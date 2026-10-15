Megszületett az Agymenők sztárjának második gyermeke: Kaley Cuoco különleges nevet kapott a babának - Fotók

Kaley Cuoco az Instagramon közölte, hogy megszületett Philomena Carmine Bobby Pelphrey, akit a család csak Philónak szólít.

Tom Pelphrey és Kaley Cuoco már kétgyerekes szülők

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„Nincsenek szavak arra, hogy újra átélhetem ezt az érzést. Micsoda áldás! Annyira hálásak vagyunk azért az őrült, vad, hullámhegyekkel és hullámvölgyekkel teli útért, amely elvezetett minket a mi kis Philónkhoz!” – írta a színésznő.

Kaley Cuoco azt is hozzátette: családjuk ezzel teljessé vált, és alig várják, hogy hazavigyék Matildának, a nagyobb lányuknak, a kistestvérét.

A 44 éves Tom Pelphrey szintén az Instagramon köszöntötte újszülött lányát. „Újabb csoda. Isten hozott a családunkban, legifjabb királynőnk!” – írta.

Pelphrey Kaley Cuocónak is üzent: „Bajnok vagy. A lányokkal elvesznénk nélküled. Hálát adok Istennek ezért a családért” – fogalmazott.

A színésznő és Tom Pelphrey négy éve alkotnak egy párt. 2022 áprilisában találkoztak, közös menedzserük hozta őket össze. Matilda 2023-ban született meg, egy évvel később pedig a pár eljegyezte egymást.

Tom Pelphrey idén Emmy-díjat is kapott. A 2026-os gálán a Task című sorozatban nyújtott alakításáért vehette át a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat drámasorozat kategóriában. Köszönőbeszédében családját élete „koronaékszerének” nevezte.

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