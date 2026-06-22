Luka Modrić fia ilyen jóképű fiatalemberré cseperedett: Ivano már 16 éves - Fotó

A horvát futball egyik legnagyobb alakja, Luka Modrić büszek, háromgyerekes apa. Legidősebb csemetéje, Ivano a napokban töltötte be 16. életévét. Az ünneplésről készült képeket pedig meg is mutatta aközösségi médiában. A fotókhoz ezt írta: „Minden nappal egyre büszkébb vagyok arra a fiúra, akivé lettél! 🙏🏻Boldog születésnapot, fiam! 🎂🤗 Szeretlek! ❤️ Isten életessen, mindenem!”

Luka Modrić magánéletéről viszonylag keveset lehet tudni, a családját mindig igyekezett távol tartani a nyilvánosság figyelmétől. Annyi azonban ismert, hogy feleségével, Vanja Bosnić-csal három gyermeket nevelnek. Ivano a legidősebb, őt követi Ema, aki 13 éves, a család legkisebb tagja pedig a 8 éves Sofia. A gyerekek közül Sofia hasonlít leginkább édesanyjára, legalábbis a szőke fürtjeit tőle örökölte. Ivano és Ema inkább édesapjuk vonásait viselik magukon.

Luka Modrić családja - Ivano 16 éves lett

Forrás: Instagram

Luka Modrić felesége: a focista 22 éve van együtt a tőle idősebb Vanjával

Luka Modrić neve évtizedek óta fogalom a futballvilágban. Az aranylabdás horvát klasszis a pályán hatalmas sikereket ért el, és a világ legismertebb játékosai között tartják számon. Feleségével, Vanjával már 22 éve alkotnak egy párt, házasságuk pedig 16 éve tart. Kapcsolatuk még 2004-ben kezdődött, akkor Vanja egy zágrábi sportügynökségnél dolgozott. Modrić először a Maksimir Stadion közelében található Maksi Pubban figyelt fel rá, de akkor még nem mert odamenni hozzá. Az ismerkedésük végül egy hosszú telefonbeszélgetéssel kezdődött, amely három órán át tartott. Ezt több kávézás követte, és hamar kiderült számukra, hogy hasonlóan gondolkodnak az élet legfontosabb kérdéseiről. Vanja öt évvel idősebb a férjénél, ez azonban soha nem jelentett akadályt köztük.

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