Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 12., hétfő Miksa

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
tragédia

Először mutatkozott nyilvánosan Cindy Crawford fia halála óta: férjével próbáltak észrevétlenek maradni - Fotó

tragédia Cindy Crawford Presley Gerber
Horváth Angéla
2026.10.12.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Cindy Crawford és férje, Rande Gerber először jelentek meg együtt nyilvánosan azóta, hogy szeptember 20-án meghalt 27 éves fiuk, Presley Gerber. A házaspárt Malibu egyik strandján fotózták le, amint kézen fogva sétáltak.

A 60 éves modell és 64 éves férje október 10-én, szombaton sétáltak a kaliforniai Malibu Zuma Beach nevű partszakaszán. Cindy Crawford és Rande Gerber igyekezett észrevétlen maradni, mindketten sapkát viseltek, és végig egymás kezét fogták.

Cindy Crawford először ment ki sétálni a tengerpartra a férjével, Rande Gerberrel
Cindy Crawford először ment ki sétálni a tengerpartra a férjével, Rande Gerberrel 
Forrás: Profimedia

Úgy tudni, Cindy Crawford nem tudja megemészteni fia halálát, az egykori szupermodell nincs jól. Attól fél, hogy teljesen szétesik a családja, a gyász mellett megjelent bennük a harag és bűntudat is. Azt kérdezgetik egymástól, ki hibázot Presley-vel kapcsolatban, ki mit tudhatott, melyikük nem vette észre a fgyelmeztető jeleket, ám válaszaik egyelőre nincsenek.

Cindy Crawford három hete vesztette el a fiát

Presley Gerber szeptember 20-án halt meg egy rehabilitációs intézményben. A Los Angeles megyei halottkémi hivatal dokumentumai szerint aznap reggel 9 óra 35 perckor szívmegállás miatt riasztották a Santa Monica-i rendőrséget, egy másik rádióforgalmazásból pedig az derült ki, hogy a mentők feltételezett túladagolás miatt vonultak a helyszínre.

A Santa Monica-i rendőrség szeptember 21-én kiadott közleményében azt írta, hogy Presley-t érkezésükkor már holtan találták az intézményben. A nyomozók feltételezett túladagolásként vizsgálják az esetet, és a hatóságok szerint semmi nem utal idegenkezűségre. A halál pontos okát és körülményeit a Los Angeles megyei halottkémi hivatal állapítja majd meg, a vizsgálat továbbra is folyamatban van.

Ezeket olvastad már? 

„Ez a legrosszabb” – George Clooney megrendítő vallomást tett Presley Gerber haláláról

George Clooney most először beszélt nyilvánosan a 27 éves Presley Gerber tragikus haláláról.

Cindy Crawford retteg a fia halála után: a családot szétszakítja a gyász

Presley Gerber tragikus halála után nehéz időszakon megy keresztül Cindy Crawford és családja. A gyász mellé bűntudat és harag is társul, mindannyian ugyanarra a fájdalmas kérdésre keresik a választ.

Presley Gerber élete 15 éves korában változott meg: családi barátok meséltek a tragédiához vezető évekről

Presley Gerber mindössze 15 éves volt, amikor húgával, Kaia Gerberrel együtt először állt profi divatfotós kamerája elé. Cindy Crawford és Rande Gerber fia akkor még nem sejthette, hogy néhány hét alatt teljesen megváltozik az élete.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu