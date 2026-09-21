Felfoghatatlan tragégia: 27 éves korában meghalt Cindy Crawford fia, Presley Gerber

A Los Angeles megyei halottkémi hivatal tájékoztatása szerint Cindy Crawford fia, Presley Gerber vasárnap halt meg egy rehabilitációs intézményben, ahol elvonón volt. A boncolást még nem végezték el, így egyelőre nem közölték, mi okozta a halálát.

Presley Gerber, Cindy Crawford 27 éves fia meghalt

Forrás: AFP

Presley Gerber halálhírét a családja is megerősítette

A TMZ megkereste Cindy Crawford, férje, Rande Gerber, valamint lányuk, Kaia Gerber képviselőjét is. A család megerősítette Presley halálhírét.

„A család magánéletének tiszteletben tartását kéri ebben a rendkívül nehéz és fájdalmas időszakban” – közölték.

Presley Gerber volt Cindy Crawford és Rande Gerber egyetlen fia, Presley huga, Kaia Gerber szintén ismert modell és színésznő.

Presley Gerber régóta küzdött függősévégel. A fiú tiniként kezdett modellkedni édesanyja nyomdokaiba lépve, 15 évesen leszerződött az IMG Models ügynökséghez. A hírekbe a szerhasználattal és mentális problémákkal folytatott küzdelmei miatt került többször is. 2019 januárjában ittas vezetés miatt letartóztatták. Még ugyanabban az évben három év próbaidőre ítélték, emellett kötelező ittasvezetés-megelőző programon kellett részt vennie, és két nap közmunkát is előírtak számára.

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