming, aki az Instagramon osztotta meg az 50. születésnapján készült képeket. Bruce Willis felesége hosszú posztban írt arról, mi minden futott át az agyán, de most már hálás a családjának, hogy szorgalmazták, ünnepeljen, lazítson egy kicsit.

Bruce Willis és Emma Heming Willis évekkel ezelőtt.

Forrás: NORTHFOTO

Bruce Willis feleségének a család szervezett szülinapi partit

Bruce Willis betegsége miatt majdnem lemondta, illetve meg se szervezte az 50. születésnapi ünnepségét Emma Heming. Végül családja és barátai – köztük Demi Moore – olyan estét hoztak össze számára, amelyet soha nem felejt el.

Emma Heming Willis az Instagramon osztotta meg az ünneplés legszebb pillanatait, és arról is írt, miért tervezte úgy, hogy inkább csendesen lép át az 50-es éveibe.

Nem így lett: a szülinapja úgy alakult, ahogy az egy kerek évfordulóhoz illő. A később közzétett fotón együtt pózolt Demi Moore-ral, valamint mostohalányával, Tallulah Willisszel, és még számos képet mutatott a nagy napról.

„Ha tudnád, mivel készült a 40. születésnapomra”

„Ha őszinte akarok lenni, nem vagyok egy különösebben társasági vagy ünnepi életszakaszban” – fogalmazott, ennek ellenére végülis örült, hogy barátai és családja közbeléptek és nem hagyták magára a nagy napon. „Rájöttem, hogy a mérföldkövek valóban számítanak. És ha van egy, amit érdemes megünnepelni, az az 50. Soha nem akarok úgy visszatekinteni az életemre, hogy valamit megbántam, valamit elmulasztottam” – írta, majd elárulta, azon gondolkodott, mit tett volna érte a nagy napon Bruce Willis. „Ha tudnád, mivel készült a 40. születésnapomra, biztos lennél benne, hogy ha rajta múlik, most hatalmas ünnepség lett volna. Szóval megtartottuk” − írta többek között az Instagramon Emma.

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