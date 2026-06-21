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Sosem látott fotón öleli lányát, Saroltát a ma, apák napján 44 éves Vilmos herceg: ezzel köszöntötte fel Katalin a férjét

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Idén apák napján ünnepli születésnapját a birt trónörökös. A jeles alkalomból Katalin és a gyerekek a hivatalos Instagram oldalukon egy eddig még nem publikált családi fotóval lepték meg Vilmos herceget.

Az apák napja idén különösen emlékezetes Vilmos herceg számára, ugyanis a brit trón várományosa ma, június 21-én ünnepli a 44. születésnapját.

A brit királyi család egy héttel Vilmos herceg születésnapja előtt a Trooping the Colouron.
A brit királyi család egy héttel Vilmos herceg születésnapja előtt a Trooping the Colouron.
Forrás: i-Images via ZUMA Press

Édes fotón Vilmos herceg és Sarolta

Az ünnepi bejegyzéshez egy eddig soha nem látott fotót választottak, amelyen Vilmos herceg átöleli lányát, Sarolta heregnőt a Kensington-palota kertjében. A kép azt követően készült, hogy a herceg június 13-án visszatért a Trooping the Colour gáláról, ahonnan kulisszák mögötti képeket is megosztottak.

Katalin hercegné és a gyerekek 2025-ben is nagyon aranyos képpel köszöntötték a családfőt.

Az idei fotóhoz az alábbi üzenetet írták a hivatalos Instagram-oldalukon: „Boldog születésnapot és Apák napját a világ legjobb apukájának! Nagyon szeretünk. C, G, C és L.” 

Károly király is megható képpel köszöntötte fiát

Károly király szintén nyilvánosan is megemlékezett fia születésnapjáról. Az uralkodó Instagram-sztorijában egy archív fotót osztott meg, amelyen apa és fia együtt szerepelnek. A kép 2025 októberében készült a Natural History Museumban. „Boldog születésnapot a walesi hercegnek” −írta Károly a fotóhoz.

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NurPhoto

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