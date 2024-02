Ijesztő görcsrohamok, rángatózó test, tudatvesztés: az epilepsziában minden 200. felnőtt és 100. gyermek érintett

Az epilepsziás rohamot átélt páciensek többsége nem emlékszik arra, ami történt vele

„Az epilepsziás rohamot átélt páciensek többsége nem emlékszik arra, ami történt vele. Az orvos számára megnehezíti a diagnózis felállítását, hogy többnyire nem látjuk a rohamot. Ezért nagy segítség, ha a családnak vagy aki észleli a rohamot módja van videofelvételt készíteni akár a mobiltelefonnal a történésről. Nagyon fontos, hogy a rohamon átesett beteg egy hozzátartozója, vagy valaki más, aki látta a rohamot, elkísérje a vizsgálatra, mert az első, amit a szakorvos kérdezni fog tőle, hogy mit tapasztalt a roham alatt, az milyen tünetekkel járt. Volt-e előtte esetleg felkiáltás a beteg részéről, elájult-e, a teljes teste rángatózott, vagy csak egy része, maga alá vizelt-e stb. Kiválthatta-e bármi a rohamot –pl. buli a barátokkal, alkoholfogyasztás, villogó fények - vagy előzmény nélkül következett be? Tehát, az első a kikérdezés. Ezután következhet az EEG-vizsgálat. Fontos, hogy ha először volt valakinek rohama, de az EEG-vizsgálat azt mutatja, hogy továbbiak várhatóak, a kezelést még provokált roham esetén is meg kell kezdeni. Amennyiben az EEG nem mutat ismétlődésre való hajlamot, amely kiváltó tényezők mellett következett be, az orvos nem állít be terápiát” – tájékoztat a szakember, aki érdekességként azt is hozzáteszi, hogy bármilyen eszméletvesztéssel járó állapot esetén, így provokált rohamnál is, amennyiben a páciensnek van jogosítványa, a szakorvosnak soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálatot kell kezdeményeznie, ugyanis a hatóság a vezetői engedélyt ilyenkor legalább 6 hónapra bevonhatja.

Ez nemcsak az epilepsziás rohamokra igaz, hanem minden tudatzavarral járó állapot esetén, törvényileg előírt, kötelező eljárás.



Amennyiben a rutin EEG nem mutatja epilepsziás működészavar jeleit, az epileptológus szakorvos provokálhatja is a rohamot, alvásmegvonással vagy akár stroboszkóppal, annak érdekében, hogy kiderüljön, hogy az első rohamot követhetik-e továbbiak.