„Nagyon hálás vagyok, hogy még mindig megölelhetem őt” – Bruce Willis lánya megszólalt apja állapotáról

Bruce Willis afázia demencia Rumer Willis
Rideg Léna
2026.05.21.
Rumer Willis őszintén mesélt arról, hogyan változtatta meg édesapját a frontotemporális demencia. A színésznő megható szavakkal beszélt a család nehéz időszakáról, és arról is, miben változott meg Bruce Willis a betegsége óta.

Rumer Willis őszintén mesélt arról, hogyan változtatta meg édesapját, Bruce Willist a frontotemporális demencia, amellyel a színész évek óta küzd. A 37 éves színésznő szerint a betegség közepette egy egészen új, gyengédebb oldala is megmutatkozott az akciósztárnak.

Bruce Willis lánya őszintén vallott Bruce Willis demenciával vívott harcáról.
Forrás: Getty Images North America
  • Rumer Willis megható vallomást tett édesapjáról
  • Bruce Willis évek óta frontotemporális demenciával küzd
  • A színész lánya szerint a betegség gyengédebbé tette az akciósztárt
  • A Willis–Moore család továbbra is szorosan összetart
  • Rumer Willis szerint minden együtt töltött pillanat felbecsülhetetlen

Megható vallomást tett Bruce Willisről a lánya, Rumer Willis

„Nagyon hálás vagyok, hogy még mindig láthatom őt” mondta Rumer a The Inside Edit című műsorban adott interjúban. Hozzátette: bár minden más lett körülöttük, különleges közelséget él meg az édesapjával. Úgy fogalmazott, Bruce Willis mindig is kemény, férfias karakter volt, most azonban megjelent benne egy olyan gyengédség és érzékenység, amelyet talán korábban nem engedett meg magának.

Rumer arról is beszélt, hogy édesapja diagnózisáig nem is sejtette, mennyire gyakori a frontotemporális demencia (FTD). Elmondása szerint azóta rengetegen keresik meg személyes történeteikkel.

„Hihetetlen, hány ember jön oda hozzám azzal, hogy az édesapja, a nagybátyja vagy valamelyik családtagja szintén FTD-ben szenvedett” – mondta a színésznő.

Megható családi összefogás veszi körül Bruce Willist

Bruce Willis és Demi Moore legidősebb lánya egyébként 2023-ban lett anya: megszületett kislánya, Louetta, akit akkori párjával, Derek Richard Thomasszal vállalt, a kapcsolatuk azonban később véget ért. Rumer mellett Bruce Willisnek és Demi Moore-nak még két közös lánya született, Scout és Tallulah, míg a színész jelenlegi feleségével, Emma Heming Willisszel két kisebb gyermeket nevelnek, Mabelt és Evelynt.

Bár Bruce Willis és Demi Moore 2000-ben elváltak, kapcsolatuk azóta is rendkívül jó. A színész márciusi születésnapján Demi Moore egy megható üzenettel köszöntötte egykori férjét a közösségi oldalán: „Minden, amire szükséged van, a szeretet. Boldog születésnapot, BW!”

Rumer Willis szerint minden együtt töltött pillanat felbecsülhetetlen

A család 2022-ben jelentette be, hogy Bruce Willis visszavonul a színészettől, miután afáziát diagnosztizáltak nála. Nem sokkal később derült ki, hogy a háttérben frontotemporális demencia áll. A család akkor közleményt adott ki az Association for Frontotemporal Degeneration oldalán, amelyben „kegyetlen betegségnek” nevezték az FTD-t.

A hozzátartozók akkor azt is hangsúlyozták, hogy a 60 év alattiaknál ez a demencia leggyakoribb formája, és mivel a diagnózis felállítása gyakran hosszú éveket vesz igénybe, valószínűleg sokkal több embert érint, mint azt korábban gondolták. A család szerint Bruce Willis, ha képes lenne rá, maga is szeretné felhívni a figyelmet a betegségre és támogatni azokat a családokat, akik hasonló helyzettel küzdenek.

Rumer és testvérei az elmúlt időszakban többször is bepillantást engedtek a család mindennapjaiba. Tavaly novemberben a színésznő egy kérdezz-felelek során beszélt arról, hogyan érzi magát az édesapja.

„Nehéz erre válaszolni, mert az igazság az, hogy senki nincs igazán jól, aki FTD-vel él” – fogalmazott akkor. Hozzátette: Bruce Willis állapota a betegséghez képest stabilnak mondható, ő pedig minden pillanatért hálás, amit még együtt tölthetnek. „Nagyon boldog és hálás vagyok, hogy még mindig megölelhetem őt” – mondta Rumer Willis.

