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mesterséges intelligencia

Bill Gates figyelmeztet: a következő egy évben súlyos meglepetéseket okozhat az AI, de nem az a legnagyobb baj, hogy elszabadulhat

mesterséges intelligencia AI Bill Gates
Horváth Angéla
2026.10.14.
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Bill Gates úgy gondolja, jelenleg nem attól kell leginkább tartani, hogy a mesterséges intelligencia kicsúszik az emberi ellenőrzés alól. A Microsoft társalapítója attól tart, hogy kibertámadásokhoz és bioterrorizmushoz használhatják a legfejlettebb AI-modelleket.

Bill Gates az ABC Newsnak adott vasárnapi interjújában beszélt arról, hogy jelenleg nincsenek megfelelő biztosítékok arra, hogy megakadályozzák a nagy teljesítményű mesterségesintelligencia-modellek rosszindulatú célokra való felhasználását. Úgy hiszi, ha a technológia illetéktelen kezekbe kerül, pénzügyi rendszerek működését zavarhatja meg, kifinomult kibertámadások végrehajtására használható, de akár korábban nem létező biológiai fegyverek kifejlesztésében is szerepet kaphat.

Bill Gates szerint nem az a legnagyobb baj, hogy az AI elszabadulhat
Bill Gates szerint nem az a legnagyobb baj, hogy az AI elszabadulhat
Forrás: AFP

Bill Gates szerint az AI a következő egy évben nagy megeleptéseket okoz

„A következő egy évben várhatóan a kibertámadások területén mutatkozik meg a leglátványosabban, milyen veszélyeket jelent az AI a világra” – mondta Gates.

A Microsoft társalapítója szerint az irányíthatatlanná váló mesterséges intelligencia egyelőre nem a legsürgetőbb probléma.

„A valódi veszély most nem az, hogy az AI kicsúszik az ellenőrzés alól. Ezzel is foglalkoznunk kell, de annak igazán komoly következményei még évekre vannak” – fogalmazott.

Bill Gates szerint sokkal közelebbi fenyegetést jelent, ha a technológiához rossz szándékú emberek férnek hozzá.

„Jelenleg a védelmi korlátokat el lehet távolítani. Ha pedig rosszindulatú emberek a legújabb modellekhez úgy férnek hozzá, hogy nincsenek bennük biztosítékok, akkor a következő évben – elsősorban a kibertérben – sok kellemetlen meglepetésre számíthatunk” – idézte Gates-t az Independent.

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