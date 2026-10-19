Palvin Barbara férje, Dylan Sprouse elárulta, kire hasonlít a kislányuk, Sylvie

A Victoria’s Secret október 18-án rendezte meg 2026-os divatbemutatóját Los Angelesben. Palvin Barbara férje, a 34 éves Dylan Sprouse a show előtt, a pink carpeten adott interjút.

Palvin Barbara férje, Dylan Sprouse a Victoria's Secret Fashion Show-n

Forrás: AFP

Sprouse szerint Barbara rengeteget dolgozott azért, hogy mindössze hat héttel első gyermekük, Sylvie születése után ismét kifutóra állhasson.

„Elképesztő, ahogyan minden alkalommal összeszedi magát, és végigcsinálja” – mondta a színész, aki 2023-ban vette feleségül Barbit.

Azt is elárulta, hogy felesége a show részleteit még előtte is titokban tartja: „Nem mondja el, milyen sorrendben történnek a dolgok, vagy hogy milyen lesz a műsor. Engem is szeret meglepni. Van, hogy előre látom a szettjeit, most például mutatta, de nagyon kíváncsi vagyok, milyen lesz az idei show.”

Kire hasonlít Dylan Sprouse és Palvin Barbara kislánya?

A színész az apaságról is mesélt. Elmondása szerint Sylvie már a viccein is nevet: „Nevet a poénjaimon, úgyhogy hivatalosan is nyert ügyem van.”

Dylan Sprouse szerint kislányuk külsőre az édesanyjára hasonlít.

„Szerencsére Barbara gyönyörű kék szemét örökölte. Ráadásul hatalmasak a szemei. Ha minden jól alakul, tőlem csak a humorérzékét kapja, minden mást pedig Barbarától” – mondta.

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