5 módszer, amellyel a változókorban és azután is örömteli maradhat az intimitás

Bár a változókorral járó nehézségekről sokáig keveset beszéltek, a menopauza nem jelenti automatikusan az intimitás végét. Megfelelő odafigyeléssel, szükség esetén orvosi segítséggel és néhány életmódbeli változtatással a szexuális élet ebben az életszakaszban is örömteli maradhat.

A menopauza idején és azután is örömteli maradhat az intimitás.

Forrás: 123.rf.com

A menopauza nem jelenti a szexuális élet végét

A hormonális változások miatt sok nő tapasztal csökkent nemi vágyat, hüvelyszárazságot vagy fájdalmat együttlét közben. Ezek a panaszok azonban nem olyan problémák, amelyeket feltétlenül el kell viselni: többféle megoldás is segíthet abban, hogy az intimitás ismét kényelmes és kielégítő legyen a menopauza idején is.

1. A hormonpótló terápia enyhítheti a kellemetlen tüneteket

A hormonpótló terápiát (HRT) hosszú ideig aggodalmak övezték, miután egy korábbi tanulmány hatására sok nő tartani kezdett a kezeléstől. Azóta a kutatások árnyaltabb képet adtak a hormonkezelés előnyeiről és kockázatairól. A megfelelően megválasztott terápia enyhítheti a menopauza egyes tüneteit, és a szexuális élet minőségét is javíthatja, különösen akkor, ha a hüvelyszárazság és az ezzel járó fájdalom okoz problémát.

Dr. Maureen Slattery nőgyógyász és szexuális tanácsadó szerint a megfelelő kezelés sokat segíthet a változókorral járó panaszokon. Az ösztrogén fontos szerepet játszik a hüvelyszövet egészségének és nedvességének fenntartásában, ezért a hormonszint csökkenése az intim területeken is változásokat okozhat. A hormonpótlás azonban nem mindenkinek szükséges vagy megfelelő, alkalmazásáról egyéni mérlegelés alapján, orvossal érdemes dönteni.

2. A szexuális élet a változókor után akár felszabadultabb is lehet

A menopauza utáni életszakasz nem feltétlenül jár a szexuális öröm csökkenésével. Egyes nők ilyenkor felszabadultabbnak érzik magukat, jobban ismerik a saját igényeiket, és már nem kell a nem kívánt terhességtől tartaniuk. A menopauza ugyanakkor nem szünteti meg automatikusan a fogamzásgátlás szükségességét a menopauza végleges bekövetkezése előtt.

„Nem kell tétlenül elfogadnunk a szexuális életünk változásait ebben az időszakban. A szex nem kell, hogy fájdalmas legyen, és nem kell lemondanunk az intimitásról” – hangsúlyozza Dr. Slattery.