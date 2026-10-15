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együttérzés

Károly király pontosan tudja, min megy keresztül Leó pápa: személyes levélben üzent neki

együttérzés XIV. Leó pápa Károly király
Horváth Angéla
2026.10.15.
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III. Károly király személyes levélben kívánt mielőbbi gyógyulást XIV. Leó pápának, akit kedden műtöttek meg. A 77 éves brit uralkodó maga is daganatos betegséggel küzd, jelenleg is kezelés alatt áll.

Károly király és Kamilla királyné tavaly októberben, a Vatikánvárosba tett állami látogatásuk során négyszemközt is találkoztak XIV. Leó pápával az Apostoli Palotában. Károly lett az első brit uralkodó 1534 óta, aki nyilvánosan együtt imádkozott a pápával. 1534-ben VIII. Henrik ugyanis szakított a római egyházzal.

Leó pápa és Károly király tavaly ősszel találkoztak
Leó pápa és Károly király tavaly ősszel is találkoztak
Forrás: AFP

Károly király levelet írt Leó pápának

Leó pápát október 13-án, kedden operálták meg, mert a tüdejében foltot találtak egy vizsgálat során. A műtét allatti vizsgálatok kimutatták, hogy az egyházfőnek rosszindulatú daganata van. A jobb tüdejének alsó lebenyét eltávolították.

A brit uralkodó sorstársa a pápának, Károly királynál 2024-ben diagnosztizáltak rákot, és azóta is kezelés alatt áll. Az év elején azonban arról beszélt, hogy kezelésének intenzitását csökkentették.

Károly király, amint tudomást szerzett a pápa betegségéről, levelet írt az egyházfőnek. Annak tartalmát azonban hozták nyilvánosságra.

A monacói hercegi pár is üzent Leó pápának

Ezzel szemben II. Albert monacói herceg és Charlène hercegné szerdán nyilvánosan küldte jókívánságait XIV. Leónak. Közösségi oldalukon azt írták: mélyen megérintette őket a pápa betegsége. A hercegi pár mindössze két héttel korábban találkozott az egyházfővel.

„Biztosítjuk Őszentségét arról, hogy ebben a megpróbáltatásokkal teli időszakban mellette állunk, azért imádkozunk, hogy a műtétet gyors gyógyulás és teljes felépülés kövesse, és minden erejével folytathassa szolgálatát, amelyre a világnak most nagyobb szüksége van, mint valaha” - írták.


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