Szex az exszel? A párterapeuta elárulja, jó ötlet-e így fenntartani egy lezárt kapcsolatot

Az exek témája mindig kényes. Amikor lezárunk egy kapcsolatot, gyakran tele vagyunk kérdésekkel, fájdalommal vagy éppen nosztalgiával. Az egyik legizgalmasabb és legellentmondásosabb kérdés, ami ilyenkor felmerülhet az, hogy vajon jó ötlet-e lefeküdni az exünkkel. Sokan azt mondják, hogy ez hatalmas hiba, mások szerint viszont felszabadító és gyógyító élmény lehet. Sok párterapeuta és pszichológus is egyre többször beszél arról, hogy a válasz bizony nem fekete-fehér.

A lezárt kapcsolatba belefér a szex?

Forrás: Shutterstock

A párterapeuta szerint nem mindegy, mi a visszamenekülés oka a már lezárt kapcsolatba

Mirna Funk német szakember szerint először is fontos megérteni, miért akarjuk egyáltalán újra az ágyban látni az exünket. Ha tisztán testi vágyból történik, akkor lehet, hogy nem lesz belőle lelki trauma, sőt, segíthet oldani a feszültséget. Az is előfordulhat, hogy a szakítás után hiányzik az intimitás és a közelség, amit megszoktunk, és az exszel való szex egyfajta átmenetet jelenthet a teljes elszakadás felé. Ez segíthet feldolgozni a veszteséget, miközben még mindig van egy biztonságos, ismert közegünk.

Másfelől azonban komoly veszélyek is rejtőzhetnek benne. Ha titokban abban reménykedünk, hogy az együttlét újraéleszti a kapcsolatot, akkor könnyen csalódhatunk. Az ex ugyanis nem biztos, hogy ugyanolyan érzelmekkel közelít, és így csak még nehezebb lesz a lezárás. Sokan újra és újra belesétálnak ebbe a csapdába, és hónapokra beleragadnak egy se veled, se nélküled állapotban. Ez pedig nem segíti a továbblépést, hanem inkább visszahúz a múltba.

Mikor jó ötlet a szexuális kapcsolat az exszel?

Érdekes módon van olyan helyzet, amikor a pszichológusok kifejezetten pozitívnak látják a szexet az exszel. Ezt nevezik rebound vagy visszapattanó kapcsolódásnak. Az ilyen alkalmak néha erőt adnak ahhoz, hogy valaki rájöjjön, valójában nem vágyik vissza a régi kapcsolatba, és csak a testi közelséget hiányolta. Ilyenkor a szex tulajdonképpen lezárásként is működhet, mert megerősíti, hogy a kapcsolat már nem ugyanaz, és ideje új utakat keresni.