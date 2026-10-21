Így viselkedik párkapcsolatban a nő, aki érzelmileg elérhetetlen apa mellet nőtt fel

Az apai hiány élménye a felnőttkorba is elkísérhet, ám ez nem törvényszerű. A gyerekkori tapasztalatok különbözőképpen hatnak ránk, a múlt nem pecsételi meg a jövőnket. Mégis sok nő, aki érzelmileg elérhetetlen apa mellett nőtt fel, ugyanazokat a mintákat mutatja a párkapcsolataiban.

Az érzelmileg elérhetetlen apa mellet felnőtt lányból a párkapcsolatába szorongó nő lehet.

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Apával és mégis nélküle felnőni Van, hogy egy apa bár szereti a lányát, fizikailag nincs jelen.

Vannak lányok, akik az apjuk mellet nőnek fel, de érzelmileg nem kapnak tőle semmit.

Ha az apa így vagy úgy nem volt jelen a lánya életében, a felnőtt nő párkapcsolati mintája sérül.

9 tulajdonság, ami jellemzi az apa mellett, de nem vele felnőtt nőket.

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Ha magadra ismersz, tudd, hogy bár sovány vigasz, de rengeteg sorstársad van.

1. Mindenáron meg akarsz felelni másoknak

Ha gyerekként azt érezted, hogy a szeretetért meg kell dolgoznod, felnőttként is hajlamos lehetsz mások kedvében járni. Inkább hallgatsz, mintsem vitát kezdeményezz, és gyakran a saját igényeidet is háttérbe szorítod, nehogy csalódást okozz valakinek.

2. Nehezen engedsz közel magadhoz másokat

Aki gyerekként megtapasztalta a kiszámíthatatlan jelenlétet, később óvatosabbá válhat a kapcsolataiban. Lehet, hogy vágysz a közelségre, mégis falakat húzol magad köré, mert félsz attól, hogy akit megszeretsz, egyszer csak eltűnik az életedből.

3. Folyamatos megerősítésre van szükséged

Máskor éppen az ellenkezője történik: nagyon erősen kapaszkodsz a partneredbe. Gyakran szeretnéd hallani, hogy szeret, fontos vagy neki, és nem fog elhagyni. Ha ez a megerősítés elmarad, könnyen elbizonytalanodhatsz, még akkor is, ha valójában nincs okod aggodalomra.

4. Nehezen hiszed el, hogy szerethető vagy

Az apai figyelem hiánya miatt egyes lányokban kialakulhat az érzés, hogy velük van a baj. Felnőttként ez abban mutatkozhat meg, hogy túl sokat foglalkoznak mások véleményével, nehezen fogadják el a dicséretet vagy olyan kapcsolatban is benne maradnak, amelyben nem bánnak velük megfelelően.