Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 21., vasárnap Alajos, Leila

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
jóslat

Megszólalt a matematikus, aki háromszor is eltalálta, ki nyeri a foci vb-t − Megnevezte, szerinte melyik válogatott győz 2026-ban

jóslat matematikus foci-vb
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Különösen nagy figyelem övezi Joachim Klement német matematikus legújabb jóslatát, miután az elmúlt három labdarúgó-világbajnokság győztesét is megmondta előre. A szakember megnevezte, idén melyik csapat lesz a befutó a foci-vb-n.

A világbajnokságok előtt és közben mindenki azt találgatja, melyik csapat lehet a végső győztes.  Joachim Klement német matematikus állítása mögött nem megérzés, hanem matematikai modell áll, ráadásul a korábbi években tűpontosan nevezte meg a bajnokcsapatokat. Most sem tartotta magában, szerinte ki nyeri a foci-vb-t. 

A matematikus megnevezte, idén melyik csapat lesz a befutó a foci-vb-n.
 A matematikus megnevezte, idén melyik csapat lesz a befutó a foci-vb-n. 
Forrás: 123.rf.com

Három foci-vb-győztest is eltalált már

A német matematikus nem tévedett, amikor megmondta, hogy 2014-ben Németország,  2018-ban Franciaország, majd 2022-ben pedig Argentina nyeri a foci-vb-t. Joachim Klement most azonban mindenki meglepett, ezúttal ugyanis nem a legesélyesebbnek tűnőkre voksol.  A 2026-os labdarúgó-világbajnokságot három ország – az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó – közösen rendezi, de a matematilus  szerint egyik házigazda sem számít esélyesnek a végső sikerre. Klement most Hollandia nemzeti csapata mellett tette le a voksát, amely bár erős csapatnak számít, még soha nem nyert világbajnokságot.

Mire épül Klement Joachim előrejelzése? 

Klement azt mondja, gazdasági változókat használ annak előrejelzésére, hogy mely csapatok az esélyesek.  

Modellje négy fő tényezőt vesz figyelembe: az adott ország lakosságát, éghajlatát, gazdasági fejlettségét, valamint az aktuális FIFA-világranglistán elfoglalt helyét.

 A gazdasági háttér azért lényeges, mert sokat számít,  a csapatok elég gazdagok-e ahhoz, hogy rendelkezzenek a tehetségek fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrával. A nagyobb népesség szintén előnyt jelenthet, mivel egy nagyobb országban matematikailag több a tehetség.  Az éghajlat pedig azért fontos, mert a játékosok alkalmazkodóképességét és az egész éves edzéslehetőségeket is befolyásolja. Ez különösen releváns lehet a 2026-os tornán, ahol a nyári hőség miatt a mérkőzéseken folyadékpótlási szünetekkel is számolnak.

Miért éppen Hollandia?

Klement azt mondja, a csapat legnagyobb erősségét az egységben látja. Bár nincsenek olyan hatalmas sztárjaik, mint Lionel Messi, úgy véli, nincs gyenge pontjuk, és nagyszerű a védekezésük.

Mások is jósolnak, modelleznek

A University of Innsbruck kutatói szintén statisztikai modellekkel elemezték a résztvevő csapatok esélyeit, de Joachimétól eltérő eredményre jutottak. Figyelembe vették a korábbi mérkőzéseket, a fogadóirodák oddsait, a csapatok piaci értékét és a játékosok egyéni értékelését is. Elemzésük alapján Spanyolországnak van a legnagyobb, 14,5 százalékos győzelmi esélye. A második helyere az angol és a francia válogatott került 12,4 százalékos valószínűséggel −írja az Unilad.  Egy brit közgazdászprofesszor, James Reade tippjéről pedig ebben a a cikkünkben olvashatsz

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Csak egy szék kell hozzá: ebből a 30 másodperces tesztből kiderül, hogy korán fogsz-e meghalni

Sokkoló kutatási eredmények láttak napvilágot, amelyek alapjaiban változtatják meg azt, amit az öregedésről gondoltunk.

Ő a legsármosabb focista az idei vb-n: a csajok megőrülnek érte

A TikTokon igazi kultusza lett.

Sokkoló videó látott napvilágot A kör elhunyt sztárjáról: nyomornegyedben töltötte utolsó hónapjait

A 35 évesen elhunyt színésznőről megrázó információk derültek ki.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu