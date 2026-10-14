Bill Gates figyelmeztet: a következő egy évben súlyos meglepetéseket okozhat az AI, de nem az a legnagyobb baj, hogy elszabadulhat

Bill Gates az ABC Newsnak adott vasárnapi interjújában beszélt arról, hogy jelenleg nincsenek megfelelő biztosítékok arra, hogy megakadályozzák a nagy teljesítményű mesterségesintelligencia-modellek rosszindulatú célokra való felhasználását. Úgy hiszi, ha a technológia illetéktelen kezekbe kerül, pénzügyi rendszerek működését zavarhatja meg, kifinomult kibertámadások végrehajtására használható, de akár korábban nem létező biológiai fegyverek kifejlesztésében is szerepet kaphat.

Bill Gates szerint nem az a legnagyobb baj, hogy az AI elszabadulhat

Forrás: AFP

Bill Gates szerint az AI a következő egy évben nagy megeleptéseket okoz

„A következő egy évben várhatóan a kibertámadások területén mutatkozik meg a leglátványosabban, milyen veszélyeket jelent az AI a világra” – mondta Gates.

A Microsoft társalapítója szerint az irányíthatatlanná váló mesterséges intelligencia egyelőre nem a legsürgetőbb probléma.

„A valódi veszély most nem az, hogy az AI kicsúszik az ellenőrzés alól. Ezzel is foglalkoznunk kell, de annak igazán komoly következményei még évekre vannak” – fogalmazott.

Bill Gates szerint sokkal közelebbi fenyegetést jelent, ha a technológiához rossz szándékú emberek férnek hozzá.

„Jelenleg a védelmi korlátokat el lehet távolítani. Ha pedig rosszindulatú emberek a legújabb modellekhez úgy férnek hozzá, hogy nincsenek bennük biztosítékok, akkor a következő évben – elsősorban a kibertérben – sok kellemetlen meglepetésre számíthatunk” – idézte Gates-t az Independent.

„Vészféket” építene az AI-ba a Microsoft vezetője

Pár nappal ezelőtt a Microsoft vezérigazgatója, Satya Nadella arra szólította fel a technológiai vállalatokat: minden mesterségesintelligencia-modellt úgy kezeljenek, mintha már eleve kompromittált és potenciálisan veszélyes lenne. Nadella szerint a biztonsági megoldásokat már a fejlesztés kezdetétől bele kell építeni a rendszerekbe. Az egyik ilyen eszköz egyfajta „vészfék” lehetne, amely lehetővé tenné, hogy egy arra jogosult személy leállítsa vagy szüneteltesse a modellt, ha annak működése nincs összhangban az emberi érdekekkel.

Megugrott az AI-t használó kibertámadások száma

2026-ban jelentősen nőtt azoknak a kibertámadásoknak a száma, amelyekben mesterséges intelligenciát is alkalmaztak. Az Anthropic, az OpenAI és más vezető AI-laboratóriumok is beszámoltak olyan esetekről, amelyek során kísérleti modelleket vállalatok és kormányzati szervezetek számítógépes rendszereinek feltörésére használtak.