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Világsztár

Budapesti étteremben bukkant fel Sting - Itt evett a koncertje után

Világsztár Budapest Sting
Life.hu
2026.06.22.
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Budapesti koncertje után egy budapesti olasz étteremben bukkant fel Sting. A világhírű brit zenész látogatásáról a hely számolt be a közösségi oldalán: fotót is megosztottak a világsztárról.

Sting június 18-án adott koncertet Budapesten, a fellépés után arra is jutot ideje, hogy egyen nálunk valami jót.

Sting a koncertje után betért egy budapesti étterembe
Sting a koncertje után betért egy budapesti étterembe
Forrás: Instagram

Sting budapesti koncerteje után olasz étteremben evett

A Mercatino Ristorante Enoteca a Facebook-oldalán osztotta meg, hogy Sting náluk járt. A bejegyzésben az egyik legismertebb dalára utalva köszöntötték a zenészt: "Englishman in Mercatino. 🎸 Ma egy igazán különleges vendéget köszönthettünk! Grazie, Sting!" - írták. A poszthoz egy fotót is mellékeltek, amelyen az étterem munkatársai láthatók Sting társaságában.

 

A Mercatino Ristorante Enoteca Budapest egyik ismert olasz étterme. Az étlapon klasszikus olasz fogások, friss tészták, hús- és halételek, valamint desszertek is szerepelnek, és az olasz borokra is nagy hangsúlyt fektetnek. A hely az autentikus olasz konyhát képviseli, ezért nemcsak a budapestiek, hanem a külföldi vendégek körében is népszerű.

Sting számára Magyarország nem ismeretlen terep: a The Police egykori frontembere az elmúlt évtizedekben többször is fellépett hazánkban, és ma is aktívan koncertezik világszerte. A mostani budapesti fellépés után egy olasz éttermi látogatás is belefért a programjába.

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