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Palvin Barbara férje, Dylan Sprouse elárulta, kire hasonlít a kislányuk, Sylvie

sztárcsemete Palvin Barbara Dylan Sprouse
Horváth Angéla
2026.10.19.
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Palvin Barbara mindössze hat héttel kislánya születése után tért vissza a Victoria’s Secret kifutójára. Férje, Dylan Sprouse a Los Angeles-i show előtt arról beszélt, hogyan készült a magyar modell a nagy visszatérésre, és azt is elárulta, milyen az életük újdonsült szülőként.

A Victoria’s Secret október 18-án rendezte meg 2026-os divatbemutatóját Los Angelesben. Palvin Barbara férje, a 34 éves Dylan Sprouse a show előtt, a pink carpeten adott interjút.

Palvin Barbara férje, Dylan Sprouse a Victoria's Secret Fashion Show-n
Palvin Barbara férje, Dylan Sprouse a Victoria's Secret Fashion Show-n
Forrás: AFP

Sprouse szerint Barbara rengeteget dolgozott azért, hogy mindössze hat héttel első gyermekük, Sylvie születése után ismét kifutóra állhasson.

„Elképesztő, ahogyan minden alkalommal összeszedi magát, és végigcsinálja”mondta a színész, aki 2023-ban vette feleségül Barbit.

Azt is elárulta, hogy felesége a show részleteit még előtte is titokban tartja: „Nem mondja el, milyen sorrendben történnek a dolgok, vagy hogy milyen lesz a műsor. Engem is szeret meglepni. Van, hogy előre látom a szettjeit, most például mutatta, de nagyon kíváncsi vagyok, milyen lesz az idei show.”

Kire hasonlít Dylan Sprouse és Palvin Barbara kislánya?

A színész az apaságról is mesélt. Elmondása szerint Sylvie már a viccein is nevet: „Nevet a poénjaimon, úgyhogy hivatalosan is nyert ügyem van.”

Dylan Sprouse szerint kislányuk külsőre az édesanyjára hasonlít.

„Szerencsére Barbara gyönyörű kék szemét örökölte. Ráadásul hatalmasak a szemei. Ha minden jól alakul, tőlem csak a humorérzékét kapja, minden mást pedig Barbarától” – mondta.

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