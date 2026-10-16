Az összetört Cindy Crawford elment elhunyt fia otthonához: képtelen maga mögött hagyni a tragédiát

Szeptember 20-án tragikus körülmények között meghalt Cindy Crawford fia, Presley Gerber, akinek halálát a beszámolók szerint kábítószer-túladagolás okozhatta. A modell és férje, Rande Gerber azóta próbálják feldolgozni az elképzelhetetlent. A gyászoló édesanyát csütörtökön ismét látták, amint előbb lányánál járt, majd elhunyt fia otthonához ment.

Cindy Crawford először ment ki sétálni a tengerpartra a férjével, Rande Gerberrel

Forrás: Profimedia

Cindy Crawford gyásza: újra elhunyt fia otthonához ment

Presley Gerber halála óta több mint három hét telt el, de a család számára továbbra is felfoghatatlan a veszteség. A Daily Mail beszámolója szerint Cindy Crawford csütörtökön 25 éves lánya, Kaia Gerber otthonából távozott, majd néhai fia házához indult.

A szupermodell fehér vászonblúzt és farmert viselt. Szemtanúk szerint a háznál találkozott férjével, Rande Gerberrel, aki ott maradt, miután felesége elhajtott.

Néhány nappal korábban Kaia Gerbert először látták együtt szüleivel bátyja halála óta. A fiatal modellt nagyon megviselte a tragédia, a beszámolók szerint enni is alig bír.

Cindy Crawford és lánya, Kaia Gerber valamint férje, Rande Gerber.

Forrás: Profimedia

Presley Gerber halála előtt egy nappal került a rehabilitációs otthonba

A 27 éves Presley szeptember 19-én került a Santa Monica-i Resolutions Living intézménybe. Másnap holtan találták.

A TMZ birtokába jutott egy, a halála előtti estén készült videó, amelyen a fiatal férfi az intézmény helyiségeit mutatta be. A felvételen zavartnak tűnt, tekintete üveges volt.

Bennfentesek szerint Presley korábban kábítószert fogyasztott, majd attól tartott, hogy elveszíti az önkontrollját. Józansági mentora ezért átmeneti elhelyezést keresett számára, mielőtt hétfőn rehabilitációs kezelésre vitték volna.

A fiatal modell holttestét néhány nappal később elhamvasztották. A hírek szerint szülei otthonukban őrzik majd hamvait.

Bár a segélyhívás hangfelvételén szívmegállás és túladagolás is elhangzott, a halál pontos okát a toxikológiai vizsgálat eredménye tisztázhatja.

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