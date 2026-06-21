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Life.hu
2026.06.21.
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A műsorvezető az Instagramon tette közzé boldogságát. Mádai Viviennek kisfia született.

Mádai Vivien 2025 szilveszterén az Instagramon jelentette be: másodszor is édesanya lesz. A szép műsorvezető kisfia megszületett: a híresség a kórházból posztolt.  

Mádai Vivien kétgyerekes édesanya lett.
Mádai Vivien kétgyerekes édesanya lett.
Forrás: TV2

Mádai Vivien: „Tömény szerelem”

„ 4 kiló tömény szerelem: Brúnó” − írta Instagram-oldalán Mádai Vivien. A műsorvezetőnek Brúnó a második kisfia, első gyermeke, Zénó már 11 éves nagyfiú, aki már nagyon várta a testvérkéjét.  

Vivien, aki 2023-ban ment férjhez Brúnó édesapjához, az storyjában egy másik, papás fotót is mutatott, amit itt nézhetsz meg.  

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