Mádai Vivien 2025 szilveszterén az Instagramon jelentette be: másodszor is édesanya lesz. A szép műsorvezető kisfia megszületett: a híresség a kórházból posztolt.

Mádai Vivien kétgyerekes édesanya lett.

Forrás: TV2

Mádai Vivien: „Tömény szerelem”

„ 4 kiló tömény szerelem: Brúnó” − írta Instagram-oldalán Mádai Vivien. A műsorvezetőnek Brúnó a második kisfia, első gyermeke, Zénó már 11 éves nagyfiú, aki már nagyon várta a testvérkéjét.

Vivien, aki 2023-ban ment férjhez Brúnó édesapjához, az storyjában egy másik, papás fotót is mutatott, amit itt nézhetsz meg.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: