Először mutatkozott nyilvánosan Cindy Crawford fia halála óta: férjével próbáltak észrevétlenek maradni - Fotó

A 60 éves modell és 64 éves férje október 10-én, szombaton sétáltak a kaliforniai Malibu Zuma Beach nevű partszakaszán. Cindy Crawford és Rande Gerber igyekezett észrevétlen maradni, mindketten sapkát viseltek, és végig egymás kezét fogták.
Úgy tudni, Cindy Crawford nem tudja megemészteni fia halálát, az egykori szupermodell nincs jól. Attól fél, hogy teljesen szétesik a családja, a gyász mellett megjelent bennük a harag és bűntudat is. Azt kérdezgetik egymástól, ki hibázot Presley-vel kapcsolatban, ki mit tudhatott, melyikük nem vette észre a fgyelmeztető jeleket, ám válaszaik egyelőre nincsenek.
Cindy Crawford három hete vesztette el a fiát
Presley Gerber szeptember 20-án halt meg egy rehabilitációs intézményben. A Los Angeles megyei halottkémi hivatal dokumentumai szerint aznap reggel 9 óra 35 perckor szívmegállás miatt riasztották a Santa Monica-i rendőrséget, egy másik rádióforgalmazásból pedig az derült ki, hogy a mentők feltételezett túladagolás miatt vonultak a helyszínre.
A Santa Monica-i rendőrség szeptember 21-én kiadott közleményében azt írta, hogy Presley-t érkezésükkor már holtan találták az intézményben. A nyomozók feltételezett túladagolásként vizsgálják az esetet, és a hatóságok szerint semmi nem utal idegenkezűségre. A halál pontos okát és körülményeit a Los Angeles megyei halottkémi hivatal állapítja majd meg, a vizsgálat továbbra is folyamatban van.
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