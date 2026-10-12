Először mutatkozott nyilvánosan Cindy Crawford fia halála óta: férjével próbáltak észrevétlenek maradni - Fotó

A 60 éves modell és 64 éves férje október 10-én, szombaton sétáltak a kaliforniai Malibu Zuma Beach nevű partszakaszán. Cindy Crawford és Rande Gerber igyekezett észrevétlen maradni, mindketten sapkát viseltek, és végig egymás kezét fogták.

Cindy Crawford először ment ki sétálni a tengerpartra a férjével, Rande Gerberrel

Forrás: Profimedia

Úgy tudni, Cindy Crawford nem tudja megemészteni fia halálát, az egykori szupermodell nincs jól. Attól fél, hogy teljesen szétesik a családja, a gyász mellett megjelent bennük a harag és bűntudat is. Azt kérdezgetik egymástól, ki hibázot Presley-vel kapcsolatban, ki mit tudhatott, melyikük nem vette észre a fgyelmeztető jeleket, ám válaszaik egyelőre nincsenek.

Cindy Crawford három hete vesztette el a fiát

Presley Gerber szeptember 20-án halt meg egy rehabilitációs intézményben. A Los Angeles megyei halottkémi hivatal dokumentumai szerint aznap reggel 9 óra 35 perckor szívmegállás miatt riasztották a Santa Monica-i rendőrséget, egy másik rádióforgalmazásból pedig az derült ki, hogy a mentők feltételezett túladagolás miatt vonultak a helyszínre.

A Santa Monica-i rendőrség szeptember 21-én kiadott közleményében azt írta, hogy Presley-t érkezésükkor már holtan találták az intézményben. A nyomozók feltételezett túladagolásként vizsgálják az esetet, és a hatóságok szerint semmi nem utal idegenkezűségre. A halál pontos okát és körülményeit a Los Angeles megyei halottkémi hivatal állapítja majd meg, a vizsgálat továbbra is folyamatban van.

Ezeket olvastad már?