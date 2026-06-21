Megszólalt a matematikus, aki háromszor is eltalálta, ki nyeri a foci vb-t − Megnevezte, szerinte melyik válogatott győz 2026-ban

A világbajnokságok előtt és közben mindenki azt találgatja, melyik csapat lehet a végső győztes. Joachim Klement német matematikus állítása mögött nem megérzés, hanem matematikai modell áll, ráadásul a korábbi években tűpontosan nevezte meg a bajnokcsapatokat. Most sem tartotta magában, szerinte ki nyeri a foci-vb-t.

A matematikus megnevezte, idén melyik csapat lesz a befutó a foci-vb-n.

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Három foci-vb-győztest is eltalált már

A német matematikus nem tévedett, amikor megmondta, hogy 2014-ben Németország, 2018-ban Franciaország, majd 2022-ben pedig Argentina nyeri a foci-vb-t. Joachim Klement most azonban mindenki meglepett, ezúttal ugyanis nem a legesélyesebbnek tűnőkre voksol. A 2026-os labdarúgó-világbajnokságot három ország – az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – közösen rendezi, de a matematilus szerint egyik házigazda sem számít esélyesnek a végső sikerre. Klement most Hollandia nemzeti csapata mellett tette le a voksát, amely bár erős csapatnak számít, még soha nem nyert világbajnokságot.

Mire épül Klement Joachim előrejelzése?

Klement azt mondja, gazdasági változókat használ annak előrejelzésére, hogy mely csapatok az esélyesek.

Modellje négy fő tényezőt vesz figyelembe: az adott ország lakosságát, éghajlatát, gazdasági fejlettségét, valamint az aktuális FIFA-világranglistán elfoglalt helyét.

A gazdasági háttér azért lényeges, mert sokat számít, a csapatok elég gazdagok-e ahhoz, hogy rendelkezzenek a tehetségek fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrával. A nagyobb népesség szintén előnyt jelenthet, mivel egy nagyobb országban matematikailag több a tehetség. Az éghajlat pedig azért fontos, mert a játékosok alkalmazkodóképességét és az egész éves edzéslehetőségeket is befolyásolja. Ez különösen releváns lehet a 2026-os tornán, ahol a nyári hőség miatt a mérkőzéseken folyadékpótlási szünetekkel is számolnak.

Miért éppen Hollandia? Klement azt mondja, a csapat legnagyobb erősségét az egységben látja. Bár nincsenek olyan hatalmas sztárjaik, mint Lionel Messi, úgy véli, nincs gyenge pontjuk, és nagyszerű a védekezésük.

Mások is jósolnak, modelleznek

A University of Innsbruck kutatói szintén statisztikai modellekkel elemezték a résztvevő csapatok esélyeit, de Joachimétól eltérő eredményre jutottak. Figyelembe vették a korábbi mérkőzéseket, a fogadóirodák oddsait, a csapatok piaci értékét és a játékosok egyéni értékelését is. Elemzésük alapján Spanyolországnak van a legnagyobb, 14,5 százalékos győzelmi esélye. A második helyere az angol és a francia válogatott került 12,4 százalékos valószínűséggel −írja az Unilad. Egy brit közgazdászprofesszor, James Reade tippjéről pedig ebben a a cikkünkben olvashatsz.