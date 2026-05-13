Demi Moore csodás ruhában jelent meg Cannes-ban: erről a testrészéről beszél most mindenki − Fotó

A színésznő a 79. cannes-i filmfesztiválon egy pánt nélküli, flitteres Jacquemus ruhában vonult végig a vörös szőnyegen. Az estélyi szabása pedig fitt alakján túl, valami mást is kiemelt. Talán merész, de mi mégis kijelentjük, Demi Moore lett a nyitónap legcsábosabb vendége.

Demi Moore szépségével és soványságával is tarolt a 79. cannes-i filmfesztiválon.

Forrás: Getty/Andreas Rentz

Demi Moore a cannes-i filmfesztiválon A színésznő 2024-ben került újra reflektorfénybe, a korszakalkotó horrorfilmjével, A szerrel.

Demi Moore alakja egyesek szerint tökéletes, mások szerint viszont már túl vékony.

Most mindenki egyetlen testrészéről beszél, és az nem a feneke.

A szer című horrorban nyújtott alakításával Demi Moore tavaly elnyerte a legjobb színésznőnek járó Golden Globe-díjat. Ez azért is volt különösen izgalmas, mert a film a női szépség kergetésére és az öregedés elleni harcra adott ütős választ, közben pedig Bruce Willis volt felesége köztudottan retteg az idő múlásától. Úgy tűnt azonban, hogy az alkotás sokat segített a 63 éves Demi Mooree-nak az önelfogadásban, ez pedig a cannes-i filmfesztiválon is látszott.

Demi Moore elképesztően festett ebben az estélyiben.

Forrás: Getty/Doug Peters - PA Images

Demi ruhája valóban zseniális volt, de igazán az tette csodássá, hogy a színésznő elképesztő magabiztosággal viselte. Több rajongója is kifejezte, mennyire szép, mások a mesés alakját emelték ki. Voltak, aki karjának tónusosságán képedtek el, de akadtak olyanok is, akik aggodalmukat fejezték ki: „Igen, gyönyörű, de a szélsőséges soványságát nem szabad dicsőítenünk. Szerintem ez nem egészséges egy bálvány és példakép számára” – idézte a Page Six az egyik rajongót.

Egyes szerint csodálatosan néz k, mások viszont túl soványnak tartják Demi Moore-t.

Forrás: Getty/Aurore Marechal

Valóban, Demi Moore mostanában nagyon lefogyott, karjai pedig inkább vékonyak, mint izmosak. Reméljük, hogy nem esik át a ló túloldalára, és nem követi az Ozempic-hírességek példáját.

Ezek is érdekelhetnek: